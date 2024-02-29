Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 00:58

И там же о "экзистенциальной" войне.
Интенсивность обстрелов при приближении к Тегерану довольно высокая, не такая, как в Тебризе, где я провел больше всего времени. Ну и контроль там, конечно, гораздо больше. В тех провинциях, в тех четырех провинциях, в которых я был, я везде сталкивался с контролем, хотя это не самая, повторюсь, большая зона боевых действий, где интенсивность обстрелов не такая высокая, но, тем не менее, всюду тотальный контроль, проверки.

Проверки на автомагистралях, проверки автомобилей, багажников, документов, на улицах огромное количество силовиков в городах, особенно в центральной части. Вы идете по городу, и в любой момент вас могут остановить.

Притом это могут быть люди в форме, это могут быть люди в гражданской одежде, спрашивают документы. И местные жители мне тоже очень жаловались, что проверки участились, что останавливают всех подряд и иногда даже без каких-то особых разборов забирают людей на допросы, на выяснение каких-то обстоятельств, личности и так далее. И меня один раз задерживали. К счастью, обошлось все длительной, малоприятной, но все-таки беседой на улице. Так что да, я с этим столкнулся сам.

Вот это "нормальная" война, а не наши стоны.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 02:25

  Hotab написав:ЛАД
И надеюсь, что вы признаете, что его слова о "борьбе за мир" и пр. только слова.


Блін, це треба було ще і його пост (пости) перечитати, не лише ваш, в який ви мене ткнули? 😅
Позбавте мене оцього всього будь ласка))

Позицію вас обох я чітко знаю і розумію. Нічого нового давно не бачу)
Нічию сторону приймати не хочу, бо там і нема чітких різних сторін. Досі не розумію за що ви там рубаєтесь))
Вы меня неправильно поняли.
Совсем не было цели, чтобы встали на чью-то сторону.
А позиции всё же отличаются.
Я признаю, что пока идут военные действия, мобилизация необходима.
Но я понимаю, что перспектива продолжать войну ещё год-два-три...
Жертвовать жизнями сегодня живущих ради мифического светлого будущего грядущих поколений...
Поколений кого? Бангладешцев, которые сюда приедут?
И насчёт светлого будущего... "Так це вже було". В Советском Союзе. Только идея там всё же была получше.

Я вчера приводил цитату, что нам только на восстановления здравоохранения надо (уже) 19 млрд. долл. Сколько потребуется ещё через год? И где мы возьмём деньги? Я, так скажем, не совсем уверен, что "партнёры" так уж захотят расщедриться.
В результате "самоотверженной борьбы" мы можем получить страну, из которой население будет стремиться сбежать и будут завидовать тем, кто уехал ещё в 2022 и получил лучшие условия для адаптации.

Поэтому я считаю, что надо приложить все силы к заключению мира и идти ради этого на уступки. Хотя не уверен, что ещё не поздно. Условия мира, которые мы можем получить, пока что точно не улучшаются. А состояние экономики ухудшается.
Посмотрите даже на наш форум. Многое из того, что сейчас пишут, в 2022 считалось бы зрадой зрадною. Сегодня согласие на ЛБЗ это уже общее место, о границах 91, или 14, или даже 22 уже никто даже не заикается. Об этом уже забыли.
Сегодня самые незламные незламники говорят, в лучшем случае, что нельзя отдавать оставшуюся часть Донбасса и, может быть, поспорить за ЗАЭС.
Разговоры о том, что "завтра у РФ закончатся деньги" и они бегом подпишут хоть какой-нибудь мир, уже как-то надоели. Я уж не говорю о мечтаниях, что "послезавтра" РФ развалится и Кубань вместе с Белгородщиной будут проситься в Украину.

В этих условиях пропаганда шамана, что, поскольку РФ не соглашается на наши условия, надо продолжать воевать "сколько надо", представляется антиукраинской.
Повторю, я прихожу к таким выводам исключительно на основе общедоступной информации. Возможно, я ошибаюсь. Но никаких аргументов от незламникив не вижу. Кроме "надо продолжать воевать", "раша не хочет мира" и "договорам с РФ нельзя доверять".
Планы власти тоже непонятны. Если это просто дождаться конца срока Трампа, то...

Я уж молчу о проблемах с мобилизацией и о тои, что все наши незламники объясняют бандерлогу, что он будет воевать до конца, а они необходимы в тылу.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 04:09

  ЛАД написав:
Я уж молчу о проблемах с мобилизацией и о тои, что все наши незламники объясняют бандерлогу, что он будет воевать до конца, а они необходимы в тылу.
:lol:
Бандерлогам пояснювати не надо)
Я сам кому хочеш поясню.
Тут ЛАД пояснення просте. В українців ставлення до своїх представників як до жертв за общину.
Ця риса менталітету не зараз виникла, найбільш прогнозований фінал народного бунту це видача владі зачинщиків.
Ні в татар ні в ляхів ні в москалів ні тим більш германців такого нема.
Тому в нас вічна історія це зрада.
Banderlog
