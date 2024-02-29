Додано: Суб 28 бер, 2026 15:32
ЛАД написав: _hunter написав:
.........
24 декабря что было, если не завуалированное предложение? 🤔
Это вы о чём?
О чем там договариваются Кушнер с Виткоффом, понятия не имею. И, боюсь, Зеленский тоже.
Ни одного согласованного документа опубликовано не было. И, вроде, не было даже утечек. Только сообщения об "успешном продвижении переговоров".
Может, у них "успешно продвигаются" переговоры о каком-то совместном гешефте.
Я там чуть выше цитату оставил. - условия - были, согласие с ними - тоже было...
Додано: Суб 28 бер, 2026 15:35
sashaqbl написав:
Мій висновок твоїй психіці дуже важко прийняти прийняти: х... не готовий ні на які умови, крім повної капітуляції.
Ну ось. Пішли 100% фантазії.
З "факту" що "х... не озвучив публічно умов на яких він збираєтсья завершити війну"(з яким я згідний) не слідує що "х... не готовий ні на які умови, крім повної капітуляції".
Немає логічного пояснення такого висновку!
Все. Я не збираюсь навіть обговорювати ваші фантазії.
ЛАД написав:
Вам всё время говорят о том, что хотелось бы услышать требования/желания Путина
, а их не было. Во всяком случае, публично ни разу не озвучивались.
Та я ж уже говорил: ну с чего вы решили, что их - простому народу - кто-то будет озвучивать? Что бы - зачем?
В Грузии их, может быть, озвучивали?..
Как подпишут - так и озвучат.
Додано: Суб 28 бер, 2026 15:39
andrijk777 написав:
Ну ось. Пішли 100% фантазії.
З "факту" що "х... не озвучив публічно умов на яких він збираєтсья завершити війну"(з яким я згідний) не слідує що "х... не готовий ні на які умови, крім повної капітуляції".
Немає логічного пояснення такого висновку!
Все. Я не збираюсь навіть обговорювати ваші фантазії.
Тобто свої фантазії ти обговорбвати готовий, перепостив їх за півроку разів 5. А чужі - нє. Хоч вони достовірніші за твої.
Додано: Суб 28 бер, 2026 15:41
andrijk777, логика у вас кривоватая и направлена тольео на одно - доказать, что Зеленский, сволочь такая, не хочет мира.
Всё. Больше ничего ваша "логика" не предполагает.
Вторую сторону (РФ) вы вообще не учитываете.
Banderlog, это не предложения к договору, а общие идеи, которые озвучивались ещё до начала войны.Там ещё были требования к НАТО.
Конкретные предложения были на переговорах весной 2022.
Сегодня они наверняка поменялись. С учётом "реалий на земле".
Хотелось бы их знать.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 28 бер, 2026 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 бер, 2026 15:45
Немає логічного пояснення такого висновку!
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Ну ось. Пішли 100% фантазії.
З "факту" що "х... не озвучив публічно умов на яких він збираєтсья завершити війну"(з яким я згідний) не слідує що "х... не готовий ні на які умови, крім повної капітуляції".
Немає логічного пояснення такого висновку!
Все. Я не збираюсь навіть обговорювати ваші фантазії.
Тобто свої фантазії ти обговорбвати готовий, перепостив їх за півроку разів 5. А чужі - нє. Хоч вони достовірніші за твої.
Обґрунтуй свій висновок детальніше. Я такої логіки не бучу. Якщо у тебе специфічна логіка - обґрунтуй це.
Мій висновок - очевидний: якщо Зеленський відмовляється від миру то він не хоче миру, цілком логічно.
Додано: Суб 28 бер, 2026 15:52
andrijk777 написав:
Немає логічного пояснення такого висновку!
Обґрунтуй свій висновок детальніше. Я такої логіки не бучу. Якщо у тебе специфічна логіка - обґрунтуй це.
Мій висновок - очевидний: якщо Зеленський відмовляється від миру то він не хоче миру, цілком логічно.
Твої висновки базуються на тому, що Зеленський від чогось відмовився. А отже були якісь пропозиції. Але воюємо ми з РФ. Тобто пропозиції мали бути від х....
Але інформації про те, що від х... надходили якісь пропозиції в публічному просторі немає.
Таким чином, якщо в тебе немає доступу до закритої інформації, то виходить що твої висновки базуються виключно на твоїй фантазії.
Додано: Суб 28 бер, 2026 15:52
andrijk777 написав:
..........
Мій висновок - очевидний: якщо Зеленський відмовляється від миру то він не хоче миру, цілком логічно.
Хороший пример кривой логики.
Зеленский отказывается от каких-то конкретных условий (причём не от всех, а только от некоторых)
отказывается от мира.
Не видите нарушения логики?
Но вам больше ничего, кроме такого вывода, не нужно. Ради этого на логику можно и наплевать.
Додано: Суб 28 бер, 2026 15:52
ЛАД написав:andrijk777
, логика у вас кривоватая и направлена тольео на одно - доказать, что Зеленский, сволочь такая, не хочет мира.
Всё. Больше ничего ваша "логика" не предполагает.
Вторую сторону (РФ) вы вообще не учитываете.
Такі факти.
Давайте обговоримо РФ: Путін ще більша сволоч ніж Зеленський, взагалі не хоче миру, хоче вбивати людей і побільше. ВСЕ.
Давайте будемо це обговорювати. Але мені не цікаво це обговорювати.
Додано: Суб 28 бер, 2026 15:55
ЛАД написав:
Зеленский отказывается от каких-то конкретных условий (причём не от всех, а только от некоторых)
отказывается от мира.
Не видите нарушения логики?
Саме так. Від конкретних умов миру. Будь-які умови миру є конкретними, не можуть бути неконкретні умови миру.
Ні не бачу.
