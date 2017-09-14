ЛАД написав:Никто не знает, но этот все еще ищет... Президент Украины считает присутствие международных войск в стране необходимым условием для каких-либо гарантий безопасности. и в ту же копилку 29 декабря сообщил, что Украина и США на 100% согласовали военный блок гарантий безопасности, которые сейчас рассчитаны на 15 лет.
Вы уже о войсках после войны... Тут пока с войной бы разобраться. И просьба к вам. Откажитесь от местоимений. "Этот", "эта"... Или это уже не ваша страна и не ваш президент? Неужели уже получили немецкое гражданство?
Почему "после"? - на переходной период - в том числе. Ровно как те базы в Корее...
После его "прикола" с шашлыки/ЗНО — да, я отказался. Это еще "пятилетку за три года" не вспоминая...
Краткое содержание - Вашингтон и Гавана вели переговоры на фоне обострения напряженности между двумя соседними странами. - В сообщениях СМИ со ссылкой на представителей администрации Трампа говорится, что США хотят, чтобы кубинский президент покинул свой пост. - Куба заявляет, что политическая система и президент не подлежат обсуждению. ......Куба неделю назад признала, что вступила в переговоры с правительством США, поскольку нефтяная блокада, введенная президентом США Дональдом Трампом, еще глубже погружает коммунистическую страну в экономический кризис, и, как заявил сам Трамп, он может делать с Кубой, своим суверенным соседом, «все, что захочет».
ГАВАНА, 20 марта (Reuters) - Жители кубинской столицы несли ведра и выстраивались в очереди за водой из автоцистерн, поскольку сочетание нехватки топлива и нестабильности электросети оставило тысячи кранов без воды. Государственная водопроводная компания Aguas de La Habana подтвердила, что графики перекачки и работы по водоснабжению были нарушены из-за отсутствия электроэнергии. .......Энергетический кризис наступил после усиления давления США на Гавану после захвата в январе президента Венесуэлы Николаса Мадуро, главного покровителя Кубы.
Трамп написал в социальной сети Truth Social: «Мы очень близки к достижению наших целей, и рассматриваем возможность сокращения наших значительных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима в Иране.
Мы полностью нанесли удар по ракетным возможностям Ирана, по пусковым установкам и всему, что с ними связано. Мы уничтожили оборонно-промышленную инфраструктуру Ирана. Ликвидировали флот и военно-воздушные силы Ирана, включая системы ПВО. Мы предотвратили ядерный потенциал Ирана любой ценой и гарантировали, что у США есть возможность быстро и мощно отреагировать, если такая ситуация разовьется. Мы обеспечили высочайший уровень защиты нашим союзникам на Ближнем Востоке, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и других»
❗️За СЗЧ буде строк більше, ніж за вбивство та тероризм: це покарання від 8 до 10 років ув'язнення, — нардепка Бобровська
))) тюрем не вистачить.
Слушне зауваження. Вот что говорит ИИ:
- Общая вместимость: Примерно 78,7 тыс. мест (в прошлые годы возможности превышали 150-200 тыс.) - Фактически заключено: Около 42 902 — 44 024 человек. - Снижение населения: Количество заключенных сократилось более чем в 4 раза по сравнению с 2004 годом (~192 тыс.). - Война: Часть учреждений оказалась на оккупированных территориях, также отмечается освобождение части заключенных для службы в ВСУ.
Данные за 2023 год. Прижётся срочно восстанавливать закрытые и выходить на уровень 2004 года. Наверно, всё равно будет недостаточно с учётом последнего пункта. И ещё вопрос безопасности - большие скопления людей.
ЛАД Тут же треба ще розділяти які «тюрми». Щодо СЗЧ, тут мова про трудові табори/поселення. Копати руду в горішніх плавнях за копійки. А не сидіти в камері. Або в Чорнобилі там щось будувати. Там нема жорсткого режиму. Просто безкоштовна праця, і відповідно нема необхідності в «місцях». Можна жити і в кинутих сільських хатах.
Угу. Но при этом:
ВАШИНГТОН/ДУБАЙ, 20 марта (Reuters) - Вооруженные силы США направляют на Ближний Восток еще тысячи морских пехотинцев, сообщили в пятницу агентству Reuters официальные лица, в то время как президент Дональд Трамп обвинил союзников по НАТО в трусости из-за их нежелания направить войска для содействия в открытии Ормузского пролива. .......Новый опрос Reuters/Ipsos показал, что почти две трети американцев считают, что Трамп отдаст приказ о вводе войск в крупномасштабную наземную войну, и лишь 7% поддерживают такой шаг. В пятницу израильские военные заявили о нанесении двух крупных волн авиаударов по Тегерану и центральному Ирану, направленных на объекты по производству оружия и склады пусковых установок баллистических ракет и их компонентов. По данным израильских военных, Израиль подвергся нескольким волнам ракетных ударов со стороны Ирана, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве и Иерусалиме, где были слышны взрывы от перехваченных ракет. В пятницу осколки иранской ракеты попали в Иерусалим, сообщили военные. Согласно фотографии, опубликованной полицией, ракета упала недалеко от Старого города, который является священным для христиан, евреев и мусульман. Сообщений о пострадавших или жертвах не поступало. Государственная нефтяная компания Кувейта сообщила, что ее нефтеперерабатывающий завод в Мина-эль-Ахмади подвергся многочисленным атакам беспилотников, в результате которых загорелись некоторые установки. Это последний из энергетических объектов, пострадавших от действий Ирана за последние дни. .......Два официальных лица заявили, что решение о направлении войск в сам Иран еще не принято, но на этой неделе американский чиновник и три человека, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что американские войска потенциально могут высадиться на иранском побережье или на острове Харг, являющемся центром экспорта нефти. .......На своей странице в социальных сетях Трамп заявил, что страны, жалующиеся на высокие цены на нефть, отказываются помочь открыть Ормузский пролив. «Им так легко это сделать, с таким минимальным риском. ТРУСЫ, и мы это ЗАПОМНИМ!» — написал он.
))) а охраняти хто буде в покинутих хатах? Я колись був біля одної зоні, там відпускали тих в кого срок короткий і з безобідними статтями на зарібки. Можно було за недорого купити на день пару рабів на плантацію кулубніки) но срок 8 - 10 років? Не особо з таким сроком є шо втрачати, особливо якшо тобі під 50.
Letusrock написав:не хотілось би вас розчаровувати але є підозра що в сучасному західному світі 95-97% людей підпадають під ваш термін "жалюгідні ухилянти". Щоб це кардинально змінити доведеться ввести в Україні шаріат, зробити максимально бідними, для всіх зачинити кордон, забовязати флер народжувати по 10 дітей і промивати мозок пропагандою. Тоді років через 60-80, ухилянтів буде лише 30%
Цілковито згоден!
Я про це вже писав. Для того, щоб діяли "обов'язки", вони мають бути у всіх. Усе суспільство повинно бути занурено у середньовіччя чи умовний "Афганістан". На те договір і "суспільний" - в ньому беруть участь і мають зіставні обов'язки усі громадяни. "Легко" деяким казати "жодна війна у світі не проходила без мобілізації". Мабуть так, але жодне сучасне суспільство, яке досягло нашого рівня рівності, прав, свобод і автономності, ще не воювало. Ми - перші. Навіть з часів Другої світової суспільства змінились кардинально. Нав'язування "боргів" та "обов'язків" декільком мільйонам громадян з десятків мільйонів цих громадян - звичайна експлуатація.
Banderlog прав. При сроках 8-10 лет ни о каких поселениях речь идти не может.