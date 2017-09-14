ТЦК Закарпаття та правоохоронні органи регіону проводять оперативні заходи з розшуку військовослужбовця, який самовільно залишив місце несення служби. Мова йде про старшого солдата Віталія Леймана, чиє зникнення було зафіксоване наприкінці лютого. За наявною інформацією, Віталій Лейман (1989 року народження) самовільно залишив розташування батальйону управління військової частини А5006 ще 27 лютого 2026 року. Що відомо про розшукуваного: Попереднє місце роботи: обіймав посаду касира (!!) в Ужгородському територіальному центрі комплектування (ТЦК).
Ось що про це пише Іван Белецький (колишній патрульний та АТОшник, якого минулий рік звільнити з поліції та миттєво мобілізували, за те що він злив відео як колеги цього Леймана глузують з ветерана)
Є декілька варіантів ведення людей в бій. За собою. Своїм прикладом + примусом. Лише примусом. Наша влада обрала останній варіант. Справжні воїни з відразою дивляться на всю цю керівну ухилянтську систему, яка ховається за посадами з часів януковича. Тому системі доводиться створювати таких керівників, як Мірзабеков, котрий доріс в ТЦК до підполковника. В свою чергу Мірзабеков теж шукав між впійманими лише собі подібних. Так він і підібрав спортсмена Леймана, з яким примудрявся навіть вітати зі святом місцеву поліцію. Лейману в ТЦК зібрали команду подібних йому бездумних виконавців, яких одразу без відправки на фронт лишили в ТЦК. Умова одна - виконання всіх вказівок. Інакше - фронт. На другому фото частина цієї суперкоманди, яку в ТЦК справжні ветерани називали "паджериками". Їх примудрились до свята Воїнів відправити на привітання до дітей, хоч жоден з них не мав відношення до бойових дій. Закарпатська поліція їх виклала на своїй сторінці ФБ, хоч між поліцейськими були куди реальніші ветерани. Команда Мірзабекова мала шалену "ефективність". Всі їх прогріхи прикривались зверху, тому зухвалість щодня росла. Кожен кричущий випадок закінчувався тим, що вони на другий день ще нагліше крутили людей. Найяскравіше ця команда працювала в симбіозі з поліцією щодо масових будівництв в м.Ужгород. За чесних умов забудовники могли профінансувати не одну школу і не один десяток кілометрів велосипедних доріжок. Але, систему не цікавить знання і здоров'я людей. Швидкий кеш і тупі хворяки навколо їй куди вигідніші. Мірзабеков не витримав фінансового успіху. Його дії і поведінка повністю вийшли за межі розумного. Тому, його змінили. Леймана відправили у військову частину Лейман втік в СЗЧ. Побив горшки з Мірзабековим і підполковник його не захистив. Стара система створить нових. П.С. Цікаву інформацію виклав Глагола Віталій. Виявляється, Лейман навіть в СЗЧ брав участь у вилові людей. Думаю, тут він міг отримати добро від своїх друзів з поліції, з якими він і був контактною особою..
Кличка "Паджерики" - бо ці "поранені" займались виловом людей, розправою на активістами,вибиванням грошей з бізнесу на чорному Паджеро-євроблясі
Основна проблема з мобілізацією це : -військові пенсіонери ( до 60 років) -Національна поліція — ~135–140 тис чого забагато на реальних 28 млн населення це в два рази більше ніж в багатьох країнах Європи.
1. В нацполиции большая доля женщин, кот. по закону пока не призывают. 2. Не надо срвнвать с "багатьма країнами Європи". Мы не Европа и в воюющей стране функции полиции несколько шире.
То же самое - очень много женщин. В налошовой так вообще подавляющее большинство.
-Прикордонна служба (ДПСУ) — ~50 Тис - Прокуратура — ~15 тис - Судді + апарати судів — ~25–30 тис - Центральні органи влади — ~169 тис - місцеве самоврядування (ОТГ, облради, виконкоми) — ще ~200–250 тис ( нах стільки ???)
То же самое - там достаточно женщин и не знаю, какая доля среди перечисленных не подлежит мобилизации/имеет бронь по лействующим законам.
Фінальна оцінка ВСІ (без ЗСУ) силовики/прокурори/чиновники-пенсіонери до 60 : ≈ 200 тисяч осіб
"Фінальна оцінка" никак не связана с перечисленным выше и не следует из приведенных цифр. Сумма значительно больше чем 200 тыс. "Фінальна оцінка" среднепотолочная?
Переполовинити і ось вам 100 тис , Підсумок 👉 100 000 осіб це приблизно: 🪖 20 – 33 бригади 🪖 125 – 250 батальйонів 🧠 Щоб відчути масштаб 👉 100 тис — це: фактично повноцінний корпус/велике оперативне угруповання або половина великої армії європейської країни
С "половиною великої армії європейської країни" сравнивать не стоит. Здесь уже не раз писали, что жти армии не для полноценной войны, так, "парадные армии". В лучшем случае, для спецопераций.
