Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Паливо та роботи — 10–15%
🔥 Сушка — 15–25%
От вже і є 25-40% ціни які можна отримати маючи свою СЕС, при чому сушка то взагалі ідеальна штука для СЕС так як не потребує ПОСТІЙНОЇ потужності і легко може змінювати потужність .....
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 10:00

АндрейМ
Постанови, які у неконституційний спосіб обмежують права та дискримінують чоловіків у питанні виїзду закордон, є недійсними


Давно у вас повноваження визначати дійсність і конституційність?

Прикордонник теж повинен керуватись Конституцією і профільним законом України, а не Постановою Кабміну


У вас також «постанови КМУ» не є обовʼязковими для виконання, якщо вони вам не подобаються. Це зрозуміло. Але чому і прикордонник має так вважати? :mrgreen:
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 10:28

  Hotab написав:Давно у вас повноваження визначати дійсність і конституційність?

На жаль, ми живемо у неправовій державі. У чоловіків немає часу чекати поки судова система України стане на їхній бік. Цього, просто, ніколи не станеться, тому позови пішли до ЄСПЛ - надії на українські суди немає. Коли від тих чи інших рішень і дій залежить твоє життя і здоровʼя, чекати на "справедливий" український суд безглуздо. Люди борються з дискримінацією та порушенням їхніх прав як можуть.

  Hotab написав:У вас також «постанови КМУ» не є обовʼязковими для виконання, якщо вони вам не подобаються. Це зрозуміло. Але чому і прикордонник має так вважати? :mrgreen:

Тому що прикордонник зобов'язаний керуватися законами України. Якщо в законі написано, що для виїзду необхідний лише паспорт, то посадова особа лише його і має право вимагати. Прикордонник не може не знати пріоритет нормативних актів в Україні. Прикордонник не може не розуміти, що в законі написано одне, а в Постанові - щось інше; як і не може він чи вона не розуміти яким саме актом він чи вона мають керуватись. Вони свідомо йдуть на порушення закону.
АндрейМ
 
Повідомлень: 809
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 10:29

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:І, підсумовуючи, якщо постанова не визнана неконституційною і є діючою по терміну, то…?? 😅

то усе залежить від конкретних обставин. Постанови, які у неконституційний спосіб обмежують права та дискримінують чоловіків у питанні виїзду закордон, є недійсними. В будь-якому випадку ці Постанови регулюють діяльність прикордонників, а не громадян. Громадяни керуються відповідним законом України і зобов'язані надати прикордоннику лише свій паспорт. Прикордонник теж повинен керуватись Конституцією і профільним законом України, а не Постановою Кабміну чи якимось листом від свого начальника, але ми в Україні, тому...

Якщо громадянин намагається виїхати лише із паспортом, а прикордонник йому відмовляє, то порушення тут вчиняє лише прикордонник.

Та суть даже не в этом. А в том, что если пэрэсичный выезжает показав не только паспорт - зрада ломается вот прямо на ровном месте :lol:
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 10:38

АндрейМ
Тому що прикордонник зобов'язаний керуватися законами України. Якщо в законі написано, що для виїзду необхідний лише паспорт, то посадова особа лише його і має право вимагати. Прикордонник не може не знати пріоритет нормативних актів в Україні.


В якому ЗУ сказано «лише паспорт» , виключаючи все інше, що може бути потрібно в тій чи іншій ситуації??

Прикордоннику не треба визначати «пріоритет» законодавчих актів. Хоча він може його і не знати.
Бо ніяких протиріч і нема.
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 10:42

до кордону з ЄС пара км

  Бетон написав:
  fler написав:Wizz Air готується відновити польоти в Україні
25 березня авіакомпанія запустила рекламу в соцмережі Instagram із фразою "Україно, ми повертаємось додому" та із посиланням на форму подачі заявки на участь у віртуальній інформаційній сесії для пілотів Wizz Air Malta щодо України.
"Шановний учаснику, дізнайтеся про майбутні можливості для пілотів в Україні на нашій віртуальній інформаційній сесії. Компанія Wizz готується до відновлення польотів в Україні", — йдеться у формі.
https://transport.novyny.live/wizz-air- ... 18544.html

