sashaqbl написав:Ти хоч трохи уявляєш, що являє собою "проізводство чіпав"? Трамп залучив біля 20 мільярдів доларів у виробництво мікросхем у США. Вартість заводів тільки TSMC на Тайвані як мінімум вдесятеро більша. + є ще інші виробники. Це я ще мовчу про супутні галузі - хімія, літографія. Замінити Тайвань не вийде в найближчі років 10 ні США, ні ЄС, ні Китаю. А криза на ринку електроніки у випадку війни в Тайвані буде значно більша, ніж зараз на нафтовому ринку, тому що в Перській затоці видобуваєтсья 10-20% нафти і газу, а на Тайвані виробляєтсья 70-90% процесорів.
Где-то 3 ведущих производителя - TSMC, Samsung, Intel (собственные мощности). Самсунг намерен вложить 37 млрд в стоительство завода. Основной потребитель - потребитель Тесла. При этом Маск заявил о желании запустить проект собственного производства микросхем. Общие вложения TSMC предполагают 165 млрд. в производство микросхем. Проблемы - себестоимость изделий значительно выше, чем произведенных на Тайване. Дефицит кадров. Необходима развитая инфраструктура - огромное потребление воды и энергии. Понятно, что хотя Самсунг и TSMC откроют производства на территории США, но их принадлежность остается азиатской. Интел намерен вложить 100 млрд. Но технологий и специалистов равных азиатским у них нет.