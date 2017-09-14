Є декілька варіантів ведення людей в бій.

За собою.

Своїм прикладом + примусом.

Лише примусом.

Наша влада обрала останній варіант.

Справжні воїни з відразою дивляться на всю цю керівну ухилянтську систему, яка ховається за посадами з часів януковича.

Тому системі доводиться створювати таких керівників, як Мірзабеков, котрий доріс в ТЦК до підполковника.

В свою чергу Мірзабеков теж шукав між впійманими лише собі подібних.

Так він і підібрав спортсмена Леймана, з яким примудрявся навіть вітати зі святом місцеву поліцію.

Лейману в ТЦК зібрали команду подібних йому бездумних виконавців, яких одразу без відправки на фронт лишили в ТЦК.

Умова одна - виконання всіх вказівок.

Інакше - фронт.

На другому фото частина цієї суперкоманди, яку в ТЦК справжні ветерани називали "паджериками".

Їх примудрились до свята Воїнів відправити на привітання до дітей, хоч жоден з них не мав відношення до бойових дій.

Закарпатська поліція їх виклала на своїй сторінці ФБ, хоч між поліцейськими були куди реальніші ветерани.

Команда Мірзабекова мала шалену "ефективність". Всі їх прогріхи прикривались зверху, тому зухвалість щодня росла.

Кожен кричущий випадок закінчувався тим, що вони на другий день ще нагліше крутили людей.

Найяскравіше ця команда працювала в симбіозі з поліцією щодо масових будівництв в м.Ужгород.

За чесних умов забудовники могли профінансувати не одну школу і не один десяток кілометрів велосипедних доріжок.

Але, систему не цікавить знання і здоров'я людей. Швидкий кеш і тупі хворяки навколо їй куди вигідніші.

Мірзабеков не витримав фінансового успіху. Його дії і поведінка повністю вийшли за межі розумного.

Тому, його змінили.

Леймана відправили у військову частину

Лейман втік в СЗЧ.

Побив горшки з Мірзабековим і підполковник його не захистив.

Стара система створить нових.

П.С.

Цікаву інформацію виклав Глагола Віталій.

Виявляється, Лейман навіть в СЗЧ брав участь у вилові людей.

Думаю, тут він міг отримати добро від своїх друзів з поліції, з якими він і був контактною особою..