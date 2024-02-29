RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17268172691727017271>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 17:49

  vt313 написав:
  andrijk777 написав:Якщо путін не хотів миру при нафті 40$ то при 100+ точно не захоче.


Ви останні новини читали, дивились?
Продадуть вони ту нафту, яка зависла в океані. А далі? Уже досить дискусійне питання.

путін зїхав з розуму. Перед перемовинами, його потрібно привести до тями. Інакше ніякого сенсу в них не буде.

Перед якими "перемовинами"?
Я ж вам чорним по булому пишу: миру, при нафті 100+ не буде! 100%.

Цікаво ще як ви хочете домовлятись з "з'їхавшим з розуму"? Разом з лікарями чи як? :D :D

Які там останні новини? Фантазії що розбомбили 50% нафтових терміналів чи які?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7615
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 17:49

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:И, конечно, ни вы, ни sashaqbl, ни другие солдаты и офицеры под "денацификацию" попадать не должны.


наївна ви людина, всі військові у разі поразки опиняться в тюрмах на строки від 15, а якщо вбивали -то 25 років

Так, але це у разі повної капітуляції.
Поразка у вигляді "здачі залишків Донбасу" такого не передбачає.


Пропозицій типу "здачі залишків Донбасу" на столі немає.
Да і без сенсу така пропозиція.
vt313
 
Повідомлень: 468
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 17:53

  andrijk777 написав:
Які там останні новини? Фантазії що розбомбили 50% нафтових терміналів чи які?


Це не фантазії, це реальність.
І це та реальність яку потрібно враховувати.

Так я і писав, немає сенсу вести переговори з психічно хворою людиною.
vt313
 
Повідомлень: 468
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 18:00

  vt313 написав:
  andrijk777 написав:
Які там останні новини? Фантазії що розбомбили 50% нафтових терміналів чи які?


Це не фантазії, це реальність.
І це та реальність яку потрібно враховувати.

Ні, на сьогодні це фантазії.
Вже були удари по нафтопереробним заводам РФ, знищили 20%-30% нафтопереробки.
В реальності:
Загальна переробка нафти в РФ у 2025 році впала лише на ≈1,7%

  vt313 написав:Так я і писав, немає сенсу вести переговори з психічно хворою людиною.

А як? А з ким тоді вести переговори? По-моєму путін там главний.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7615
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 18:01

  vt313 написав:Да і без сенсу така пропозиція.

Чому без сенсу?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7615
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 18:02

  Banderlog написав: наша влада мирних переговорів з рф не веде.

Веде, але через посередників.
  Banderlog написав: допустим ми вирішили воювати ще 5 років.

Ми мало шо вирішуємо, на жаль. Ось з останнього: Зе сьогодні каже, що для закінчення війни від нас вимагають вийти з Донбасу. Що б ви зробили на його місці?
  Banderlog написав: Яких результатів ми плануєм досягнути через 5 років і якими способами?

За 5 рочків, зокрема, мінус 40% потужностей нпз на рф. Скільки ще за 5? А скільки ще всього іншого, крім нпз?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6225
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 18:03

  andrijk777 написав:А як? А з ким тоді вести переговори? По-моєму путін там главний.


Тоді ні с ким. Або він прийме реальність.
Але не раніше.
vt313
 
Повідомлень: 468
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 18:06

  andrijk777 написав:
  vt313 написав:Да і без сенсу така пропозиція.

Чому без сенсу?


Добре, ми полишаємо Донбас. І що нам з цього?
В чому сенс такої пропозиції?
А для москалів це навіщо?

Просто аби щось сказати.
vt313
 
Повідомлень: 468
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 18:08

  fler написав:
  Banderlog написав: допустим ми вирішили воювати ще 5 років.

Ми мало шо вирішуємо, на жаль. Ось з останнього: Зе сьогодні каже, що для закінчення війни від нас вимагають вийти з Донбасу. Що б ви зробили на його місці?
застрелився б.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5058
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 18:09

В Ірані знизили мінімальний призовний вік до 12 років, — Alarabiya.

Дітей мобілізують щоб охороняти блокпости і патрулювати міста. Хлопчикам для цього видають автомати Узі і Калашникова.

https://english.alarabiya.net/News/midd ... -in-tehran
Xenon
 
Повідомлень: 5814
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17268172691727017271>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11049)
28.03.2026 18:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.