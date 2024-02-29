Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 23:35

  serg1974 написав:
  Banderlog написав:https://youtu.be/5IdOfJNmW_w?si=mEXIVJzR0lqt3sQT

Потратил 5 мин времени. Любарский в своём репертуаре. Придумал гипотезу о том что Зе верит в полную дерккупацию и еще захват чужих территорий. Далее из этого делает вывод что Зе неадекватен.

я ж не про його гіпотези. А про те що інформації за намір воювати ще 3,4 роки все більше.
До мене перші слухи доходили ще рік тому від людей вхожих в високі кабінети, що є намір в української влади на війну до 2029 мінімум. А зараз ця інформація вилазить з різних боків. Думаю це пояснюється бажанням пересидіти трампа і вже з допомогою демократів витіснити росіян.
Зараз єдиниц внятний план.
Якщо ви бачите інший то розкажіть.
мож я себе іще раз обманю скорою перемогою :lol:
Як ви гадаєте який план в української влади? Тутешні потужники цього питання не хочуть помічати. Єдине що внятно від них мож почути треба просто воювати бо росія не хоче миру.
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 00:57

Краткое содержание
- США предложили гарантии безопасности, если Украина передаст Донбасс России, заявил Зеленский.
- Украинский лидер заявил, что отказ от линии обороны на Донбассе представляет собой серьезную угрозу безопасности.
- Зеленский благодарит Трампа за продолжение поставок американского оружия Украине, несмотря на конфликт с Ираном.
- Достижения Украины в производстве ракет и беспилотников позволяют ей наносить ответные удары по российским авиаударам.

КИЕВ, 25 марта (Reuters) - США выдвинули условием, что их предложение о гарантиях безопасности, необходимых для мирного соглашения на Украине, будет передача Киевом всей восточной части Донбасса России, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.
По словам Зеленского , поскольку Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на собственном конфликте с Ираном , президент Дональд Трамп оказывает давление на Украину, стремясь как можно скорее положить конец четырехлетней войне, развязанной российским вторжением в 2022 году.
«Ближний Восток, безусловно, оказывает влияние на президента Трампа, и я думаю, что и на его дальнейшие шаги. К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону», — сказал он агентству Reuters.
«Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса», — сказал он, предупредив, что такой вывод войск поставит под угрозу безопасность как Украины, так и, как следствие, Европы, поскольку это приведет к передаче сильных оборонительных позиций региона России.
...В январе Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности между Украиной и США «на 100% готов» и ожидает подписания. Затем, во вторник, после переговоров между американскими и украинскими официальными лицами в Майами , он сказал, что еще предстоит проделать определенную работу.
........Зеленский поблагодарил администрацию Трампа за сохранение поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot, несмотря на возросший спрос на это оружие из-за конфликта в Персидском заливе.
Ранее украинские официальные лица выражали опасения, что поставки американских ракет Patriot — единственных ракет, способных сбивать российские баллистические ракеты, — могут прекратиться из-за конфликта с Ираном.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-links-security-guarantees-ukraine-giving-up-donbas-zelenskiy-says-2026-03-25/
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 01:08

Hotab, может вам интересно:
Краткое содержание
- Председатель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что пожарная машина, столкнувшаяся с самолетом Air Canada Express, не имела транспондера.
- По данным NTSB, в застекленной части башни работали два диспетчера.
- Световые индикаторы состояния взлетно-посадочной полосы, предупреждающие о небезопасности пересечения, работали.
- Авиакатастрофы обычно вызваны множеством факторов.
....В воскресенье вечером реактивный самолет столкнулся с пожарной машиной , в результате чего погибли два пилота, сообщило во вторник Национальное управление по безопасности на транспорте.
.....В результате катастрофы 39 из 76 пассажиров и членов экипажа были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще шесть человек до сих пор находятся в больнице, сообщила Air Canada во вторник вечером.
https://www.reuters.com/world/us-safety-agency-says-tracking-system-failed-laguardia-during-jet-collision-2026-03-24/
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 02:20

