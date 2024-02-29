я ж не про його гіпотези. А про те що інформації за намір воювати ще 3,4 роки все більше.
До мене перші слухи доходили ще рік тому від людей вхожих в високі кабінети, що є намір в української влади на війну до 2029 мінімум. А зараз ця інформація вилазить з різних боків. Думаю це пояснюється бажанням пересидіти трампа і вже з допомогою демократів витіснити росіян.
Зараз єдиниц внятний план.
Якщо ви бачите інший то розкажіть.
мож я себе іще раз обманю скорою перемогою
Як ви гадаєте який план в української влади? Тутешні потужники цього питання не хочуть помічати. Єдине що внятно від них мож почути треба просто воювати бо росія не хоче миру.