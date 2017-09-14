Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 11:44

ТЦК Закарпаття та правоохоронні органи регіону проводять оперативні заходи з розшуку військовослужбовця, який самовільно залишив місце несення служби. Мова йде про старшого солдата Віталія Леймана, чиє зникнення було зафіксоване наприкінці лютого.
За наявною інформацією, Віталій Лейман (1989 року народження) самовільно залишив розташування батальйону управління військової частини А5006 ще 27 лютого 2026 року.
Що відомо про розшукуваного:
Попереднє місце роботи: обіймав посаду касира (!!) в Ужгородському територіальному центрі комплектування (ТЦК).

Ось що про це пише Іван Белецький (колишній патрульний та АТОшник, якого минулий рік звільнити з поліції та миттєво мобілізували, за те що він злив відео як колеги цього Леймана глузують з ветерана)
Є декілька варіантів ведення людей в бій.
За собою.
Своїм прикладом + примусом.
Лише примусом.
Наша влада обрала останній варіант.
Справжні воїни з відразою дивляться на всю цю керівну ухилянтську систему, яка ховається за посадами з часів януковича.
Тому системі доводиться створювати таких керівників, як Мірзабеков, котрий доріс в ТЦК до підполковника.
В свою чергу Мірзабеков теж шукав між впійманими лише собі подібних.
Так він і підібрав спортсмена Леймана, з яким примудрявся навіть вітати зі святом місцеву поліцію.
Лейману в ТЦК зібрали команду подібних йому бездумних виконавців, яких одразу без відправки на фронт лишили в ТЦК.
Умова одна - виконання всіх вказівок.
Інакше - фронт.
На другому фото частина цієї суперкоманди, яку в ТЦК справжні ветерани називали "паджериками".
Їх примудрились до свята Воїнів відправити на привітання до дітей, хоч жоден з них не мав відношення до бойових дій.
Закарпатська поліція їх виклала на своїй сторінці ФБ, хоч між поліцейськими були куди реальніші ветерани.
Команда Мірзабекова мала шалену "ефективність". Всі їх прогріхи прикривались зверху, тому зухвалість щодня росла.
Кожен кричущий випадок закінчувався тим, що вони на другий день ще нагліше крутили людей.
Найяскравіше ця команда працювала в симбіозі з поліцією щодо масових будівництв в м.Ужгород.
За чесних умов забудовники могли профінансувати не одну школу і не один десяток кілометрів велосипедних доріжок.
Але, систему не цікавить знання і здоров'я людей. Швидкий кеш і тупі хворяки навколо їй куди вигідніші.
Мірзабеков не витримав фінансового успіху. Його дії і поведінка повністю вийшли за межі розумного.
Тому, його змінили.
Леймана відправили у військову частину
Лейман втік в СЗЧ.
Побив горшки з Мірзабековим і підполковник його не захистив.
Стара система створить нових.
П.С.
Цікаву інформацію виклав Глагола Віталій.
Виявляється, Лейман навіть в СЗЧ брав участь у вилові людей.
Думаю, тут він міг отримати добро від своїх друзів з поліції, з якими він і був контактною особою..

Кличка "Паджерики" - бо ці "поранені" займались виловом людей, розправою на активістами,вибиванням грошей з бізнесу на чорному Паджеро-євроблясі
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 12:11

  yama написав:
  Hotab написав:У нас проблема з мобілізацію, бо штурмовик мріє про філіпіни . 12 років вже. А обіцяного бойового робота замість себе не відправив воювати. :oops:

https://www.facebook.com/share/v/18JRD6 ... tid=wwXIfr

Основна проблема з мобілізацією це :
-військові пенсіонери ( до 60 років)
-Національна поліція — ~135–140 тис чого забагато на реальних 28 млн населення це в два рази більше ніж в багатьох країнах Європи.
1. В нацполиции большая доля женщин, кот. по закону пока не призывают.
2. Не надо срвнвать с "багатьма країнами Європи". Мы не Европа и в воюющей стране функции полиции несколько шире.
- Податкова (ДПС) — ~40–50 тис
- Митниця — ~10–15 тис
То же самое - очень много женщин. В налошовой так вообще подавляющее большинство.

-Прикордонна служба (ДПСУ) — ~50 Тис
- Прокуратура — ~15 тис
- Судді + апарати судів — ~25–30 тис
- Центральні органи влади — ~169 тис
- місцеве самоврядування (ОТГ, облради, виконкоми) — ще ~200–250 тис ( нах стільки ???)
То же самое - там достаточно женщин и не знаю, какая доля среди перечисленных не подлежит мобилизации/имеет бронь по лействующим законам.

Фінальна оцінка
ВСІ (без ЗСУ) силовики/прокурори/чиновники-пенсіонери до 60 :
≈ 200 тисяч осіб
"Фінальна оцінка" никак не связана с перечисленным выше и не следует из приведенных цифр. Сумма значительно больше чем 200 тыс. "Фінальна оцінка" среднепотолочная?

Переполовинити і ось вам 100 тис ,
Підсумок
👉 100 000 осіб це приблизно:
🪖 20 – 33 бригади
🪖 125 – 250 батальйонів
🧠 Щоб відчути масштаб
👉 100 тис — це:
фактично повноцінний корпус/велике оперативне угруповання
або половина великої армії європейської країни
С "половиною великої армії європейської країни" сравнивать не стоит. Здесь уже не раз писали, что жти армии не для полноценной войны, так, "парадные армии". В лучшем случае, для спецопераций.

Сюди не увійшли:
держ спец звязок 15 тис
Пенітенціарна система (в’язниці, СІЗО)
Державна кримінально-виконавча служба
охорона, конвої, персонал ≈ 40 тис

Додам ще багато ховається в :
держпідприємствах
інфраструктурі
медицині/освіті
Тут можна теж прорідити на 50% як мінімум
В "держпідприємствах та інфраструктурі" никто не ховається. Далеко не все там освобождены от мобилизции и призывают их так же, как и всех других.
В медицині/освіті опять же много (большинство) женщин, а многие мужчины-медики уже давно призваны и служат. Да и вообще - вы считаете, что с началом войны лечить и учить гражданских совсем не нужно?

Это кроме всего, что вам писал Hotab.
