Я понял, что вы писали "про це". Не понял реакцию на мой ответ на ваш пост об иранском ЯО. К чему рассуждения об опасности иранского ЯО и необходимости войны, если речь шла о том, что Иран согласен был на ядерные ограничения на переговорах?
Я не бажаю обговорювати "необходимости войны" тому що це надто складна тема і надто мало правдивої інформації по цій темі. А тим більше це рішення США, їм напевно видніше.
По цій темі можу сказати тільки одне: Іран це 4 країна по добутку нафти. Нафіг їм атомна енергетика? Для мене очевидно що збагачення урану Іраном має лиш одну ціль - ЯЗ. А які там були "ядерные ограничения" і на що був "Иран согласен" мені не дуже цікаво. В любому випадку США не мали ніякого права нападати на суверенну країну.
Переговоры Ирана и США в нынешних обстоятельствах бессмысленны, — представитель комитета по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Эбрахим Реза
США просили Иран о переговорах, — официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи
може так. а може релігійні бородані вирішили, що схопили за бороду. й після чергової атаки будуть верещати - "а нас за что?". подивимось...
А вот как подаёт Трамп:
3 hours ago 15:53 EET Susan Heavey ..... «У них никогда не будет ядерного оружия», — сказал Трамп, имея в виду Иран. «Они на это согласились».
Он заявил, что Иран инициировал контакт, потому что не хотел, чтобы США нанесли удар по его энергетической инфраструктуре, как угрожал Трамп, если Ормузский пролив не будет вновь открыт.
«Я думаю, это обязательно произойдёт, да и почему бы и нет?» — имея в виду сделку с Ираном.
«Итак, завтра утром, в какое-то время по их расписанию, мы должны были взорвать их крупнейшую электростанцию, строительство которой обошлось более чем в 10 миллиардов долларов. Это очень хорошая станция... Зачем им это нужно? Поэтому они позвонили, а не я позвонил. Это они позвонили», — добавил он.
«Они хотят заключить сделку, и мы очень хотим ее заключить», — сказал он, добавив: «У нас есть очень серьезные шансы на заключение сделки».
Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт очень скоро, "если это сработает".
«Цена на нефть резко упадет, как только сделка будет заключена», — сказал он.
Banderlog написав:Та й в нас на хрести на техніці і формі... смислів за які мож воювати мало
то ми смисли кремлівсько-рашистським загарбникам допомогаємо створювати Ви і самі підмітили Дивився минулого тижня одного рашистського відомого концептуала Він останні роки чітко за лінію путіна-караганова був, Європи вже ділив, але без паталогічної українофобії А ось минулого тижня зовсім інакще Якихось корів по сибірам мордують, інтернет забороняють, та ще й без поваги до сіромах То він кулаками махав - "в мене годинник на стіні показує 1916!!!" і народ їх в коментах зовсім не безмолствує... не такі вони вже там ординці Якщо б ще ми їхали тихіше ...