  #<1 ... 17182171831718417185
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 17:33

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..........
До чого тут це? Початковий пост(і моя відповідь) - про країни Перської затоки і їх безпеку.

Не понял.
Это вы о чём?

Я писав про це:
viewtopic.php?p=5942148#p5942148
Ви про що?
Чи ви свої пости не читаєте.

Я понял, что вы писали "про це".
Не понял реакцию на мой ответ на ваш пост об иранском ЯО.
К чему рассуждения об опасности иранского ЯО и необходимости войны, если речь шла о том, что Иран согласен был на ядерные ограничения на переговорах?
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 17:54

США уже стали каким-то посмешищем

Переговоры Ирана и США в нынешних обстоятельствах бессмысленны, — представитель комитета по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Эбрахим Реза

США просили Иран о переговорах, — официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 17:58

  Xenon написав:США уже стали каким-то посмешищем
Переговоры Ирана и США в нынешних обстоятельствах бессмысленны, — представитель комитета по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Эбрахим Реза

США просили Иран о переговорах, — официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи

може так. а може релігійні бородані вирішили, що схопили за бороду. й після чергової атаки будуть верещати - "а нас за что?". подивимось...
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 18:30

  ЛАД написав:Я понял, что вы писали "про це".
Не понял реакцию на мой ответ на ваш пост об иранском ЯО.
К чему рассуждения об опасности иранского ЯО и необходимости войны, если речь шла о том, что Иран согласен был на ядерные ограничения на переговорах?

Я не бажаю обговорювати "необходимости войны" тому що це надто складна тема і надто мало правдивої інформації по цій темі. А тим більше це рішення США, їм напевно видніше.

По цій темі можу сказати тільки одне: Іран це 4 країна по добутку нафти. Нафіг їм атомна енергетика? Для мене очевидно що збагачення урану Іраном має лиш одну ціль - ЯЗ.
А які там були "ядерные ограничения" і на що був "Иран согласен" мені не дуже цікаво. В любому випадку США не мали ніякого права нападати на суверенну країну.
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 18:49

  Shaman написав:
  Xenon написав:США уже стали каким-то посмешищем
Переговоры Ирана и США в нынешних обстоятельствах бессмысленны, — представитель комитета по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Эбрахим Реза

США просили Иран о переговорах, — официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи

може так. а може релігійні бородані вирішили, що схопили за бороду. й після чергової атаки будуть верещати - "а нас за что?". подивимось...

А вот как подаёт Трамп:
3 hours ago
15:53 EET
Susan Heavey
.....
«У них никогда не будет ядерного оружия», — сказал Трамп, имея в виду Иран. «Они на это согласились».

Он заявил, что Иран инициировал контакт, потому что не хотел, чтобы США нанесли удар по его энергетической инфраструктуре, как угрожал Трамп, если Ормузский пролив не будет вновь открыт.

«Я думаю, это обязательно произойдёт, да и почему бы и нет?» — имея в виду сделку с Ираном.

«Итак, завтра утром, в какое-то время по их расписанию, мы должны были взорвать их крупнейшую электростанцию, строительство которой обошлось более чем в 10 миллиардов долларов. Это очень хорошая станция... Зачем им это нужно? Поэтому они позвонили, а не я позвонил. Это они позвонили», — добавил он.

«Они хотят заключить сделку, и мы очень хотим ее заключить», — сказал он, добавив: «У нас есть очень серьезные шансы на заключение сделки».

Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт очень скоро, "если это сработает".

«Цена на нефть резко упадет, как только сделка будет заключена», — сказал он.
https://www.reuters.com/world/iran-war-live-trump-deadline-looms-iran-vows-hit-gulf-power-water-2026-03-23/
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 18:53

Ещё о переговорах.
час назад
17:58 EET
Агентство Reuters побеседовало с высокопоставленным иранским чиновником о ходе переговоров с Соединенными Штатами.

Официальный представитель заявил, что США запросили встречу в субботу со спикером иранского парламента Мохаммедом Бакиром Калибафом.

Тегеран пока не ответил, и Высший совет национальной безопасности еще не рассмотрел этот вопрос, сообщил чиновник.

41 минуту назад
18:09 EET
Председатель иранского парламента Мохаммед Багер Калибаф заявил, что никаких переговоров с Соединенными Штатами не проводилось.

В своем сообщении на X Калибаф заявил, что сообщения о переговорах являются «фейковыми новостями», направленными на манипулирование нефтяными рынками.

Ранее цены на нефть упали примерно на 10% после того, как Трамп заявил, что откладывает угрожавшие удары по иранским электростанциям, чтобы дать время для потенциальных переговоров.

Как мы сообщали ранее, высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что Вашингтон запросил встречу с Калибафом в субботу, но Тегеран пока не ответил.

Оба сообщения отсюда - https://www.reuters.com/world/iran-war-live-trump-deadline-looms-iran-vows-hit-gulf-power-water-2026-03-23/
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Та й в нас на хрести на техніці і формі... смислів за які мож воювати мало


то ми смисли кремлівсько-рашистським загарбникам допомогаємо створювати
Ви і самі підмітили
Дивився минулого тижня одного рашистського відомого концептуала
Він останні роки чітко за лінію путіна-караганова був, Європи вже ділив, але без паталогічної українофобії
А ось минулого тижня зовсім інакще
Якихось корів по сибірам мордують, інтернет забороняють, та ще й без поваги до сіромах
То він кулаками махав - "в мене годинник на стіні показує 1916!!!" і народ їх в коментах зовсім не безмолствує...
не такі вони вже там ординці
Якщо б ще ми їхали тихіше ...
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 19:00

  fox767676 написав:Дивився минулого тижня одного рашистського відомого концептуала
Він останні роки чітко за лінію путіна-караганова був, Європи вже ділив, але без паталогічної українофобії

Це ти Дугіна дивився ? )
