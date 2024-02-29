ЛАД написав: Поэтому с точки зрения обычного человека, обладающего только обшедоступной информацией, я не вижу у нас "карт на руках" и считаю, что мы больше заинтересованы в мире, чем Путин и должны идти на уступки. Не мы стоим под Орлом и Тамбовом, а, к сожалению, росс. армия под Запорожьем и Днепром, не у них разрушена энергосистема и вообще экономика, не они живут только благодаря помощи Запада, с которой ситуация не улучшается.

Возможно, я ошиьаюсь. Но доказательств этого от "потужникив" не вижу.

Вот поэтому мне присваивают звание "зрадунець".

Jn;t nt,t pfcksgbkj yfcnskmrb oj nb ytОтжеТебе засліпило настільки що ти не в стані побачити1 Жодної РЕАЛЬНОЇ умови від ПЕДЕРАЦІЇ крім-ПОВНА КАПІТУЛЯЦІЯУкраїні не надходило...ТомуТим в кого нічого донатити, але Є ЖИТТЯ - треба подумати НАД ТВОЄЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ і запропонувати СВОЄ життя в заміну життів Бандерлога і Інших2 Ті в кого є чим донатити і чиї ДОНАТИ БЕРЕЖУТЬ життя Бандерлогів і САШ - треба ДОНАТИТИ ще більше , щоб зберегти ще більше життів...Оповідання по класовій ознаці типуя парторг(алкоголік/дурень/лох) і тому в мене нічого не має, а раз так я нікому нічого не винен-це совкізм яким ти і тобі подібні ОТРУЇЛИ 70% населення України на протязі 70 років перебування при владіТому ще разВ мене з Бандерлогом - різні завдання....В Бандерлога головне - загнати мене і мою сімю в окоп замість НЬОГО і те що ні кількість людей в окопі від цієї операції не зміниться. ні Бандерлог навіть близько не допускає що буде зобовязаний поміняти мене в тилу ( як це зробивДолярчик)В мене -ЗБІЛЬШИТИ кількість людей в окопі за рахунок ЗМЕНШЕННЯ втрат...І якщо моїх 30 зарядних , чи пять пікапів + швидка+ 100 приладів ШВЛ + ТОННИ медикаментів мого сина, чи 548 повністю вкомплектованих тактичних рюкзаків друга мого сина ( інвалід , в пацана ноги як колоди , продав машину і гроші відкладені на купівлю квартири але РЮКЗАКМ купив і вкомплектував тобто 548*42 000 =23 млн грн за 4 роки)Ось ЩО Я РОЗУМІЮ під донатамиа не скиглення в підїзді що хтось заважає жити бо відстоює Україну.