Скоро не генномодифицированной еды вообще не будет:
Краткое содержание
- Гибридная (генномодифицированная) пшеница обещает более высокие урожаи на фоне сокращения посевных площадей пшеницы в США.
Американская пшеница теряет доминирующее положение на экспортном рынке и сталкивается с сокращением внутреннего спроса.
Генетически модифицированная пшеница сталкивается с нормативными препятствиями и потенциальным сопротивлением рынка.
https://www.reuters.com/world/china/us-researchers-bet-hybrid-gmo-seeds-make-wheat-profitable-again-2026-03-25/

В этой статье наткнулся на цифры урожайности. Заинтересовался и немного глянул.
Это к вопросу о великой с/х державе.
У звіті про виробництво сільськогосподарських культур (Crop Production) від 12 січня USDA підвищило прогноз виробництва кукурудзи в США на 2025 рік до 17,021 млрд бушелів за середньої врожайності 186,5 бушелів на акр.
https://ukragroconsult.com/news/zvity-usda-vrazyly-rynok-kukurudzy-rekordnyj-vrozhaj-ta-nespodivani-czyfry/ В переводе на привычные нам единицы, если не ошибся, получается 432 млн.т при средней урожайности 12,5 т/га.
В Украине:
Валовой сбор кукурузы на убранной площади 87% составляет 27,5 млн т при средней урожайности 7,13 т/га.

Как сообщают аналитики Spike Brokers в Telegram, по средним оценкам по Украине, по состоянию на 25 декабря 2025 года остается около 551 тыс. га несобранных площадей кукурузы.

«При текущей средней урожайности по стране на уровне ~7,1 т/га это формирует базовый потенциал дополнительного вала около 4,0 млн т», — уточняют специалисты.
https://agroportal.ua/ru/news/rastenievodstvo/na-polyah-ukrajini-zalishilos-blizko-4-mln-t-urozhayu-kukurudzi
Итого пусть 31,5 млн.т при средней урожайности 7,1 т/га.
В 2023 было: "валовий збір цієї культури становив 31,03 млн тонн, а середня врожайність — 7,81 т/га." (https://superagronom.com/news/19903-vsogo-6-plosch-kukurudzi-ne-zibrano-nazvano-oblasti-scho-zibrali-kukurudzi-naybilshe). Область с самой высокой урожайностью была Хмельницкая - 10,53 т/га.
В 2021 "середня врожайність кукурудзи в Україні становить 80,1 ц/га", а "повний валовий збір кукурудзи має скласти понад 44 млн т" (https://tripoli.land/news/v-etom-godu-v-ukraine-rekordnye-pokazateli-urozhaynosti-po-kukuruze). "Найбільш високі показники врожайності були отримані в Хмельницькій (110,7 ц/га)".
Как-то далековато.

Ну и к вопросу о наших перспективах в ЕС.
Краткое содержание
- Французские фермеры переходят с кукурузы на подсолнечник - Intercereales
- Конфликт с Ираном усугубляет положение фермеров.
- Кукурузе требуется больше удобрений и энергии, чем подсолнечнику.
- Французские фермеры могут оставить часть земли под паром в следующем году
ПАРИЖ, 25 марта (Reuters) - Некоторые французские фермеры планируют перейти от посева кукурузы к посеву подсолнечника, который требует меньше удобрений и энергии...
.........По словам Питермента, этот год, похоже, станет самым сложным за всю историю для фермеров, поскольку низкие цены резко контрастируют с 2022 годом, когда опасения по поводу отсутствия Украины на экспортном рынке привели к резкому росту цен на зерно.
Сложная экономическая ситуация также может привести к тому, что некоторые фермеры сократят посевы зерновых в следующем году, имея возможность оставить землю под паром, продолжая при этом получать сельскохозяйственные субсидии ЕС.
https://www.reuters.com/business/soaring-costs-prompt-french-farmers-reconsider-sowings-2026-03-25/
Польские фермеры в прошлом году уже бунтовали. Вряд ли французы и другие будут больше рады нашему зерну.

Это я не к тому, что не надо заниматься с/х и, в частности, выращивать кукурузу. Надо. Обязательно.
Но и о промышленности забывать не стоит.
ЛАД
