Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 16:42

  andrijk777 написав:..........
До чого тут це? Початковий пост(і моя відповідь) - про країни Перської затоки і їх безпеку.

Не понял.
Это вы о чём?
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 16:45

  prodigy написав:..........
31й тихоокеанський і 11й підрозділ (2 по 2500 морпіхів), вже за 9 днів від Ормуза
наземна операція буде 100% , якщо тільки ІРАН раптово не погодиться на всі умови Трампа (думаю ніт). Трамп грає на всі, якщо не пан , то пропав
.........

Посмотрим.
Если он доиграется до минирования Персидского залива...
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 16:48

tumos
Я позавчера неправильно понял ваши замечания о гендерах.
Не очень знаком с этим вопросом.
Не посоветуете, что посмотреть (популярно)?
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 16:56

Трамп заявил, что может контролировать Ормузский пролив совместно с Ираном.
6 минут назад
16:49 EET

Натаса Бансаги
На вопрос о том, кто будет контролировать Ормузский пролив после заключения соглашения с Ираном, Трамп ответил, что контроль будет осуществляться совместно.

Когда репортер спросил: «Кем?», Трамп ответил: «Возможно, мной. Возможно, мной, мной и аятоллой... кем бы ни стал следующий аятолла».

Он заявил, что не считает Моджтабу Хаменеи лидером Ирана. Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана после того, как его отец, аятолла Али Хаменеи, был убит в первый день войны.

«Смена режима происходит автоматически, — сказал он. — Но мы имеем дело с людьми, которых я считаю очень разумными и надежными. Люди внутри знают, кто они. Они пользуются большим уважением, и, возможно, один из них окажется именно тем, кого мы ищем».
https://www.reuters.com/world/iran-war-live-trump-deadline-looms-iran-vows-hit-gulf-power-water-2026-03-23/
Какой-то бред.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 17:02

  ЛАД написав:
Когда репортер спросил: «Кем?», Трамп ответил: «Возможно, мной. Возможно, мной, мной и аятоллой... кем бы ни стал следующий аятолла».
https://www.reuters.com/world/iran-war-live-trump-deadline-looms-iran-vows-hit-gulf-power-water-2026-03-23/
Какой-то бред.

Трамп почув, що Іран хоче брати плату за прохід протокою. Вирішив приєднатися.
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 17:04

  ЛАД написав:
Трамп заявил, что может контролировать Ормузский пролив совместно с Ираном.
6 минут назад
16:49 EET

Натаса Бансаги
На вопрос о том, кто будет контролировать Ормузский пролив после заключения соглашения с Ираном, Трамп ответил, что контроль будет осуществляться совместно.

Когда репортер спросил: «Кем?», Трамп ответил: «Возможно, мной. Возможно, мной, мной и аятоллой... кем бы ни стал следующий аятолла».

Он заявил, что не считает Моджтабу Хаменеи лидером Ирана. Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана после того, как его отец, аятолла Али Хаменеи, был убит в первый день войны.

«Смена режима происходит автоматически, — сказал он. — Но мы имеем дело с людьми, которых я считаю очень разумными и надежными. Люди внутри знают, кто они. Они пользуются большим уважением, и, возможно, один из них окажется именно тем, кого мы ищем».
https://www.reuters.com/world/iran-war-live-trump-deadline-looms-iran-vows-hit-gulf-power-water-2026-03-23/
Какой-то бред.



а зачем? ведь этот сумашедший рыжий дед ужеж победил Иран 7 раз )))
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 17:14

15 минут назад
Венди Бенджаминсон , старший редактор DC Weekends.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что США узнают, кто является новым руководством Ирана, как только переговоры по урегулированию конфликта углубятся.

«Это одна из вещей, которые мы узнаем в ходе этих диалогов, — сказал Райт в интервью на конференции CERAWeek в Хьюстоне. — Кто у власти? Находятся ли они у власти? Как это работает?»

Райт выступил вскоре после того, как Трамп заявил о начале переговоров о возможном прекращении американо-израильской войны против Ирана, которая продолжается уже четвертую неделю. Трамп сказал, что американские переговорщики Виткофф и Кушнер разговаривают с «высокопоставленным лицом» в Иране.
Обновлено 10 минут назад
https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2026-03-23/iran-war-latest-oil-markets-bonds-hormuz?srnd=homepage-europe&cursorId=69C1558249F40142
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 17:15

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..........
До чого тут це? Початковий пост(і моя відповідь) - про країни Перської затоки і їх безпеку.

Не понял.
Это вы о чём?

Я писав про це:
viewtopic.php?p=5942148#p5942148
Ви про що?
Чи ви свої пости не читаєте.
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 17:24

:mrgreen:


Иран приготовил несколько сюрпризов для Трампа, поэтому в ближайшее время ему стоит "смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть", — иранское агентство Tasnim
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 17:25

К вопросу о "свободе информации".
В т.ч. и в "демократических" странах.
Хотя Иран — единственная страна на Ближнем Востоке, где отключен интернет, информационный вакуум распространяется по всему региону. Власти Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов выпустили предупреждения о съемке авиаударов, а Израиль уже давно вводит ограничения на то, что можно сообщать во время конфликтов.


В США председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр пригрозил аннулировать лицензии новостных вещательных компаний, если они не «скорректируют курс» в освещении войны, а международные СМИ не были приглашены к участию в военных действиях США. Вместо этого Белый дом публикует в социальных сетях видеоролики с ударами по полю боя, смонтированные из отрывков таких фильмов, как «Гладиатор» и «Храброе сердце» .

Власти США также прилагают меньше усилий для обеспечения прозрачности, чем это было во время вторжения России в Украину в 2022 году. Тогда Госдепартамент часто ссылался на разведывательные данные из открытых источников — общедоступную информацию, такую ​​как спутниковые снимки, — которую онлайн-сообщества, такие как организации по проверке фактов и аналитики, могли использовать для подтверждения заявлений США. «В нынешнем конфликте это полностью отсутствует», — говорит Элиот Хиггинс, основатель Bellingcat , организации, специализирующейся на расследованиях с использованием открытых источников.
......«Это уникальный момент централизованного контроля над информацией, как со стороны Ирана, так и со стороны Соединенных Штатов», — говорит Сэм Вуллей , доцент и эксперт по компьютерной пропаганде из Университета Питтсбурга. «За последнее десятилетие мы не наблюдали подобного информационного момента».
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-20/iran-war-internet-shutdown-limits-civilian-social-media-images?srnd=homepage-europe
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 245557
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 450451
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1184196
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

