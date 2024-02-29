RSS
Finance.UA
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17219172201722117222
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 14:20

  fler написав:
Цитата от сына комитетчика:
Вне всякого сомнение СбУ обладает очень разветвленной сетью агентуры. Каким образом она подбиралась и кто ее создал, даже не догадываюсь.

З огляду на інформацію, яка проскакує у соцмережах та кулуарах, це дуже схоже на правду.

После его признания дальнейший поток сознания относительно то ли вербовки агентуры (негласного аппарата ?), то ли приема на службу на аналитические штатные единицы не представляет интереса.
tumos
 
Повідомлень: 2169
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 14:31

є карти дружби і неба Омана

  _hunter написав:
  Xenon написав:
США і рф офіційно миряться: делегація депутатів Держдуми РФ вперше за час війни проти України відправляється до США для відновлення партнерського діалогу, — Кремль

📍На фоні цього Пєсков заявив, що питання територій досі не вирішене, і РФ буде продовжувати війну.
📍США тим часом розглядають можливість перенаправити на Близький Схід допомогу, призначену для України.
📍А Зеленський заявляє, що є ризик зупинки передачі нам американських розвідданих через війну проти Ірану, бо росіяни шантажують американців.

Людонькы! Это шож такое деется? Люди, которые говорили, что у Deal есть "срок годности" - могут оказаться правы? :shock:

чекай, ще ж є карта Дружби, яка має бити Орбана,
і ще одна, захисту неба Омана
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42635
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1636 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 15:36

  vt313 написав:.......
Потужний приймач, - це понижаючий трансформатор з 750 КВ.
А що таке "не очень потужних"?
Под "приймачем" я понимаю конечного потребителя.
Это может быть, например, крупный завод или дата-центр.
Трансформатор не приймач, а промежуточная ступень, он полученную энергию не потратит - должен передать её дальше.

Що Ви маєте на увазі під словом стабільність. Бо в АЕС досягти іі складніше за всіх.
Стабильность есть стабильность. Не зависит от погоды (ветра, солнца). Работает круглый год с постоянной выработкой. Кроме остановок на профилактику и редких перезагрузок топлива. Вторую вашу фразу не понял. Почему складніше? или вы стабильность понимаете как-то иначе, чем я?

Велика потужнісить це недолік, але в деяких випадках необхідність.
По-моему, недолік это только в том случае, когда она не нухна. Если очень грубо, строить мощную станцию, когда нужно запитать одно село, будет только идиот. :)

Дешивизна. Давайте порахуємо разом.
Але даних немає.
Тому так, якщо хтось все збудував і підтримує даром, то таки дешево.
А якщо ні, то давайте порахуємо, хоч приблизно.
Чекаю Ваші розрахунки.
Вы обо мне слишком высокого мнения. :)
Я за такую задачу не возьмусь.
Спросил ИИ. Он даёт ответ (на мой взгляд, абсолютно верный) что минимальная полная системная стоимость получается при сочетании атомной и ВИЭ - грубо 50/50. Приводить не буду, спросить ИИ быстрее, чем приводить его ответы, тем более, что вы, возможно, захотите задать несколько другие вопросы.

P.s. Полная системная стоимость включает в себя ещё и затраты на балансировку, резервирование, аккумулирование энергии (кроме затрат на строительство, топливо, обслужиание и т.п.). И, вообще говоря, зависит от многих факторов - как природных, так и экономических в конкретной стране.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39403
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 15:57

  Hotab написав:Для ЛАДа : може надто солодкуватий пост, проте хто зна.
(мішуру типу «папа так глянув, що мама замовкла» можна пропускати))
Итак снова запоминаем, 25 марта. Нефте- газовый порт терминал в Усть Луге атакован 100 килограммовыми бомбами.
Как это могло случиться. Пока говорят, что бомбы были пущены с легкомоноторных самолетов.
Не знаю, что автор имеет ввиду под "легкомоноторными самолетами".
Вроде,речь была о дронах. Читал сообщения, что пара-тройка залетела западнее (не помню, кажется Литву-Польшу). Они тоже говорили о дронах.

