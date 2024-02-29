Краткое содержание

- США предложили гарантии безопасности, если Украина передаст Донбасс России, заявил Зеленский.

- Украинский лидер заявил, что отказ от линии обороны на Донбассе представляет собой серьезную угрозу безопасности.

- Зеленский благодарит Трампа за продолжение поставок американского оружия Украине, несмотря на конфликт с Ираном.

- Достижения Украины в производстве ракет и беспилотников позволяют ей наносить ответные удары по российским авиаударам.



КИЕВ, 25 марта (Reuters) - США выдвинули условием, что их предложение о гарантиях безопасности, необходимых для мирного соглашения на Украине, будет передача Киевом всей восточной части Донбасса России, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

По словам Зеленского , поскольку Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на собственном конфликте с Ираном , президент Дональд Трамп оказывает давление на Украину, стремясь как можно скорее положить конец четырехлетней войне, развязанной российским вторжением в 2022 году.

«Ближний Восток, безусловно, оказывает влияние на президента Трампа, и я думаю, что и на его дальнейшие шаги. К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону», — сказал он агентству Reuters.

«Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса», — сказал он, предупредив, что такой вывод войск поставит под угрозу безопасность как Украины, так и, как следствие, Европы, поскольку это приведет к передаче сильных оборонительных позиций региона России.

...В январе Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности между Украиной и США «на 100% готов» и ожидает подписания. Затем, во вторник, после переговоров между американскими и украинскими официальными лицами в Майами , он сказал, что еще предстоит проделать определенную работу.

........Зеленский поблагодарил администрацию Трампа за сохранение поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot, несмотря на возросший спрос на это оружие из-за конфликта в Персидском заливе.

Ранее украинские официальные лица выражали опасения, что поставки американских ракет Patriot — единственных ракет, способных сбивать российские баллистические ракеты, — могут прекратиться из-за конфликта с Ираном.