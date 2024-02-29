Наш Telegram канал
Онлайн страхування
  #<1 ... 17271172721727317274>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 07:06

  fler написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Зе сьогодні каже, що для закінчення війни від нас вимагають вийти з Донбасу. Що б ви зробили на його місці?
застрелився б.

Дуууже смішно. Послухай ці пару хвилин, зрозумієш дещо. Фактично від нас хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу за просто так.
https://t.me/novostiniko/76107


Рубіо сказав, що це відверта брехня, таких пропозицій не було

я не вірю команді трампа, рупії також
prodigy
 
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 07:19

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
трошки про інше, але головна ідея не змінюється, якби солодко не співали ЛАДИ
[url=https://nv.ua/ukr/ukraine/events/tvorec-karti-ukrajini-tragediya-stepana-rudnickogo-yakiy-geografichno-obgruntuvav-nezalezhnist-50595749.html?code=980b6058-abfc-4dca-b1c9-2858cc9c4a33
Кстати, не обратили внимание в статье по ссылке, что доносы на его писал вполне щирый украинец ]Творець карти України. Як вчений зі світовим ім'ям повірив більшовикам і переїхав з Праги до Харкова, ...[/url]
для доступу до статті треба ввести email

як гадаєте, чим закінчився його переїзд? на найближчі десятиріччя вибір українця на території Раші один - або він русифікується, або його витіснять або знищать. але ЛАД чомусь принципово не хоче українізуватися - це українці мають русифікуватися. така от гра в одні ворота...
Подтверждаете гордое звание пропагандона?
Боитесь, лишат?
В сталинские времена пострадали только украинцы?
Мало было расстреляно и сидело людей всех национальностей?
Кстати, не обратили внимание в статье по вашей ссылке, что доносы на него писал вполне щирый украинец Володимир Геринович, львовянин, "Учасник проголошення Західноукраїнської Народної Республіки". Он, правда, тоже отсидел с "кінця грудня 1933 до 1946". Но выжил.


в сталінські часи більш за інші народи потерпали саме українці, як самі волелюбні люди, посля нас народи Балтії, тобто всі -хто з 1920 по 1939/40 народився вільним, не у соц.таборі
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 07:25

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД

Ну прям готових посилань у мене нема. Але напрямок пошуку можу підказати.

Офіційні та академічні джерела
.........
Спасибо.
Но я, вроде, не отрицал лагеря. Они были и в западных зонах оккупации. И не только для военнопленных.
Я говорил о том, что не слышал об отправке военнопленных из Германии в Союз.
И спрашивал именно об этом.
И ещё раз - это, во-первых, не денацификация, во-вторых, было в условиях оккупации , о чём у нас речь не идёт.


ви реально не розумієте як відбувається денацификація на окупованих теріторіях?
всіх, кого запідозрять у нелояльності до окупантів, відправляють на підвал
і там не тільки учасники АТО, а всі, про кого можна сказати-українець
до речі, якщо сусіди донесуть, що у тебе рідня на фронті воює, то участь підвалу не мине, задумайтесь
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 07:29

  ЛАД написав:Тем временем, хотя иранские ракеты уже почти закончились, а словесные интервенции Трампа порой опускают цены на нефть, хотя бы ненадолго, они опять подрастают.
Сейчас брент - 105,32, WTI - 99,64.
Да тут ещё хуситы вступили в войну. Пока начали обстреливать ракетами Израиль. Но если опять начнут развлекаться с судами в Баб-эль-Мандебском проливе...


зранку брент - 112,6 WTI - 99,64.

з хусітами трампу буде впоратись значно легше, ніж Іраном
розвідка виявляє скупчення виродків-найближчі дні нанесуть авіаудари і на місяць-два буде тихо.
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 07:47

ЛАД


Я говорил о том, что не слышал об отправке военнопленных из Германии в Союз.
И спрашивал именно об этом.


