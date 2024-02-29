Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А, на даний момент! Ну це зовсім не очевидна річ. Це потрібно озвучувати. Я в твою голову залізти не можу.
Ок. А за ці 4 роки війни він хотів виключно капітуляції чи були моменти що ні? Якщо були то коли?
2. Це очевидна річ.
Але і Україна(Зеленський) повинен погодитись на мир а не тільки путін.
Я надіюсь це також очевидна річ для тебе?
Якщо Зеленський на усі пропозиції(окрім капітуляції РФ) буде відповідати ні - то миру не буде.
Я надіюсь це також очевидна річ для тебе?

ЗА ці роки, на мою думку, з вересня 22 по черевень 23 року було вікно, коли він хотів чогось іншого. І в цей період можна було проводити переговори. І це б дало результат.
Але щось я не пригадую, щоб в цей період хтось сильно був за переговори. Більшість очікувало нашого наступу, який чомусь називали контрнаступом.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:50

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вообще-то давно известно, что sashaqbl за продолжение войны, т.к. считает, что вариантов нет. О переговорах писал я.

Я не ЗА ПРОДОВЖЕННЯ війни.
Я просто не вважаю, що мирні переговори дадуть ефект найближчим часом. Я вважаю що необхідне планування війни на 3-5 років на всіх рівнях.
Понимаю.
Я написал, что вы за продолжение, т.к. считаете, что других вариантов нет.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:51

  sashaqbl написав:Я не ЗА ПРОДОВЖЕННЯ війни.
Я просто не вважаю, що мирні переговори дадуть ефект найближчим часом. Я вважаю що необхідне планування війни на 3-5 років на всіх рівнях.

Це наївність.
1.Теперішня влада не спроможна планувати навіть на пів року вперед. А не те що 3-5 років.
2.Зміна теперішньої влади - фактично нереальна.
Тому ніякого планування "на 3-5 років на всіх рівнях" точно не буде.
Буде "пхання біди вперед", що робиться останні 4 роки. Можливо ще 4 роки так протягнем. Чому ні?
Але я думаю "умови миру" через 4 роки будуть ще гірші.

В моєму розумінні - ти за продовження війни.
andrijk777
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:наша влада мирних переговорів з рф не веде.

Чо не веде? Є ж якісь тристоронні зустрічі. По ходу, зараз якраз русня не хоче зустрічатися, користуючись тим, що Трамп втратив інтерес.

  Banderlog написав:досягнути через 5 років і якими способами?

Стабілізації лінії фронту.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:56

  _hunter написав:.......
Посмотрим что будет.
https://www.dw.com/ru/putin-rf-soglasil ... a-75240928

Там нет ничего конкретного.
На какие компромиссы согласились, не известно.
Совсем не обязательно, что речь шла о трамповских "28 пунктах"
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:57

  ЛАД написав:И, конечно, ни вы, ни sashaqbl, ни другие солдаты и офицеры под "денацификацию" попадать не должны.
должни не должни)
Політика є мистецтвом можливого або способом не враховувати інтереси тих чиї інтереси можно не враховувати. :lol:
При затянутій війні і в результаті встановленні тут проросійського режиму учасники війни точно пройдуть через фільтрацію і пресінг системи, максимум такого варіанту це амністія масам з видачею "зачінщіків" :lol:
Якщо ж вдасться втримати нейтралітет то мінімум, що станеться- списання державою та суспільством своїх зобовязань перед ветеранами і в першу чергу інвалідами війни. Тут колись були описи про "самовари" після 2 світової і звинувачення в тому сталінського режиму, но проблема не в режимі, проблема в суспільстві.
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:59

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:наша влада мирних переговорів з рф не веде.

Чо не веде? Є ж якісь тристоронні зустрічі. По ходу, зараз якраз русня не хоче зустрічатися, користуючись тим, що Трамп втратив інтерес.

  Banderlog написав:досягнути через 5 років і якими способами?

Стабілізації лінії фронту.
і що це дасть? в нагорному карабасі лінія фронту була стабільною? Чому це не привело до рішення проблеми?
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 17:00

  sashaqbl написав:ЗА ці роки, на мою думку, з вересня 22 по черевень 23 року було вікно, коли він хотів чогось іншого. І в цей період можна було проводити переговори. І це б дало результат.
Але щось я не пригадую, щоб в цей період хтось сильно був за переговори. Більшість очікувало нашого наступу, який чомусь називали контрнаступом.

Ну це легко говорити сьогодні.
Заднім умом всі розумні.

Зауважу тільки що після червня 23 року я і деякі форумчани вже виступали за мир(тоді за перемир'я). І нас банили по-чорному. Конкретно мене банили на тиждень не раз за "московську пропаганду". Лепея наприклад забанили навічно.
А тут, по твоїх словах, виявляється ми були праві. :D :D
Сьогодні, по твоїх словах, я знову не правий, а ти правий.
Я виступаю за мир, ти за продовження. Зафіксуємо це. Ось пройде ще 3 роки війни - згадаємо цю розмову.
andrijk777
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 17:03

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:наша влада мирних переговорів з рф не веде.

Чо не веде? Є ж якісь тристоронні зустрічі. По ходу, зараз якраз русня не хоче зустрічатися, користуючись тим, що Трамп втратив інтерес.

  Banderlog написав:досягнути через 5 років і якими способами?

Стабілізації лінії фронту.


Переговори ведуться. Час від часу є якісь результати.

Інша справа, що москалі зависли на рівні 2022 р. Чомусь.
Мабудь є якась причина.
vt313
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2 ЛАД Азовці в полоні отримують по 15 років. Це смерть, вони не вийдуть.
Мадяру заочно 18 оголосили, хоча ясна справа жодного військового злочину він не вчиняв.
Це приклади російської «денацифікаціі».
Цим 3.14 дарам дай можливість, вони кожному військовому і екс-військовому знайдуть злочин і термін
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 бер, 2026 17:07, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
