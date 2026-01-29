Додано: Пон 06 кві, 2026 17:05

ЛАД написав: а чого це родичі квірів хочуть жити в США? там же суцільні спокуси. нехай мешкають там, де встановлені правила їх родичами. чи жінкам не подобаються такі правила? який жах...

Когда-то товарищ Сталин говорил: "Сын за отца не отвечает".

Правда, только говорил, а поступал иначе.

Трамп тоже?



Харків'янин Артемій Сурін зробив майже неможливе — вийшов на волю з в’язниці Корпусу вартових ісламської держави (КВІР), що рідко вдається комусь з іноземців. В Ірані його звинуватили у шпигунстві, за що тут карають довічним ув’язненням або й поготів смертною карою. Та для Суріна доля склалася інакше — він здобув свободу.

У 37 років він вирушив у навколосвітню подорож, про яку зняв документальний фільм, що згодом став першим українським тревел-документарі на Netflix. Іран мав стати однією з останніх зупинок у цій навколосвітці, але все пішло не за планом.

В Ірані часто затримують мандрівників, і навіть дрібна зачіпка стає приводом для звинувачення у шпигунстві. А ця стаття передбачає лише два вироки: довічне або страта. Там багато відверто абсурдних кейсів, науковці й туристи з Європи роками сидять за ґратами через селфі, де у кадр потрапила лінія електропередач.



— Розкажіть про суд.



— У коридорі я став свідком жорстокої сцени. З внутрішнього дворика завели групу ув’язнених іранців у сірих робах, в кандалах на ногах й наручниках. Коли вони піднімались на другий поверх, то перечепились через короткі ланцюги й впали. За наказом офіцеру КВІР їх лупцювали на очах у всіх. Крові було море.



Першим на суді виступив водій, потім я англійською пояснив, що подорожую і маю дозвіл на зйомку дроном. Суддя взагалі мене не слухав — скролив щось у смартфоні. Потім розписався й хлопнув печаткою. Водій мені переклав: громадянин України Артемій Сурін звинувачується у шпигунстві, суд постановив заарештувати. У мене перехопило подих. Я кричав, що я турист, але суддя наказав конвоїрам скрутити мене й вивести.

Перевіряли мої камери, ноутбуки, смартфон, акаунти в соцмережах, де переналаштували мову з української на фарсі. Раптом КВІРівець відкриває мою фотогалерею, гортає світлини й запитує: «Who is this?» [«Хто це?«] А на знімку — моя наречена Маруся. І мене понесло: я розказав йому про майбутнє весілля, що ми жили на сусідніх вулицях у Харкові, але до 38 років я не знав її. Усе підряд казав, сидячи перед монстрами, які можуть зробити з тобою що завгодно. Так важливо було, що хоча б хтось тебе слухає.



Він витримав паузу, відклав мій телефон, дістав свій і показав фото дружини й двох дітей. Я у шоці, а офіцер спокійно друкує бланк, підписує, б'є печаткою і кладе поверх рішення суду. Розвертається й каже, що у моїх діях немає нічого протизаконного і додає: «Welcome to Iran» [«Ласкаво просимо до Ірану»].

Це люди середнього віку. Офіцери — ключова ланка, також є охоронці й технічний персонал. Серед інших іранців КВІРівці вирізняються — поводяться як «біла кістка». За понад 40 років Іран виховав розумну й жорстоку еліту: освічені, знають декілька мов, психологічно треновані. Й водночас фанатичні. Це небезпечна суміш. Система надзвичайно потужна: навіть убивство керівництва не паралізує структуру. Афганські таліби чи лівійські повстанці — діти порівняно з ними.

Після звільнення я зателефонував у посольство. Наші дипломати дуже здивувалися, ніхто не вірив, що таке можливо. До Тегерана автобусом їхати заборонили, наказали знайти безпечне місце, сховати документи й чекати. Щогодини я мав надсилати sms чи голосове повідомлення, що все гаразд. У хостелі я довго розглядав себе у дзеркалі, адже сильно схуд.



Дипломати приїхали вранці, ми ретельно перевірили речі й мерщій поїхали.



У Тегерані, коли заїхали у двір посольства, весь персонал зустрів нас оплесками. Залишатися в Ірані було небезпечно: матеріали справи могли дійти до начальників КВІР. Наступного ранку ми сіли в мікроавтобус із дипномерами й поїхали до Астари в Азербайджані. Пам’ятаю, як упав на азербайджанську землю — хронічний стрес підкосив ноги.

як швидко ЛАД редагує. депортація - НКВС підхід? НКВС депортувало в іншу сторону, біля стіночки - не можна так нахабно брехати...в чому нахабність перекручень в цьому випадку - підходи НКВС використовують саме сучасне ФСБ та той же КВІР. але розповідають чомусь про США. вавка в роті ще не вскочила від такої брехні?..ось приклад, що таке сучасний НКВС - КВІРдля доступу до статті потрібно ввести emailоце називається диво. але так трапляється дуже рідко... й показує - офіцер квіру може запросто відмінити рішення суду - про яке правосуддя йде мова?це вже більше на СС схожедо речі, оце приклад - якщо рекомендують не їхати, ну не треба долю випробувати, не завжди так щастить... ще й купа людей залучена, щоб виправити ситуацію...