Так а куди їх відправляли? Там же чітко вказано, що всі по кілька років (останні - всі 10) відпрацювали на відбудові СрСр (хто опинився в зоні впливу СРСР) . Мабуть краще для них коли відбудовували вокзал Чернігова, а гірше - валили дерева в Сибіру.Але всі там побували.
А різниці в статусі не робили: полонений в боях, чи полонений в результат капітуляції.
Щодо наших подій зараз : невідомо як воно буде виглядати російська омріяна денацифікація, якщо на неї погодитись. Мрії у кацапів максимальні : звичайних комбатантів , які виконують звичайні вогневі враження військових обʼєктів чи військ (особового складу) і які досягли найкращих результатів - всі вони військові злочинці. Ця маячня не вкладається в голові і є ознакою відсутності будь яких моральних принципів коцабів і поваги до сильного ворога який просто вміло переграє в чесному бою.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 бер, 2026 07:57, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 07:49

  andrijk777 написав:
Ми полишаємо Донбас(+ ще деякі умови), а вони підписують мир з нами. - ось такий сенс.


Вони продовжуть війну. Тільки з більш сильних позицій.

Чому переговори не можна почати без сдачі цих територій?
Жодних пояснень.


і чисто стратегічно, чому потрібно йти на поступки, коли ти, щонайменше, не програєш?
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 08:07

Хантер (камуфляж) на закритому паті присвяченому 23 фєвраля

https://www.facebook.com/share/r/1LH6ai ... tid=wwXIfr
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 08:17

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Ну прям готових посилань у мене нема. Але напрямок пошуку можу підказати.

Офіційні та академічні джерела
.........
Спасибо.
Но я, вроде, не отрицал лагеря. Они были и в западных зонах оккупации. И не только для военнопленных.
Я говорил о том, что не слышал об отправке военнопленных из Германии в Союз.
И спрашивал именно об этом.

Якщо ви цього не чули, це не означає шо цього не було.
Депортация немцев из стран Восточной Европы
После вступления Красной армии в Румынию, Югославию, Венгрию, Болгарию и Чехословакию в декабре 1944 года было принято постановление ГКО № 7161cc.
Оно предписывало мобилизовать и интернировать всех трудоспособных этнических немцев, независимо от их гражданства, и отправить их в СССР на работы.

Возрастные группы:

мужчины 17–45 лет

женщины 18–30 лет

Всего вывезено: 112 480 человек (61 375 мужчин и 51 105 женщин)

Мобилизация и вывоз немцев из Германии (Восточная Пруссия, Верхняя Силезия)
В феврале 1945 года постановление ГКО № 7467сс предписывало мобилизовать всех трудоспособных немецких мужчин 17–50 лет в зонах наступления советских фронтов.

Тех, кто служил в вермахте или фольксштурме, отправляли в лагеря военнопленных.

Остальных формировали в рабочие батальоны и отправляли в СССР.

К 20 февраля 1945 года мобилизовано 28 105 человек.

Где использовали труд депортированных немцев
угольные шахты Донбасса и Урала

металлургические заводы

строительство инфраструктуры

восстановление разрушенных городов

специальные проекты (атомный, ракетный, авиационный) — для квалифицированных специалистов
Water
 
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 08:29

prodigy

зранку брент - 112,6 WTI - 99,64.


Флайман каже що це дешевшає. Просто графік треба правильний дивитись.
«Хто купить бензин по 62 - пожаліє». (с)
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 08:52

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Но я, вроде, не отрицал лагеря. Они были и в западных зонах оккупации. И не только для военнопленных.
Я говорил о том, что не слышал об отправке военнопленных из Германии в Союз.
И спрашивал именно об этом.
И ещё раз - это, во-первых, не денацификация, во-вторых, было в условиях оккупации , о чём у нас речь не идёт.


ви реально не розумієте як відбувається денацификація на окупованих теріторіях?
всіх, кого запідозрять у нелояльності до окупантів, відправляють на підвал
і там не тільки учасники АТО, а всі, про кого можна сказати-українець
до речі, якщо сусіди донесуть, що у тебе рідня на фронті воює, то участь підвалу не мине, задумайтесь

та все це ЛАД чудово знає, але робить вигляд, що цього не існує ...
pesikot
