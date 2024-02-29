Додано: Суб 28 бер, 2026 17:22
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Це наївність.
1.Теперішня влада не спроможна планувати навіть на пів року вперед. А не те що 3-5 років.
2.Зміна теперішньої влади - фактично нереальна.
Тому ніякого планування "на 3-5 років на всіх рівнях" точно не буде.
Буде "пхання біди вперед", що робиться останні 4 роки. Можливо ще 4 роки так протягнем. Чому ні?
Але я думаю "умови миру" через 4 роки будуть ще гірші.
В моєму розумінні - ти за продовження війни.
Наївність - вважати, що якщо зеленський буде погоджуватися з будь якими хотєлками будь якого клоуна, то х... захоче припинити бойові дії.
andrijk777 написав:
Сьогодні, по твоїх словах, я знову не правий, а ти правий.
Я виступаю за мир, ти за продовження. Зафіксуємо це. Ось пройде ще 3 роки війни - згадаємо цю розмову.
Через три роки нічого не зміниться. Ти вважатимеш, що та х..., яку ти запостив рік тому - це факт, а не твоя фантазія.
Тому, якщо ми за три роки не капітулюємо, я вважатиму це позитивом.
А ти вважатимеш будь яке погіршення ситуації(а воно буде) - негативом. І воно дійсно буде негативом на фоні твоїх фантазій, і позитивом на фоні обєктивної реальності.
Цей "клоун" це ТОП1 людина у світі. Він президент наймогутнішої(в воєнному плані) країни світу. Називати його клоуном - це просто тупо.
Між іншим цей клоун нам допомагає.
--------------------якщо ми за три роки не капітулюємо, я вважатиму це позитивом
- це однозначно в граніт!
Навіть не маю що додати. А не простіше капітулювати зараз? Нащо чекати аж 3 роки?
Тільки ще б хотілось уточнити - що таке капітуляція?Припустимо
ми віддамо все до Збруча. Теперішня Західна Україна = нова "Україна". - то це капітуляція чи ні?
Чи треба все віддати, аж до Ужгороду?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7615
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 17:22
Banderlog написав:
vt313 написав:
Переговори ведуться. Час від часу є якісь результати.
Інша справа, що москалі зависли на рівні 2022 р. Чомусь.
Мабудь є якась причина.
які саме результати? Раніше результати були це зернова угода та енергетичне перемирря та договір не бити по владним кругам, ще різдвяне великоднє рпв.
Зараз залишилось тільки владний імунітет та обмін полоненими і трупами. Так собі досягнення за 4 роки переговорів.
зернова угода протривала тиждень
різдвяне і великоднє-не відбулось взагалі
про що ти верзеш?
навіть обмін тілами і полоненими йде за допомогою Саудівської Аравії, ОАЕ і американців з великими затримками
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13408
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3400 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Суб 28 бер, 2026 17:24
ЛАД написав:
А "списання державою та суспільством своїх зобовязань" возможно при любом исходе - просто денег не будет. Разве что "партнёры" подкинут.
не лукавте, грошей не вистачає завжди , справа в розстановці пріорітетів.
Для прикладу можно пару сотень екіпажів пво бпла поставити під харковом а можно в оае.
Тут проблема вибору, з чиїми інтересами рахуватись, жителів кушугумського району міста запоріжжя чи українських громадян тимчасово проживаючих на курортах держав союзників ізраелю .
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5058
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 28 бер, 2026 17:24
sashaqbl написав:
ЩО значить вчасно?
Schmit написав: sashaqbl написав:
Ти мені краще скажи, ти так плакався кілька років тому
, що влада не створює МВГ. От настворювали вони МВГ - сильно ефективними вони виявилися проти шахедів? Багато позбивали, коли вони до тебе летіли?
Просто все потрібно робити вчасно.
Зробили МВГ, як ти й просив. Я влітку як був у відпустці, особисто бачив під час тривоги бравих хлопців з ДШК на усіх підступах до Львова. Думаю, в інших містах ситуація та сама.
Ти минулого року розповідав, що ці браві хлопці з кулеметом здатні спинити Шахеда.
Шахедів у західні міста багато не летіло минулого тижня. По кілька штук в місто. Розкажи, чи багато шахедів зупинили МВГ, створення яких та так наполегливо вимолював кілька років тому?
