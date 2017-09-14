Трамп написал в социальной сети Truth Social: «Мы очень близки к достижению наших целей, и рассматриваем возможность сокращения наших значительных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима в Иране. Мы полностью нанесли удар по ракетным возможностям Ирана, по пусковым установкам и всему, что с ними связано. Мы уничтожили оборонно-промышленную инфраструктуру Ирана. Ликвидировали флот и военно-воздушные силы Ирана, включая системы ПВО. Мы предотвратили ядерный потенциал Ирана любой ценой и гарантировали, что у США есть возможность быстро и мощно отреагировать, если такая ситуация разовьется. Мы обеспечили высочайший уровень защиты нашим союзникам на Ближнем Востоке, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и других»

ВАШИНГТОН/ДУБАЙ, 20 марта (Reuters) - Вооруженные силы США направляют на Ближний Восток еще тысячи морских пехотинцев, сообщили в пятницу агентству Reuters официальные лица, в то время как президент Дональд Трамп обвинил союзников по НАТО в трусости из-за их нежелания направить войска для содействия в открытии Ормузского пролива.

.......Новый опрос Reuters/Ipsos показал, что почти две трети американцев считают, что Трамп отдаст приказ о вводе войск в крупномасштабную наземную войну, и лишь 7% поддерживают такой шаг.

В пятницу израильские военные заявили о нанесении двух крупных волн авиаударов по Тегерану и центральному Ирану, направленных на объекты по производству оружия и склады пусковых установок баллистических ракет и их компонентов. По данным израильских военных, Израиль подвергся нескольким волнам ракетных ударов со стороны Ирана, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве и Иерусалиме, где были слышны взрывы от перехваченных ракет.

В пятницу осколки иранской ракеты попали в Иерусалим, сообщили военные. Согласно фотографии, опубликованной полицией, ракета упала недалеко от Старого города, который является священным для христиан, евреев и мусульман. Сообщений о пострадавших или жертвах не поступало.

Государственная нефтяная компания Кувейта сообщила, что ее нефтеперерабатывающий завод в Мина-эль-Ахмади подвергся многочисленным атакам беспилотников, в результате которых загорелись некоторые установки. Это последний из энергетических объектов, пострадавших от действий Ирана за последние дни.

.......Два официальных лица заявили, что решение о направлении войск в сам Иран еще не принято, но на этой неделе американский чиновник и три человека, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что американские войска потенциально могут высадиться на иранском побережье или на острове Харг, являющемся центром экспорта нефти.

.......На своей странице в социальных сетях Трамп заявил, что страны, жалующиеся на высокие цены на нефть, отказываются помочь открыть Ормузский пролив. «Им так легко это сделать, с таким минимальным риском. ТРУСЫ, и мы это ЗАПОМНИМ!» — написал он.