Сюди не увійшли: держ спец звязок 15 тис Пенітенціарна система (в’язниці, СІЗО) Державна кримінально-виконавча служба охорона, конвої, персонал ≈ 40 тис
Додам ще багато ховається в : держпідприємствах інфраструктурі медицині/освіті Тут можна теж прорідити на 50% як мінімум
В "держпідприємствах та інфраструктурі" никто не ховається. Далеко не все там освобождены от мобилизции и призывают их так же, как и всех других. В медицині/освіті опять же много (большинство) женщин, а многие мужчины-медики уже давно призваны и служат. Да и вообще - вы считаете, что с началом войны лечить и учить гражданских совсем не нужно?
budivelnik написав:.......... За останні 100років Приклади коли неадеквати а-ля пуйло вирішували повоювати Північна корея з допомогою китай педерація воювала з південною Китай напав на Вьєтнам СРСР на Афганістан Іран Ірак Ірак напав на Кувейт.. і отримав по зубам від коаліції Сербія на оточуючих її і отримала по зубам від коаліції Росія- Чечня Росія-Грузія Росія(іран)-Сірія Росія-Україна
Війни які вибиваються з цього ряду Франція а потім США - Вєтнам Франція-Алжір Бельгія - Конго Британія-Аргентина (фолкленди)
Дополню список: США - Афган; США (коалиция) - Ирак (2003); США - Иран (сегодня).
якщо є айятола ментально в 1300 році , чи пуйло з кімом і сяопіном ментально в 1900 з томиком маркса - то такі ІД.ІОТИ будуть воюювати , але це не тому що інші вже 100 років як зрозуміли що гаряча війцна не їх метод
А как же "Війни які вибиваються з цього ряду" с моим дополнением? Не так уж и мало "выбивающихся". Я уж не говорю о вариантах "США-Венесуэла" и аналогичных, где одна сторона сдавалась без войны ввиду явного превосходства противника. Но всё равно: "останні століття метод ГАРЯЧОЇ війни країни не використовують"? Ну и вам легче от того, что нападающий "ментально застрял" в прошлом? Уникальная логика. Тоже ЕШБ?
prodigy написав:... де себе зараз рахую 7000-8000 грн на місяць (і це при тому що влітку фрукта своя)
Тоже примерно так и оцениваю. Можно, конечно, уложиться и в меньшую сумму, можно и в бОльшую, но средняя где-то так. На семью из 4 человек выйдет примерно 30 тыс. При 2 работающих со средней зарплатой 27 тыс. доходы семьи будут 54 тыс. и расходы на еду составят 56%. Это я посчитал доходы "грязными", а не на руки и в семье 2 работающих. Т.е. дети уже подросли и ходят в детсад и, желательно, редко болеют (фантастика). В Харькове, правда, детсады не работают. Только частные. Но они, понятно, платные и стоят не 5 копеек.
треба закрити гештальт
ЛАД, а чому ви то в гуглі шукаєте, то на prodigy посилаєтесь? у вас немає власного досвіду, ви не витрачаєте на їжу? й те саме про мову - ви не знаєте, як вивчили мову в Німеччині ваші рідні? гадаю, ви не наводите власний досвід, бо він лише підтвердить мої вислови а prodigy - не показовий приклад, він не людина з мінімальними доходами - але людина обмежена по кількості їжі, їй не потрібно багато, особливо якщо самостійно готувати.
тепер з приводу харчування - моя оцінка витрати на їжу для людини з доходом 20 т грн - 5 тис грн. тому 50% ніяк не буде. далі ЛАД натягує про дітей. так, якщо в сім'ї двоє дітей й дохід обох батьків по 20 т грн - то так, вийде 50%. наче ЛАД правий. але - 20 т грн - це вже мінімальна зп для більшості робіт. тому коли люди вже деякий час працюють, то мають не 20 т грн. посилання на офіційну зп не спрацьовує, бо вона недостовірна зараз - казав неодноразово. реальна зп значно вище. а якщо доход на сім'ю - лише 40 т грн - то вибачте, там далеко не завжди двоє дітей. sad but true.
тому реальні витрати на їжу - 30% й менше. це все одно багато, й так Україна - бідна країна, я це не заперечую. просто ЛАД в своєму бажанні показати, як погано в Україні завжди перебільшує - умовно в два рази. й два висновки - навіть при таких поганих розкладах, рівень витрат на їжу зараз нижче, ніж за часів срср - чи не так, ЛАД? я вже не кажу про доступність більшості продуктів...
й другий висновок - в США набагато все краще. так чого, коли ми розмолвяємо про рівень країн, то ЛАД миттєво перевзувається, й розповідає, що країни типу срср живуть не набагато гірше? труси-хрестик ЛАД. це просто пов'язані речі. й якщо зараз почнуться розмови, що США грабує світ - то такий рівень життя не лише в США. й в Німеччині, й в Японії, й в Кореї. а кого Австралія пограбувала? отож
в розвинених країнах є купа своїх проблем. й їх можна обговорити. але для цього має бути об'єктивність. а її немає, поки є оці розповіді про Іран, Кубу чи срср. все, соціалістичний експеримент сконав, й зараз лише останні конвульсії - Венесуела, Куба та КНДР - нікого не забув?
