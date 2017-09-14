RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17176171771717817179
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 22:07

Німеччина та Японія посилюють військову співпрацю
Німеччина та Японія посилюють військову співпрацю. Зокрема, розглядають угоду, яка має спростити перебування військових обох країн на території одна одної.
...
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зустрівся із японським колегою Сіндзиро Коїдзумі. Виступаючи на військово-морській базі в Йокосука після переговорів, Пісторіус заявив, що Берлін запропонував так звану Угоду про взаємний доступ (Reciprocal Access Agreement). Вона покликана «полегшити обмін військовими між країнами та значно зменшити бюрократичні перешкоди».

Такі угоди дозволяють партнерам легше розміщувати війська на території одне одного для навчань, тренувань чи операцій завдяки спрощенню правових і адміністративних процедур. Японія вже уклала подібні домовленості із Великою Британією та Австралією, посилюючи свою безпекову співпрацю на тлі зростання напруженості в регіоні.

гадаю все йде за планом Раші 8) а німці та японці за основу що візьмуть, договори 40х років? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12084
З нами з: 29.09.19
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 22:13

а Іран робить все за планом
Саудівська Аравія видворяє військового аташе Ірану, його помічника і працівників посольства
Саудівська Аравія видворяє з країни військового аташе Ірану, його помічника та ще трьох співробітників посольства.
...
Їх оголосили персонами нон грата і вони повинні залишити територію Королівства протягом 24 годин.

У заяві Міністерства закордонних справ йдеться, що “постійні атаки Ірану на суверенітет, цивільну інфраструктуру, дипломатичні місії та економічні інтереси є явним порушенням міжнародного права та норм”.

Ріяд категорично засудив іранські напади на Саудівську Аравію, країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та інші арабські та ісламські держави, попередивши, що ескалація матиме серйозні наслідки для відносин між країнами.

Саудівська Аравія також наголосила, що вживе всіх необхідних заходів для свого захисту, посилаючись на право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.
мета схоже - розсваритися з усіма сусідами. подивимось, до чого це призведе...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12084
З нами з: 29.09.19
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 22:40

  TUR написав:
  budivelnik написав:Я погоджуюсь що ці ПЕРШОДЖЕРЕЛА

Это не первоисточники.
Первоисточник вот https://ofac.treasury.gov/media/935376/download?inline
И сказал это не Хексет (министр войны США) а міністр фінансів США Скотт Бессент.
И главное - нигде нет ни слова о том, что эти 140 млн барелів планирует купить США...

++++
В том и дело. Поэтому я и попросил ссылку.
Но всё духе будивельника - сначала что-то придумать, потом нахамить, потом написать: "Але по суті для педерації вони дорівнюють втраті доходів". Хотя о "педерації" вообше ни слова не было и к ней это никаким боком.
Но, как известно: "1. Будивельник всегда прав. 2. Если не прав, см 1." :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39314
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 23:03

  Shaman написав:оце прям по-руські :D
Відповідь на нові погрози Трампа. Тегеран попередив США, які об'єкти можуть стати цілями наступних атак
У разі атак США на енергетику країни влада Ірану націлиться на енергетичну і нафтову інфраструктуру країн Близького Сходу.
...
«Критично важлива інфраструктура, а також енергетична та нафтова інфраструктури в усьому регіоні вважатимуться законними цілями і будуть незворотно знищені»

у відповідь на атаку США Іран буде бити по арабам. навіть не знаю, яка цитата більше підходить. :oops: тепер зрозуміло, чому Ірану не можна надавати навіть можливості мати ядерну зброю?..

й що ж тоді мають думати сусіди? може про те, що треба знищити взагалі загрозу - як з Німеччиною в 45 році...

Тупость вашей пропаганды имеет хоть какие-то пределы?
Базы США где находятся? В космосе или на территориях этих самых арабских стран Близького Сходу? Или вы думаете, что ВВС США летают на бомбёжки прямо из Флориды, а корабли ВМС стоят где-то у Диего-Гарсия?
Да, арабские страны не принимают прямого участия в войне и не обстреливают Иран, но предоставляют такие возможности США.
Не напомните, сколько раз здесь возмущались тем, что Беларусь фактически пособник Путина и росс. войска входили к нам, в т.ч., и через Беларусь, а мы не отвечаем и не обстрелваем Беларусь. Вам не кажется, что ситуация очень похожая? Но мы не делаем этого, чтобы избежать ещё и прямого участия Беларуси в войне против нас, а Ирану терять нечего. Он призывал арабов запретить США пользоваться их базами, а лучше убрать их вообще. Не захотели. Ну что ж...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39314
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 23:17

  Shaman написав:
  buratinyo написав:........
А з путінським кремлем як з Венесуелою чи Кубою?

