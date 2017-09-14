sashaqbl написав:Ти хоч трохи уявляєш, що являє собою "проізводство чіпав"? Трамп залучив біля 20 мільярдів доларів у виробництво мікросхем у США. Вартість заводів тільки TSMC на Тайвані як мінімум вдесятеро більша. + є ще інші виробники. Це я ще мовчу про супутні галузі - хімія, літографія. Замінити Тайвань не вийде в найближчі років 10 ні США, ні ЄС, ні Китаю. А криза на ринку електроніки у випадку війни в Тайвані буде значно більша, ніж зараз на нафтовому ринку, тому що в Перській затоці видобуваєтсья 10-20% нафти і газу, а на Тайвані виробляєтсья 70-90% процесорів.
Где-то 3 ведущих производителя - TSMC, Samsung, Intel (собственные мощности). Самсунг намерен вложить 37 млрд в стоительство завода. Основной потребитель - потребитель Тесла. При этом Маск заявил о желании запустить проект собственного производства микросхем. Общие вложения TSMC предполагают 165 млрд. в производство микросхем. Проблемы - себестоимость изделий значительно выше, чем произведенных на Тайване. Дефицит кадров. Необходима развитая инфраструктура - огромное потребление воды и энергии. Понятно, что хотя Самсунг и TSMC откроют производства на территории США, но их принадлежность остается азиатской. Интел намерен вложить 100 млрд. Но технологий и специалистов равных азиатским у них нет.
ВАШИНГТОН, 19 марта (Reuters) - Запрос американских военных на выделение дополнительных 200 миллиардов долларов на войну с Ираном встретил в четверг жесткое сопротивление в Конгрессе США, поскольку демократы и даже некоторые республиканцы поставили под сомнение необходимость этих денег после крупных ассигнований на оборону в прошлом году. Представитель США подтвердил сообщение Washington Post о том, что Министерство обороны обратилось к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс на выделение более 200 миллиардов долларов на финансирование войны в Иране. Президент Дональд Трамп пока не направил запрос в Сенат и Палату представителей с просьбой одобрить эту огромную сумму, и его администрация ясно дала понять, что эта цифра может измениться. ........Сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз, председатель Комитета по ассигнованиям, заявила журналистам в Капитолии в среду вечером, что ее еще не уведомили о дополнительном запросе на 200 миллиардов долларов. Она сказала, что общая сумма "значительно выше, чем я предполагала, но я не знаю, как она распределяется".
flyman написав:на момент розвалу СРСР 80тис. на книжці не мав хіба що криворукий лінивий інвалід пияк, що пропив всі цінності до яких міг дотягнутись
тобі скільки було у 1992му-4-5 років? то що верзеш, бідолашний?
80 тисяч у 1987році це великі гроші(в мене у 87му оклад був 132р, у 88му -212р, у 1991 (після путча гкчп)вже 420р-а купити можна було ті самі товари
у 1991р в жовні я купив мебель на всі свої 16к(накапала ЗП за 3 роки), гроші в ощадкасі не дали(дали акредитив, першій і останній раз тримав в руках),магазин прийняв я гроші. реально те, що я купив у 1991- у 1987р можна було купити за 3500-4000 руб (ліжко і шафу)
якщо людина збирала 80к все життя, то це дійсно велика втрата, а якщо це гроші за 91-92рік, то інша справа перекупи в 1990 вже мали доступ до суден (раніше біля кожного судна на причалі стояв прикордонник) і вхід мали члени екіпажу або родичі. а тут тільки митниця закінчила і вони вже на борту-скупали все (мали такі баули рублів), давали на 20% нижче ціни (з цього і жили) як сказав мені у 1995 товариш старпом, маючи паспорт моряка він мав доступ до суден, і у 1992р скупив весь товар, продав і купив на Слободке двушку (район г-но), но своя квартира в 27 років.
І понял я, сказав Вася, що в моря ходити не обов'язково
після 2 рейсів старпомом, він зав'язав з морем, працював зам директора одної експедиторської контори (експедирував в портах грузи, і мав свої 5-7к )
А как же в начале перестройки, вы сами ж писали, бармены наколачивали на круизах на коктейлях европейцев(с занесённой ранее левой водки) по несколько тыщ DM за рейс, да и вы лак для ногтей и прочую лабудень возили - погранцы вас что не обыскивали? Или летучие мыши были вместо дронов доставки туда-сюда?
pesikot написав:Я ж вже писав, що потім такі, як ти, будуть писати - "все ж було гарно, а чому респи пролетіли на довиборах - невідомо, мабуть, вибори вкрали" )
добре, допустим ти правий і більшість стане в демократів. Чим це нам поможе? Тоді ще 4 роки війни іправління зеленського?
З приводу війни пиши - Москва. Кремль. Путін Можеш через Гундяя писати ) Нам це може допомогти, що Трамп не буде допомагати своєму коханцю Володі П, як він допомагає йому зараз Червона доріжка, оплески, зняття санкцій Все, щоб коханець Володья П мав ресурси для продовження війні в Україні Ти цього так і не зрозумів ? Чи розумієш, але не хочеш про це написати ? )
Тобто ти за те щоб до влади знов прийшов колективний Байден, і продовжилось бурмотіння про підтримку до останнього (кого?), недопущення ескалації та інші ключові фактури для вічної війни? Тільки не забудь що твій "Байден" дасть ще 10 іржавих танків але взамін попросить мобілізувати ще пару десятків (чи сотень) тисяч песікотів (а якщо треба то і їх дружин) щоб вони лопатами прикрили успішний наступ на Крим В житті не бачив щоб червяки на риболовному гачку були двома руками за продовження їх "вічної" боротьби зі щукою. Якщо червяки візьмуся за руки і почнуть водити хороводи, співаючи "щука у всьому винна" (як тут дехто робить) то це проблему не вирішить, щука не перестане бути хижаком. Може треба зробити "крок до перевороду думок"(с) і замість вічної боротьби з прогнозованим кінцем знайти спосіб змінити свій статус "приманки на гачку/сакральної жертви заради безпеки європи"