Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 17:06

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:
Азія рятується російською нафтою: імпорт з РФ б’є історичні рекорди

У березні Азія готується прийняти рекордні обсяги російського палива за всю історію спостережень. Після того, як Сполучені Штати пом’якшили санкційний тиск на нафту з РФ, танкери масово рушили на схід.

Цей потік сировини став рятівним колом для регіону, який опинився на межі енергетичного голоду через масштабну війну на Близькому Сході.

Та фігня це. Скоро російська економіка загнеться. Не допоможе їй це. Ще трішки почекати і все.
Де ж ті турбопатріоти які сміялись з мене що в РФ все гаразд?


Ти ж писав, що ти ніколи не писав, що в РФ гаразд.
А виявляється, що писав ) Бо хтось над тобою сміявся )

PS. або біполярка, або різні оператори учьотки ))
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 17:10

  Бетон написав:
  _hunter написав:
  Banderlog написав:---=== Бетон ===---
Первый маленький шаг.
ДБР приняло мою заяву и направило на рассмотрение в соответствующий территориальный орган
---=== ===---
Тримай в курсі. Цікаво.

Да. Но есть небольшие опасения, что заява вернется с резолюцией "рассмотрено. нарушений - не найдено. (нет оснований не доверять сотрудникам)" :(

Оце ж і цікаво. Цікаво подивитись що ж буде далі.
Є знайомі в дбр. Подивимось.

Проверю причину отказа
учтут ли все доказательства
Если доказательства не учтут, напишу следственному судье и т.д.

Доказательства чего ?

Что неизвестно кто, неизвестно на чём тебя куда-то привёз, с твоих же слов ...
С твоих же слов, тебе зарядили в бубен

Побои в травме ты не зафиксировал

Я надеюсь ты не сделал ошибку, приложив только фото разбитого носа к заявлению ?
или таки сделал ?
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 17:15

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:А вот если сравнивать людей со средней зарплатой тогда и сейчас... Возникают вопросы.


в 2018-2021-зарплата 20-25к грн жити терпимо, якщо 45к на родину(долар по 26-27), можна навіть на відпуску відкладати

сьогодні те, що купувати за 25к стоїть вже 45-50к (ліки, продукти, бензин, сервіс авто) послуги значно здорожчали

В 2018-2021-зарплата 20-25к грн это около 1000 долл.
Сегодня 45-50к - чуть больше 1000 долл. :)
Так что примерно то на то и выходит.

ціни (в доларах) десь +10-15% , логістика не напряму з Китаю до Одеси, а через Польщу на Львів-Одеса
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 17:17

США снимают санкции с "Белинвестбанка", Банка развития Беларуси и Министерства финансов, — спецпосланник Трампа Джон Коул

Также из всех санкционных списков исключены Белорусская калийная компания и "Беларуськалий"
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 17:18

  ЛАД написав:
  prodigy написав:..........
у 1988р тур на 3 дні в Москву від сму де працював батько, мені 24, вже рік як закінчив ОВИМУ і працював на пасажирському судні (був у кругосвітній подорожі-114днів-70 портів), стоїмо в аеропорту Внуково чекаємо на літак -я розмовляю з дівчиною (десь років 22-23), вона летить на Ростов(а наші gates поруч), старший нашої групи підсилає когось(кличе мене), питаю -в чому справа? каже-стій поруч з нами, щоб не загубив рейс (а рейс вже відклали на годину і наш і на Ростов), кажу це не твоя справа (у мене квіток в кармані), якщо спізнюся прилечу іншим, я взагалі збираюсь з дівчиною летіти в Ростов(його наче кіндрат схопив, я по прильоту все твоєму батьку доповім), кажу йому- я за кордоном гуляю вулицям Барселони, чи Генуї самотужки і так весь екіпаж 260чел), був у 70+ країнах, не проблема з москви прилетіти.

Тільки за це вже краще жити зараз, щоб з тобою у турі не було якогось помполита (той був профспілковий голова у сму)
Какие-то вы страсти рассказываете!
Ездил я и по аналогичной путёвке в Москву. Таких проблем никогда и близко не было.
Или я в другом СССР жил?
Или вас боялись к девушкам подпускать, что на судне, что в аэропорту? :)


завжди знаходилась якась партійна(чи профспілкова) скотинята, як вважала себе відповідальною за твой моральний облік (хоч у нього самого зять наркоманом став і помер десь у віці 30 років :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 17:28

  prodigy написав:
завжди знаходилась якась партійна(чи профспілкова) скотинята, як вважала себе відповідальною за твой моральний облік (хоч у нього самого зять наркоманом став і помер десь у віці 30 років :mrgreen:
тут ти правий, зять наркоман це тоді була розкіш доступна тільки партійним чи профспілковим скотинякам, а зараз кожен може собі позволити зятя наркомана :lol:
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 17:34

  pesikot написав:
  _hunter написав:Про ювелирку выше уже подсказали. Опять же - были жил-кооперативы:
«В конце 70-х цена однушки в панельке составляла от 5 до 6,5 тыс. рублей или 30 кв. м. по цене 180−250 рублей за 1 кв.м. К концу 80-х годов цены заметно стали расти. Цена за двушку в 42 кв.м. составляла от 15 до 22 тыс. руб.», — поясняет он.

И шо, можно было просто придти и купить кооперативную квартиру ? ))


конечно нет

в моєму кооперативному будинку квартири придбали 60% робітники чмп (ЧМП був замовником будівництва)в домі 251 кв, а бажаючих купити житло в чмп було 10к+ працівників, чому ще до розвалу ссср не побудували більше?
-місто не відвело більше ділянок під забудову,
- не вистачало СМУ/СУ,
- не вистачало бетону, арматиру, свай і вікон

ТОМУ ЩО в ссср КЛЕПАЛИ ЗБРОЮ (СС-20, ПЛАРБ(подводная лодка атомная с ракетами баллистическими)-це було пріоритетом в промисловості

приклад будівництва в рф

Динамика ввода жилья (млн кв. метров):
2010: 58,1
2011: 62,3
2012: 65,7
2013: 70,5
2014: 84,2
2015: 85,3
2016: 80,2
2017: 79,2
2018: 75,7
2019: 82,0
2020: 82,2
2021: 92,6
2022: 102,7
2023: 110,4
2024: 107,8–108,1


потім бац і все посипалось...банкрутство САМОЛЕТа тільки початок колапсу в будівельній отраслі.
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 17:39

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
завжди знаходилась якась партійна(чи профспілкова) скотинята, як вважала себе відповідальною за твой моральний облік (хоч у нього самого зять наркоманом став і помер десь у віці 30 років :mrgreen:
тут ти правий, зять наркоман це тоді була розкіш доступна тільки партійним чи профспілковим скотинякам, а зараз кожен може собі позволити зятя наркомана :lol:

ІЩСХ, маю досвід довгих спостережінь за одним будинком, де колись жили військові

десь третина дітей військових - алкаші, третина онуків - наркомани
Квартири продані або алкашами, або наркоманами, бо борги
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 19 бер, 2026 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 17:43

питання до знавців: яка зброя у ССО на відео

https://t.me/c/1576192093/28834

Одеса зранку після нічної атаки


https://t.me/c/1576192093/28840
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 17:52

  prodigy написав:питання до знавців: яка зброя у ССО на відео

https://t.me/c/1576192093/28834

Одеса зранку після нічної атаки


https://t.me/c/1576192093/28840

Приватна група