Вчасно, це тоді, коли я про це писав - десь три роки тому. Тоді шахіди ще не літали на висотах 3 км і масове, поторюю, масове застосування МВГ було ефективним (не пара пікапів на обласний центр, а цілі кільця оборони). Звичайно, що з появою нових шахідів на початку 2025 МВГ потрібно було дооснащувати/переостащувати більш далекобійною зброєю.
Але ж "тоді "кулемети дорогі", а тепер "зенітні гармати дорогі".
До речі, чому наші дрони не можуть пробити ППО москви?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5505
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 17:25
Banderlog написав:
vt313 написав:
Переговори ведуться. Час від часу є якісь результати.
Інша справа, що москалі зависли на рівні 2022 р. Чомусь.
Мабудь є якась причина.
які саме результати? Раніше результати були це зернова угода та енергетичне перемирря та договір не бити по владним кругам, ще різдвяне великоднє рпв.
Зараз залишилось тільки владний імунітет та обмін полоненими і трупами. Так собі досягнення за 4 роки переговорів.
Але обмін полоненими це результат перемовин.
Перемовини починаються з позицій, з якими згодні обидві сторони.
Сьогодення таке.
1. рф почала цю війну.
2. обидві країнт програли цю війну
3. позиції України сильніші.
Давайте виходячи з цього придумаємо компроміс
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 468
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 17:27
ЛАД написав:
И, конечно, ни вы, ни sashaqbl, ни другие солдаты и офицеры под "денацификацию" попадать не должны.
наївна ви людина, всі військові у разі поразки опиняться в тюрмах на строки від 15, а якщо вбивали -то 25 років
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13408
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3400 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Суб 28 бер, 2026 17:29
prodigy написав: Banderlog написав:
vt313 написав:
Переговори ведуться. Час від часу є якісь результати.
Інша справа, що москалі зависли на рівні 2022 р. Чомусь.
Мабудь є якась причина.
які саме результати? Раніше результати були це зернова угода та енергетичне перемирря та договір не бити по владним кругам, ще різдвяне великоднє рпв.
Зараз залишилось тільки владний імунітет та обмін полоненими і трупами. Так собі досягнення за 4 роки переговорів.
зернова угода протривала тиждень
різдвяне і великоднє-не відбулось взагалі
про що ти верзеш?
навіть обмін тілами і полоненими йде за допомогою Саудівської Аравії, ОАЕ і американців з великими затримками
Різдвяне і великоднє було хоч наша влада його не визнавала, і зерно перевозили морем не 10 днів.
Яку саме допомогу надають оае при обміні трупів?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5058
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 28 бер, 2026 17:30
vt313 написав: andrijk777 написав: vt313 написав:
Переговори ведуться. Час від часу є якісь результати.
Інша справа, що москалі зависли на рівні 2022 р. Чомусь.
Мабудь є якась причина.
Нічого вже не ведеться. Ніяких результатів немає.
При нафті 100+ ніякого миру не буде!
Ну чому ви усі такі наївні?
Ви заборонили всі перемовини?
Ціна нафту, важливий елемент, але не абсолютний.
Ну не придирайтесь до слів.Перемовини будуть, миру не буде.
Ці всі поїздочки туди-сюди, зустрічі - це все буде. Результат буде нульовий.
Ну не абсолютний, звичайно, але надважливий.
Якщо путін не хотів миру при нафті 40$ то при 100+ точно не захоче.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7615
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 17:40
andrijk777 написав:
Якщо путін не хотів миру при нафті 40$ то при 100+ точно не захоче.
Ви останні новини читали, дивились?
Продадуть вони ту нафту, яка зависла в океані. А далі? Уже досить дискусійне питання.
путін зїхав з розуму. Перед перемовинами, його потрібно привести до тями. Інакше ніякого сенсу в них не буде.
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 468
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 17:42
prodigy написав: ЛАД написав:
И, конечно, ни вы, ни sashaqbl, ни другие солдаты и офицеры под "денацификацию" попадать не должны.
наївна ви людина, всі військові у разі поразки опиняться в тюрмах на строки від 15, а якщо вбивали -то 25 років
Так, але це у разі повної капітуляції.
Поразка у вигляді "здачі залишків Донбасу" такого не передбачає.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7615
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