а лише поєднує всі ці ваші приклади. що всюди при владі були людожерські режими? й США їх просто зносить - й пропонує державам обрати іншу владу. проблема, що всі ці країни не мають досвіду існування з виборною владою, й як цей досвід виховати - поки питання без відповіді. там немає ані анексій території, ані нищення населення за якоюсь ознакою. це й відрізняє США від Раші чи там Іраку свого часу. я вже не кажу про методи ведення війни - США з Ізраілем намагаються знищувати саме військову компоненту. а Раша - а Раша свідомо нищить цивільних, а потім цинічно розповідає або про військові цілі, або гигикає - хохли самі себе обстріляли. як можна не бачити різниці. точніше, як можна не визнавати?
в США по обстрілу школи ведуть розслідування, й до речі вже з'ясували, чому так сталося. влаштовувати школу в колишній будівлі військової бази - це дурість ЛАД, нормальні країни так не роблять. якщо взагалі не свідома провокація. такі режими полюбляють ховатися за спинами цивільних. в Україні до речі теж були обстріли по територіях колишніх військових частин - а там вже багатоповерхівки побудовані були. але хіба ми чули щось про розслідування на Раші? що розслідувати, коли це прямі накази...
Для багатьох союзників американського лідера у Вашингтоні відправка тисяч американських солдатів на Близький Схід означатиме якнайшвидше припинення їхньої публічної підтримки війни, зазначають автори матеріалу. І, судячи з усього, поставить під загрозу можливість адміністрації виділити додаткові сотні мільярдів доларів, які Білий дім запросить найближчим часом.
Однак для Дональда Трампа повне втілення його цілей і пом’якшення наслідків війни можуть вимагати введення військ США — ключового для його спадщини заходу, констатує CNN. Президент не виключає такої можливості, але водночас намагається її применшити.
Війна Трампа проти Ірану триває вже четвертий тиждень і тиск з вимогою більш ясного розуміння того, чим вона закінчиться, зростає. Водночас цілі, які він поставив, як і раніше, залишаються невиконаними, всупереч тому, що наслідки конфлікту продовжують даватися взнаки, а її ціна збільшуватися.
Рішення Тегерана заблокувати Ормузьку протоку спровокувало економічний шок у всьому світі та критику на адресу Трампа за те, що його рішення вдарити по Ірану було недостатньо продуманим, нагадує CNN.
За словами обізнаного джерела, президент США продовжує обмірковувати можливі варіанти, включно з відправленням американських військ до Ірану. Також він регулярно розмовляє зі своїми союзниками-республіканцями, які закликають його обрати інший підхід: оголосити про перемогу і рухатися далі.
Низка республіканців у Конгресі вказали Трампу, що він може вважати війну результативною, тільки-но буде досягнуто цілей, озвучених Пентагоном: знищення іранського військово-морського флоту, ракетного потенціалу та промислової бази.
Деякі союзники Трампа вважають, що альтернатива у вигляді ескалації конфлікту і введення американських військ на територію Ірану — це рецепт катастрофи, повідомило джерело.
Однак є ознаки того, що Вашингтон готується до всіх непередбачуваних обставин, незважаючи на те, що Трамп ще не ухвалив рішення про введення військ до Ірану, зазначає CNN.
Серед операцій, які обговорювалися приватно офіційними особами: захоплення іранського острова Харк — ключового економічного об'єкта для Тегерана, через який проходить близько 90% експорту нафти країни, — або знищення нафтової інфраструктури острова.
варіантів два - оголосити перемогу та піти. й тоді блокування Ормузької протоки - це стане справою всього світу, й питання як це світ буде вирішувати. бо поточна ситуація - іраньска нафта йде в Китай, а в інші країни ні - дивна. але так, на відміну від Ірану, топити танкери США не буде - знову оця проблема, коли воюєш з країною, влада якої не дотримується жодних правил. - або тиснути на Іран.. продовжити нищити його військовий потенціал. й напевне захопити цей острів - тоді ситуація зміниться - Іран теж стане залежним. а утримувати один острів набагато простіше, ніж сухопутна операція.
другий варіант мені здається більш вірогідний. а питання зміни влади? все залежить, чи будуть вони договороздібні... головний висновок - чим довше поточна кліка буде чіплятися за владу, тим гірше буде ситуація в країні, коли її таки скинуть...
з іраном воює ізраель. Це не війна сша. Енергоресурси подорожали це вже результат. Стратегія сша стати фортецею в західній півкулі. Тому далі куба, гренландія і канада.
Hotab написав:Schmit Ні, пробуй самостійно. Напружуй мозок, якщо є. Ти себе дискваліфікував помийними відео. Не відкриваю.
Хтось інший відкриє. Ти не один тут на форумі.
Hotab написав:В чому «ідіотизм»?
Коли Зе розтрезвонив на весь світ: "США попросили нас про допомогу", а президент США заявляє, що ніяка допомога їм не потрібна і "Зеленський — остання людина, від якої США потрібна допомога", після цього Іран об'являє нас законною ціллю. Сам здогадаєшся, в чому ідіотизм ситуації? " Напружуй мозок, якщо є."