Н
Украина не вступит в ЕС, не вступит в НАТО, а аэропорты работать не будут

Соскін давно каже, що можна запустити ужгородський аеропорт, тільки він фактично буде в концесії/оренді Словаччини чи кого там ще, там до кордону з ЄС пара км.
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 10:47

  Hotab написав: може надто солодкуватий пост, проте хто зна.
(мішуру типу «папа так глянув, що мама замовкла» можна пропускати))


Сумбур у него по тексту. Хотя бы здесь:

Без наличия агентуры не могут срабатывать даже самые точные разведданные.
Кстати большинство аналитиков управления это выходцы из гуманитарных факультетов КГУ. Кстати из КПИ изначально не вербуют. Правда мне на 4-м курсе предлагали. Как сейчас помню, вызвали в ресторан «Киев». Пришли двое. Мужчина лет пятидесяти и довольно красивая женщина лет на 10 меня старше. Вербовали очень нежно. Не предлагали ни на кого стучать. Даже намекали, что могу фарцевать и они мне еще помогут. Но к счастью, я то знал цену этих предложений и, чем они могут закончится, если вдруг передумаешь. Да они запутали многих. Сначала улыбаясь , проталкивали, поддерживали, раскручивали. Иным словом консервировали на будущее.

О каком управлении он говорит ? Территориальном или функциональном ? Скорее всего о функциональном. В управлении служит агентура на аналитических должностях ? Рассказ о КПИ и КГУ во времена КГБ или СБУ ?
Мама называла его Рудик. А почему не Вилли ? :)
❗️Країна на грані фінансової катастрофи, – Гетманцев.
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 10:50

  Hotab написав:В якому ЗУ сказано «лише паспорт» , виключаючи все інше, що може бути потрібно в тій чи іншій ситуації??

В ЗУ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України». Там немає жодного слова про дозвільну систему, коли громадянин повинен мати підставу для виїзду (троє дітей, інвалідність і т.д.).

  Hotab написав:Прикордоннику не треба визначати «пріоритет» законодавчих актів. Хоча він може його і не знати.

Так, Ви праві - прикордоннику не треба визначати пріоритет нормативно-правових актів. Він чи вона просто повинні виконувати закон, і у разі відмови у перепуску через державний кордон зазначати у постанові про відмову відповідну статтю закону. Вони цього не роблять. Вони свідомо закон ігнорують.
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 10:51

tumos


каком управлении он говорит ? Территориальном или функциональном ? Скорее всего о функциональном. В управлении служит агентура на аналитических должностях ?


Я так зрозумів як «агентуру підбирають, розробляють, працюють з ними саме управлінці», які якраз і сидять на острові.

Там немає жодного слова про дозвільну систему, коли громадянин повинен мати підставу для виїзду (троє дітей, інвалідність і т.д.).


«Нема ні слова» , не значить , що « паспорт - виключний перелік». Бо «слово» є в постанові.

Він чи вона просто повинні виконувати закон,

Чому не постанову і внутрішні інструкції, якщо ви вже погодились що він не зобовʼязаний знати пріоритетність законів і підзаконних актів. Це ті хто issue-юють постанови мають знати, а не прикордоник.

Там часом при виїзд дітей без батьків (до війни) і необхідні документи не в цій же постанові? (А не законі)?? Тут у вас нема питань?? Можна по постанові??

І те, що я вам вже казав раніше. Є закони які обмежують. А постанова лише деталізує порядок.


Закон «Про правовий режим воєнного стану»
• дозволяє:
• встановлювати особливий режим виїзду/в’їзду
• обмежувати свободу пересування
це пряма норма закону

Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
• передбачає обов’язки військовозобов’язаних
• дає підстави для їх контролю та обмежень під час мобілізації
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 бер, 2026 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 463
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 248574
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 453206
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo

