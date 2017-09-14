Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:33

andrijk777 написав: Ти про фінанси, а я про технологію. Фінанси це тимчасово, технології - навічно.

andrijk777 написав: Яких заводів? Нащо тобі "нові заводи"(багато) для ШІ?

Ну бо ти відповідав на моє повідомлення. Відоповідно, як ти закидав недавно будівельнику, ти перекрутив МОЇ слова. Бульбашка і банкрутство - це про поточну бізнес модель ШІ компаній. Тим більше, що я писав в контексті попиту за обладнання.Довго пояснювати щось людині, для якої ШІ - це сторінка в браузері.Але спробую.ШІ - це компютерна програма. Вона працює на процесорі - це така штучка кремнієва всередині компютера. Коли ти відкриваєш чат гпт - то ти бачиш тільки його обличчя - інтерфейс.А сама програма - вона працює десь далеко в датацентрі на процесорах. І от, ШІ компанії, як от Anthropic чи OpenAI - вони будують багато датацентрів, щоб там працювали і "вчилися" їхні моделі. І через те, що вони будують багато датацентрів - є проблема з здорожчанням процесорів та памяті, бо попит значно перевищує пропозицію. Та навіть з оптоволокном проблеми.Недавно подібний попит "гріли" майнингові ферми.Але основна маса тих датацентрів займається тим, що генерить відосіки для інстаграмчиків і тіктоків. І це не особливо приносить їм грошиків. Якщо ці компанії не зможуть навчитися отримувати прибуток від ШІ - то вони збанкрутують, і розвивати ШІ буде наступне покоління компаній, які не будуть так розкидуватися грошима наліво й направо. Або ті хто ту біг ту фейл - як Епл чи Гугл.