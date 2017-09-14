sashaqbl написав:Letusrock написав:Тобто ти за те щоб до влади знов прийшов колективний Байден, і продовжилось бурмотіння про підтримку до останнього (кого?), недопущення ескалації та інші ключові фактури для вічної війни?
Тільки не забудь що твій "Байден" дасть ще 10 іржавих танків але взамін попросить мобілізувати ще пару десятків (чи сотень) тисяч песікотів (а якщо треба то і їх дружин) щоб вони лопатами прикрили успішний наступ на Крим
В житті не бачив щоб червяки на риболовному гачку були двома руками за продовження їх "вічної" боротьби зі щукою.
А Трапм не дав жодного. І зняв санкції з російської нафти, піднявши попутно її ціну до стелі. Звісно, що Трамп кращий.
Якщо виходити з припущення що земня вісь проходить через Бердичів, тоді так, Трамп недопрацьовує)).
Але єс та демократи в ролі рибалки, для червяка теж нічим не кращі за щуку