Они немногословны, очень точны в обещаниях, никогда не бросают слов на ветер и конечно неизменно соблюдают режим секретности.
Угу.
Особенно это относится к Буданову. :)

Не совсем понимаю, почему дальними обстрелами РФ занимаются ГУР и СБУ.
По-моему этим должна заниматься армия с помощью ГУР. СБУ уже так, поскольку-постольку.

Ну и вы правильно написали : "надто солодкуватий пост".
Новороссийск уже обстреливали неоднократно и он значительно ближе. Тем не менее, он работает и восстанавливали его не месяцы, а считанные дни. Обычно 1-3.
Конечно, не знаю, чем обстреливали сейчас. Пишут о зарядах по 100 кг - как-то многовато для дронов, но не знаю. И понятно, не знаю, какие разрушения.
Но если всё правда, почему до сих пор работает Новороссийск.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39403
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 16:13

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но для Украины, если ориентироваться на перспективы "великой с/х державы", которой промышленность не нужна, новые АЭС, конечно, ни к чему.

А чем заряжать электрический трактор?

Как чем?
Выставить в поле на солнце розетку и всё - втыкай вилку и заряжай.
Кстати, интересно, почему так много агитаторов за СЭС, и никто даже не вспоминает о ВЭС? При том, что ветровая энергия даже несколько дешевле.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39403
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 16:29

  fler написав:Шось знають?

Однизнично!
Wizz Air спростувала, що відновить зараз авіарейси в Україні

Компанія у соцмережах поширила рекламу про те, що «з радістю готується до відновлення польотів в Україні», однак насправді повідомлення стосувалося лише набору персоналу з України.
_hunter
 
Повідомлень: 11756
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 16:50

ЛАД
Новороссийск уже обстреливали неоднократно и он значительно ближе.


Можу припустити, що все що поряд захищено кратно краще. Особливо обʼєктовим ППО. А «там» могли трохи і розслабитись, бо далеко. Як у нас Львів (це моє припущення) розслаблений в контексті захисту себе.
При том, что ветровая энергия даже несколько дешевле.


Не дешевше. Де ви знайшли таке?
Плюс (скоріше мінус) :
- сильний шум в житлових локаціях
- загроза птахам (і це зараз дійсно важливо, Грети Тумберг не сплять і гроші на це не дадуть).


Щодо Буданова, то мені теж це зразу при прочитанні кинулось в очі. Але я допускаю, що є речі які «потрібно» казати хомячкам на ворожій території . Якийсь час це може працювати, можуть вірити. Але потім треба тікати з посади . Що він і зробив 😅😅
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 бер, 2026 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18353
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2598 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 16:59

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но для Украины, если ориентироваться на перспективы "великой с/х державы", которой промышленность не нужна, новые АЭС, конечно, ни к чему.

А чем заряжать электрический трактор?

Как чем?
Выставить в поле на солнце розетку и всё - втыкай вилку и заряжай.

проблема тільки, що в собівартості с/г продукції енергія це не тільки паливо до тракторів. С/г з ростом цін на газ і електрику теж буде просідає.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5028
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 17:25

більше "вуглеводнів" у в добривах

  Banderlog написав:проблема тільки, що в собівартості с/г продукції енергія це не тільки паливо до тракторів. С/г з ростом цін на газ і електрику теж буде просідає.

більше "вуглеводнів" у в добривах, з дефіцитом нафти та газу, буде дефіцит добрив, де потлустіше "затягнуть паски", а десь прийде "весна" або "осінь", не факт що арабська або іранська
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42635
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1636 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 17:30

Тут Щмідту відповідають. Ну і d44

Зображення
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18353
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2598 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
  #<1 ... 17219172201722117222
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11032)
26.03.2026 17:38
ПриватБанк (5326)
26.03.2026 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.