Додано: Суб 28 бер, 2026 13:12
andrijk777 написав:
Проблема не в цьому.
Проблема - що чим дальше тим гірше.Не підходить сьогоднішній мир
- то завтра отримаєте гірший + ще втрати за сьогодні.
Я не питаю, в чому проблема.
Я питаю: в чому полягає СЬОГОДНІШНІЙ МИР? Які його умови?
Знайди мені посилання на високопосадовця з російського боку, який ОЗВУЧИВ УМОВИ СЬОГОДНІШНЬОГО МИРУ
?
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Суб 28 бер, 2026 13:19, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl
Додано: Суб 28 бер, 2026 13:13
ЛАД
ЛАД написав:
"У Ирана ракеты заканчиваются"
ізраїльтяни краще освідомленні на цю тему
prodigy
Додано: Суб 28 бер, 2026 13:32
sashaqbl написав: ЛАД написав:
На что из всего перечисленного вы можете согласиться? Хотя бы в принципе?
Повторю, что такое "финский вариант" для нас сегодня понятно и доступно, по-моему, даже 10-класснику. И это включает всё перечисленное.
И, кстати, "финский вариант" не предусматривает оккупации и сдачи военных или ещё кого-то (в т.ч. "Шамана, Песікота та Будівельника"). Вы слишком преувеличиваете своё значение для мировой истории. Но да, призывать к "непримиримой борьбе с РФ" вы не сможете.
Добавлю.
Любые пропозиції должны учитывать цели и желания противника. Если действительно хотят договориться. Захват Донбасса, по-моему, не было целью Путина.
Тем более, мы в положении проигрывающей стороны, хотя и оказывающей жёсткое сопротивление.
Добре. Які на вашу думку умови мирного договору реальні на даний момент?
Кордон:
по ЛБЗ? по Дніпру? по Збручу?
Хто президент:
Зеленський? Янукович? Медведчук?
Чисельність ЗСУ і дальність ракетного озброєння?
Зовнішня політика: нам дозволять вступати в ЄС? СНД? тайожний союз? ОДКБ?
Це так, чернетки, ви цілком можете писати свої позиції.
Не возьмусь ответить.
Границы, скорее всего, по ЛБЗ.
Всё остальное...
У нас уже почти 4 года не было прямых контактов с РФ - после апреля 2022. Мы понятия не имеем о требованиях/желаниях Путина.
Численность ЗСУ - вполне лостаточно 200 тыс. для мирного времени. Реально у нас больше и не будет. Могут потребовать и меньше, но если рассчитывать на прочный мир, то можно пойти и на меньшую цифру.
Дальность ракет вряд ли можно считать очень принципиальным вопросом - мы очень долго воевали без дальнобойных ракет (да и сегодня их не много применяем) и это не мешало нам оказывать достойное сопротивление.
Президентом, скорее всего, не будет ни один из них.
Но, вообще, у вас подход, предполагающий "вооружённый мир" - не знаю, как правильно назвать. Мир, предусматривающий возможность войны в более или менее скором будущем.
Если ориентироваться на "финский вариант", то он не предполагает войну ни в каком виде. Бандерлог приводил данные об условиях финского мира - там армия явно была не способна воевать ни при каких условиях и вооружении.
Не уверен, что мы можем рассчитывать на что-то другое без очень серьёзного давления Запада, особенно США, на РФ. К сожалению, со стороны Трампа этого не наблюдается. Со стороны Байдена тоже не было.
А, вообще, "если бы президентом был я", то, наверно/возможно, поступил бы следующим образом.
1. Провести прямые
переговоры с Путиным. чтобы хотя бы получить представление о его требованиях.
2. Составить хотя бы проект договора, как было весной 2022. Очень вряд ли он будет хорошим для нас.
3. Провести референдум, на который выставить, с одной стороны, этот проект договора, а, с другой стороны, альтернативу - продолжение войны.
Голосование исключительно открытое, никакого тайного.
Для выбравших второй вариант тут же принятие присяги и ВЛК. Не обязательно немедленное направление в армию, возможно, зачисление в резерв (просто их может оказаться слишком много). Но при этом обязательно указание места жительства. Если потом человека на этом месте не окажется, то объявление во всеукраинский розыск и потом штрафбат или хотя бы в штурмовики. Без вариантов.
Естественно, всё это должно быть объявлено до референдума, чтобы люди чётко понимали, за что они голосуют.
4. В зависимости от результатов референдума либо подписывается договор, либо продолжается война, но уже на других условиях общественного договора, без рассказов о "праве свободного передвижения" и пр.
Это так, вкратце и вчерне.
ЛАД
Додано: Суб 28 бер, 2026 13:34
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Ну вже рік тривають активні переговори. Напевно потрібно питатись людей, які в них беруть участь, а не тут на форумі.
Нажаль наша влада(та і влада РФ і влада США) не кажуть правду. Тому я не знаю.
Але я на 100% впевнений що умови миру(з боку РФ) існують(і існували в минулому), але очевидно вони не підходять Зеленському.
Аналогічно як і існують умови миру(з боку України) які не підходять путіну.
andrijk777
Додано: Суб 28 бер, 2026 13:37
sashaqbl написав:
Дивна логіка: Німеччина, імпортер природнього газу, вирішила збудувати 36 ГВ газових електростанцій, щоб помякшити енергетичний шок, викликаний зменшенням доступності газу на світовому ринку в звязку з бойовими дія в Перській затоці?
Ну, я так понимаю, это решение приняли не сегодня.
Иранскую войну не предвидели.
Но меня больше влохновила структура их импорта - 60% газа из США. Рмсковые ребята.
ЛАД
Додано: Суб 28 бер, 2026 13:46
ЛАД написав:
1.Відразу облом. Путін на це не піде.
2.Очевидно - договір повинен бути узгоджений з РФ. Це власне і хоче знати sashaqbl
. Умови цього договору.
3.При таких умовах - 99% буде "За". Це прям очевидно.
4.Результат - "За".
andrijk777
Додано: Суб 28 бер, 2026 13:50
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Ладно с того боку - детали на 99.999% согласованного плана (с этого боку) вы привести можете?
_hunter
Додано: Суб 28 бер, 2026 13:57
andrijk777 написав: ЛАД написав:
1.Відразу облом. Путін на це не піде.
......
Почему??? - там "глубокая личная неприязнь" к вполне конкретной личности. Будет ли там ЛАД
или Порошенко или кто угодно - не принципиально: главное, что бы не этот.
_hunter
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:05
_hunter написав:
Ладно с того боку - детали на 99.999% согласованного плана (с этого боку) вы привести можете?
Чувак, ти клінічний ідіот чи що? Я хоч раз писав що є погоджений план, що ти в мене питаєш про його деталі?
sashaqbl
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:07
prodigy написав:ЛАД
ЛАД написав:
"У Ирана ракеты заканчиваются"
ізраїльтяни краще освідомленні на цю тему
[youtube]r0bA31Ni-TI[/youtube.
Вы же, вроде, разочаровались в Солонине?
Опять стали слушать?
Простите,. смотреть не стал. И не потому, что Солонин. Просто времени жаль.
Израильские оценки я читал. Они примерно совпадают с американскими. Только Израиль больше интересуется не количеством уничтоженных, а количеством оставшихся. И оценивает их достаточно пессимистично. Поэтому настаивает на "продолжении банкета".
Самое интересное, что того же требуют арабские страны Залива - боятся остаться рядом с раненным и разъярённым зверем.
ЛАД
