Краткое содержание - Председатель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что пожарная машина, столкнувшаяся с самолетом Air Canada Express, не имела транспондера. - По данным NTSB, в застекленной части башни работали два диспетчера. - Световые индикаторы состояния взлетно-посадочной полосы, предупреждающие о небезопасности пересечения, работали. - Авиакатастрофы обычно вызваны множеством факторов. ....В воскресенье вечером реактивный самолет столкнулся с пожарной машиной , в результате чего погибли два пилота, сообщило во вторник Национальное управление по безопасности на транспорте. .....В результате катастрофы 39 из 76 пассажиров и членов экипажа были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще шесть человек до сих пор находятся в больнице, сообщила Air Canada во вторник вечером.
за пару хвилин до того, як канадський лайнер здійснив посадку, з літак який планував зліт доповіли що мають задимлення і треба допомога, авіа диспетчер дав команду пожежній машині на рух у напрямку того літака, потім через декілька секунд він заволав: стоп, зупинись...але було вже пісно канадський лайнер після приземлення мав швидкість 180км/год і пілоти ніяк не очікували появи пожежної машини на глісаді 90% помилка авіа диспетчера, 10% помилка водія пожежної машини
Banderlog написав:А зараз ця інформація вилазить з різних боків. Думаю це пояснюється бажанням пересидіти трампа і вже з допомогою демократів витіснити росіян. Зараз єдиниц внятний план.
Як це буде виглядати практично - витіснити росіян? За цей час расія стане слабкішою, або америка та європа більш рішучими? Або ми може атомну бомбу зробимо Головна проблема з весни 22-го - який план у влади не "в цілому" а конкретно, по пунктам.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о повреждениях в промышленной зоне Киришского района в результате атаки украинских беспилотников.
По его словам, силы ПВО сбили 21 дрон над регионом, никто не пострадал. Минобороны России отчиталось о 125 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 26 марта.
Дрозденко не уточнил, какой объект стал целью атаки. Украинские телеграм-каналы Supernova+ и Exilenova+ пишут, что атакован "Киришинефтеоргсинтез". Утверждается, что горят резервувары с нефтью, однако подтверждения этой информации пока нет. Об атаке на завод со ссылкой на местных жителей также сообщает издание Astra.
"Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) входит в группу ПАО "Сургутнефтегаз". Предприятие выпускает бензин, дизтопливо, авиационный керосин, мазут, серную кислоту, битум, парафин и ароматические углеводороды. В 2024 году объем переработки на заводе составил 17,5 млн тонн, что составляет 6,6% от общего объема нефтепереработки в РФ.
Предприятие уже подвергалось атакам беспилотников в марте 2024 года, а также в марте, сентябре и октябре 2025 года. В сентябре и октябре прошлого года из-за повреждения установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 завод, который является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, приостанавливал работу.
Wizz Air готується відновити польоти в Україні 25 березня авіакомпанія запустила рекламу в соцмережі Instagram із фразою "Україно, ми повертаємось додому" та із посиланням на форму подачі заявки на участь у віртуальній інформаційній сесії для пілотів Wizz Air Malta щодо України. "Шановний учаснику, дізнайтеся про майбутні можливості для пілотів в Україні на нашій віртуальній інформаційній сесії. Компанія Wizz готується до відновлення польотів в Україні", — йдеться у формі. https://transport.novyny.live/wizz-air- ... 18544.html
Іпсо мадярське. Що вони можуть знати терміни демобілізації?
усі тутешні потужники, з якими ви мило щебечете на психологічній гілці мають запасні аеродроми в Європі, а війна в Україні і її подальша деградація та редукція дають їм нечувані перспективи підвищити свій внутрішньоукраїнський соціальний статус. А якщо процеси підуть по зовсім некорваному сценарію — дача на Адріатиці чекає. Що вже казати про вищі щабелі в/п керівництва усіх цих міндічей, якщо їх обслуга така.і це дійсно ніколи не припиниться поки люди не почнуть виходити з своєї зони комфорта, для початку хоча б рвати зв'язки з такими прихованими мародерами
Н Украина не вступит в ЕС, не вступит в НАТО, а аэропорты работать не будут
Hotab написав:ЛАД Дивіться, одна з основних тез, по яким поділилась тут спільнота, це підтримка / не підтримка мобілізації. Зрадунці радісно вищать , коли чергова тітка, чи дядька «відбили» бусифікованого у ТЦК. Очевидно вважаючи, що якщо припинити мобілізацію, то війна раптом закінчиться «Потужники (турбопатріоти)» обвинувачуються в тому, що «хочуть воювати вічно» , бо вважають мобілізацією необхідною вимушеною мірою. І підтримують її. Ви з ким? Я знаю з ким. Але чомусь ви офіційно вважаєтесь «зрадунцем», а не «потужником».
