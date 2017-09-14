Яке КПД ? Ядерної реакції... - так там до 35 % як в парової машини, адже це просто паровий котел де замість вугілля - енергія ядерного розпаду... Так що 70% все одно в пар або нагрівання теплообмінника (грубо озера або річки коло атомної Тому до речі на кораблях -атомна генерація вигідна (море дешевого теплообмінника навколо) , а от коло міст як би не дуже, адже на відміну від генерації з газу чи вугілля/мазуту - навряд чи пар який утворився внаслідок ядерної реакції є не радіоактивним в якійсь мірі...
Вообще-то, вы правы, любая тепловая эл-станция это фактически просто паровой котел, хоть АЭС, хоть угольная или газовая ТЭС. Разница только в источнике энергии - атом, уголь или газ. Более высокий кпд ТЭС объясняется более высокой температурой пара. В АЭС из соображений безопасности она ниже. В результате ниже эффективность цикла Карно. Хотя для разных АЭС кпд разное - для водо-водяных ~31-36%, для графито-водяных ~30-32%, для реакторов на быстрых нейтронах ≥40%. Но проблема не в этом. Производство атомной нергии очегь негибкое. АЭС работает на постоянной мощности. При централизованной системе потребления энергии пики сглаживаются либо использованием более гибких источников энергии, либо переброской энергии между регионами. Как решать эту проблему при децентрализацмм системы и автономности АЭС, я не знаю. Т.е., как минимум, централизованное управление надо сохранить. Но увеличение числа эл-станций резко усложняет управление. А если ставить вопрос об их автономности, то надо создавать какие-то системы аккумулирования энергии. Если говорить о безопасности во время войны, то крупные АЭС достаточно хорошо защищены. Делать такую же надёжную защиту для пары десятков более мелких станций... Не знаю, может оказаться слишком дорого.
tumos написав:Спор о ММР вызывает недоумение. Есть подсказки (информация) от МАГАТЭ. Малые модульные реакторы (ММР) — это современные ядерные реакторы мощностью до 300 МВт (эл.) на энергоблок, что составляет примерно одну треть от генерирующей мощности традиционных ядерных энергетических реакторов. https://www.iaea.org/ru/newscenter/news ... aktory-mmr Как бы определение не содержит указаний на допустимые размеры/ габариты. Есть промышленная эксплуатация ММР - да, есть. На российской АЭС «Академик Ломоносов», первой в мире плавучей атомной электростанции, промышленная эксплуатация которой началась в мае 2020 года, энергия генерируется на двух ММР мощностью 35 МВт (эл). Микрореакторы есть разновидность ММР и предназначенны для выработки электроэнергии мощностью, как правило, до 10 МВт (эл.). Опять же указаний на допустимые размеры/габариты для определения, что является микрореактором, нет.
Вернитесь, пожалуйста, к старой дискуссии и вспомните, о чём она была. Там настаивали как раз на широком внедрении микромодульных реакторов, которые якобы можно полностью изготовить на заводе и просто установить в нужных местах. Да, в определениях нет никаких ограничений на габариты/вес ММР. Но мы же говорим не об определениях, а о реальной жизни. И цель была - повышение бехопасности и устойчивости системы в условиях войны. До войны всех этих проблем не было.
И ещё посмотрите мой предыдущий пост. Как вы предлагаете решать проблему негибкости АЭС в условиях её автономности? Централизацию управления и возможность переброски ээ между регионами сохранить нужно? По-моему, да. Но тогда нужны и высоковольтные ЛЭП, и, соответственно, мощные высоковольтные трансформаторы. Что мы тогда выигрываем при замене сегодняшних мощных АЭС любыми ММР?
Ваш пример с «Академиком Ломоносовым»... Во-первых, обратите внимание на цену. "по состоянию на 2015 год оценивалась уже в 37,3 млрд рублей". Курс рубля в 2015 колебался от 50 до 70, в среднем 62 (https://ratestats.com/dollar/2015/). Т.е. цена в долларах - 600 млн долл. Так это в 2015. Сегодня наверняка дороже. И это при мощности всего 60 МВт. Можем мы говорить о массовом применении таких ММР вместо крупных АЭС? Вместо 1 блока в 1,4 ГВт 23 «Академиков Ломоносовых» за 14 млрд долл. Во-вторых, обратите внимание на габариты - грубо 140х30х15 м. И это только для плавучей базы. Ешё + наземная часть. Для одной станции ещё ладно, а если много? Где их в городе разместить? "Во дворе дома"? Масса там не указана, но для новой платформы, кот. изготавливается в Китае - "вес корпуса с оборудованием — 19088 тонн". Ну и плюс ещё какая-то наземная часть. Это точно можно "привезти на грузовике"?
Думаю, я назвал далеко не все проблемы. Допускаю, что всё это можно при желании реализовать.Но это будет совершенно другая энергосистема и явно не проблема сегодняшнего дня. А нужно ли это в мирных условиях и зачем?