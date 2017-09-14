sashaqbl написав: flyman написав: Тільки є один ньаюнс, умовний Трамп за припинення війни ("у вас нема карт") і за збереження українців і України, а умовний Байден за війну ("до кінця") до останнього українця. Але Байден няшка, а Трамп фуфу

А Росія готова до миру? То, що Трамп розказує про мир - не означає, що Росія готова підписувати мир.

І змусити х... можна тільки зупинивши його. Про це говорять військові і розвідка. Політики говорять те, що їм зручно.

Ухилянти теж говорять те, що їм зручно.

Я не прихильник Зеленського, але розказувати що Зеленський не хоче завершення війни - це тупо.

Погоджуюся, він ймовірно просрав шанс на завершення війни взимку 22-23го років. Тоді можливо можна було підписати більш менш адекватний мир, хоча це далеко не факт. А все інше - лайно у ваших головах.

Підписати мир вдасться коли РОА втратить будь які можливості для наступу, не раніше.

Готова. На умовах поступок України.Зеленський звичайно хоче завершення війни, але хоче щоб Україна перемогла, або як мінімум щоб це виглядало як перемога. А це вже нереально.А я не погоджуюсь. Взимку 22-23 заключити мир було морально нереально. Навіть я(та і усі) були в піднесенні і не думали про ніякий мир. Холодний душ(у мене) стався після контрнаступу(літо 23). Я зрозумів - тепер потрібен мир.Зеленський втратив шанс на початку 2025 - ось тоді був шанс. Якщо не миру то як мінімум можна було перетягнути Трампа на свою сторону. Треба було грати в одній команді з Трампом а не в різних. Та й зараз ще шанс є, але умови все гірші і гірші."Підписати мир вдасться коли РОА втратить будь які можливості для наступу, не раніше." - це ключова ваша помилка. Такого не буде ніколи. У вас є надія на чудо-хепіенд. Але чудо-хепіенду вже не буде.