Надеюсь, вы знаете правильно. Сто раз писал, пока идёт война, мобилизация необходима. И, "если бы президентом был я", то она проводилась бы давно намного жёстче. Но при этом писал, что если народ не хочет воевать (а, похоже, это так), то надо как можно быстрее заканчивать войну. Нельзя держать 1-2% населения 4 года в окопах в то время, как остальные 98% живут так же, как до войны. Ну а "зрадунцем", "парторгом" это всё не от большого ума.
И по "потужникам". Никто из них не спешит подменить Banderlog"а и Sashsqbl, не торопится посылать мужей и сыновей на фронт. Донаты это хорошо и даже прекрасно. Но они не снимают с себя всё до последних трусов, на неплохую жизнь им вполне хватает. И упрёки к тем, кто не донатит... У многих людей на это просто не хватает денег. А люди на фронте рискуют не трусами, а здоровьем и самой жизнью. Я написал об однокласснице, у которой сын погиб ещё в марте 2022 и она осталась одна на старости лет. Так хватило ума обвинить меня в том, что я "хвастаюсь". Чем уж тут можно хвастаться. У большинства фронтовиков есть дети и часто ешё маленькие. Каково будет им остаться без отцов. И никакие выплаты отца не заменят. Да ещё и будут ли эти выплаты... Не то, чтобы я не дверял государству, но просто может не хватить денег. Когда я пишу о финском варианте - тут уж вообше проблем нет, явно "капитуляция" и "зрадунець". Но что делать, потужники не предлагают. Единственный вариант - продолжать воевать. Я не Главком, не нач. Генштаба и даже не Буданов. У меня нет "течки" со всеми данными. Я не обладаю сколько-нибудь объективной и достоверной информацией о состоянии дел у нас и в РФ. Возможно, я ошибаюсь и вот-вот "через пару недель" (ну ладно, пусть месяцев) у РФ закончатся ресурсы и они будут вынуждены пойти на мир. Но пока я предпосылок к этому не вижу. Поэтому с точки зрения обычного человека, обладающего только обшедоступной информацией, я не вижу у нас "карт на руках" и считаю, что мы больше заинтересованы в мире, чем Путин и должны идти на уступки. Не мы стоим под Орлом и Тамбовом, а, к сожалению, росс. армия под Запорожьем и Днепром, не у них разрушена энергосистема и вообще экономика, не они живут только благодаря помощи Запада, с которой ситуация не улучшается. Возможно, я ошиьаюсь. Но доказательств этого от "потужникив" не вижу. Вот поэтому мне присваивают звание "зрадунець". За реальный взгляд на ситуацию. Без громких и красивых слов, которые по сути просто сотрясания воздуха. И я сегодня объяснял разницу между нашим положением и Ирана. У них таки есть "карты на руках". И очень серьёзные карты. Поэтому они могут сопротивляться и не спешить с заключением мира. Время пока работает на них. США с Израилем сделали уже почти всё, что могли, а Иран ещё не всё. Но достаточно, чтобы они продолжали блокировать Ормузский пролив.
когда вам шестерка миндичей со ртом набитыми омарами из венского аеропорта пишет про зрадунцов, потужников, ухилянтов и колеблется куда вас отнести, то достаточно лаконичного вопроса - а судьи кто ?
Hotab написав:І, підсумовуючи, якщо постанова не визнана неконституційною і є діючою по терміну, то…?? 😅
то усе залежить від конкретних обставин. Постанови, які у неконституційний спосіб обмежують права та дискримінують чоловіків у питанні виїзду закордон, є недійсними. В будь-якому випадку ці Постанови регулюють діяльність прикордонників, а не громадян. Громадяни керуються відповідним законом України і зобов'язані надати прикордоннику лише свій паспорт. Прикордонник теж повинен керуватись Конституцією і профільним законом України, а не Постановою Кабміну чи якимось листом від свого начальника, але ми в Україні, тому...
Якщо громадянин намагається виїхати лише із паспортом, а прикордонник йому відмовляє, то порушення тут вчиняє лише прикордонник.