вже писав - якби на Раші не було ядерної зброї, яка їм досталася в спадок (в тому числі й українська частина), то з Рашею було б як з Іраком або з Іраном... й путін коли його б спіймали, був би схожий на свого кума :lol:

"вже писав" - если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39314
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 23:23

  fler написав:Єгипет і Катар повідомили США та Ізраїлю, що Іран зацікавлений у переговорах, але на дуже жорстких умовах. Так, Іран вимагає припинення вогню, гарантії, що війна не відновиться в майбутньому, а також компенсації.
США хочуть, щоб Іран узяв на себе шість зобов’язань:
відмова від ракетної програми на п’ять років;
нульове збагачення урану;
виведення з експлуатації ядерних об’єктів у Натанзі, Ісфагані й Фордо;
суворий протокол зовнішнього контролю за створенням і використанням ядерних центрифуг і пов’язаного обладнання;
угоди про контроль над озброєннями з країнами регіону з обмеженням ракет до 1000 одиниць;
припинення фінансування «Хезболли» в Лівані, хуситів в Ємені або Хамас в Секторі Гази.
На перешоворы по ядерным вопросам Иран шёл и до начала войны.
Не соглашался на ограничения ракетной программы.
Так, может, надо было продолжать переговоры, а не начинать войну?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39314
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 23:33

  fler написав:..........
Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки для всіх кораблів, окрім суден, пов’язаних з "ворогами Ірану". Про це заявив посол Ірану у Великій Британії Алі Мусаві.
https://www.reuters.com/world/middle-ea ... 026-03-22/
Трамп оголосив про розгром іранського флоту та авіації. Він заявив, що Сполучені Штати Америки "стерли Іран з мапи світу".
https://unn.ua/news/tramp-ssha-sterly-iran-z-mapy-svitu
Во-первых, не Иран, а посол Ирана в Великобритании Али Мусави. И это не официальное заявление Ирана, а прозвучало в интервью, опубликованном в пятницу китайским информационным агентством Синьхуа.
Во-вторых, стоит подождать разъяснений кто считается не " пов’язаним з "ворогами Ірану". Может, это окажутся, например, только Китвй и Япония.
И, главное, как это будет выглядеть на практике.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39314
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 00:28

К вопросу о Patriot"ах. Там не очень понятно,но тем не менее.
Согласно анализу, проведенному научными исследователями и изученному агентством Reuters, зенитная батарея Patriot, вероятно, выпустила ракету-перехватчик, ставшую причиной взрыва, произошедшего на рассвете и ранившего десятки мирных жителей и разрушившего дома в Бахрейне, союзнике США, спустя 10 дней после начала войны с Ираном.
........В ответ на вопросы агентства Reuters, Бахрейн в субботу впервые признал, что в взрыве над районом Махазза на острове Ситра, расположенном у побережья столицы Манамы и где также находится нефтеперерабатывающий завод, участвовала ракета Patriot.
........В заявлении представитель правительства Бахрейна сообщил, что ракета успешно перехватила иранский беспилотник в воздухе, что позволило спасти жизни.
«Повреждения и травмы, полученные пострадавшими, не являются результатом прямого удара о землю ни перехватчика Patriot, ни иранского беспилотника», — заявил пресс-секретарь.
Ни Бахрейн, ни Вашингтон не предоставили доказательств причастности иранского беспилотника к инциденту в Махаззе.
.......Этот инцидент указывает на риски и ограничения такой стратегии: взрыв мощного беспилотника Patriot, независимо от того, перехватил он беспилотник или нет, привел к масштабным разрушениям и жертвам...
........В результате анализа было сделано заключение, что ракета Patriot, возможно, была нацелена на низколетящий беспилотник, и что взрыв ракеты и беспилотника вызвал комбинированное воздействие, говорится в заключении.
«Если это так, то это была безответственная попытка перехвата, поскольку она поставила под угрозу жизни и дома мирных жителей союзных стран в жилом районе», — говорится в анализе.
Этот сценарий совпадает с тем, что заявил представитель правительства Бахрейна: беспилотник Patriot перехватил иранский беспилотник, и оба объекта взорвались в воздухе.
Однако, как говорится в анализе, направление повреждений и отсутствие имеющихся доказательств присутствия беспилотника над районом указывают на другой сценарий, согласно которому «взрыв был результатом детонации боеголовки и неиспользованного топлива истребителя Patriot».
Несмотря на заявление Бахрейна, исследователи заявили, что вероятность попадания ракеты в беспилотник невелика. Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить наличие или отсутствие иранского беспилотника во время инцидента.
........Представитель Бахрейна заявил, что любые предположения о неисправностях или сбоях в работе ракет Patriots в Бахрейне «являются фактически неверными».
https://www.reuters.com/investigations/patriot-missile-involved-bahrain-blast-likely-us-operated-analysis-finds-2026-03-22/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39314
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 00:30

  flyman написав:

згідно хотаба: "прийняли публічну оферту"

P.S.
ВРУ хіба не має приймати рішення щодо участі ЗСУ в міжнародних миротворчих місіях та операціях?

Монобільшості не існує, коаліції також. Що далі? Скоро і ВС не буде кому продовжувати.
Schmit
 
Повідомлень: 5483
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17176171771717817179
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 244909
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 449659
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1181209
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15760)
22.03.2026 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.