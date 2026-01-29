Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 17:05

  ЛАД написав:
а чого це родичі квірів хочуть жити в США? там же суцільні спокуси. нехай мешкають там, де встановлені правила їх родичами. чи жінкам не подобаються такі правила? який жах...

Когда-то товарищ Сталин говорил: "Сын за отца не отвечает".
Правда, только говорил, а поступал иначе.
Трамп тоже?

Я уже, вроде, писал, что у наших наиболее рьяных "антисовков" подходы типично НКВДистские?

як швидко ЛАД редагує. депортація - НКВС підхід? НКВС депортувало в іншу сторону, біля стіночки - не можна так нахабно брехати...

в чому нахабність перекручень в цьому випадку - підходи НКВС використовують саме сучасне ФСБ та той же КВІР. але розповідають чомусь про США. вавка в роті ще не вскочила від такої брехні?..

ось приклад, що таке сучасний НКВС - КВІР
Як українець Артемій Сурін потрапив у вʼязницю КВІР в Ірані й як звідти вибравсядля доступу до статті потрібно ввести email
Харків'янин Артемій Сурін зробив майже неможливе — вийшов на волю з в’язниці Корпусу вартових ісламської держави (КВІР), що рідко вдається комусь з іноземців. В Ірані його звинуватили у шпигунстві, за що тут карають довічним ув’язненням або й поготів смертною карою. Та для Суріна доля склалася інакше — він здобув свободу.

У 37 років він вирушив у навколосвітню подорож, про яку зняв документальний фільм, що згодом став першим українським тревел-документарі на Netflix. Іран мав стати однією з останніх зупинок у цій навколосвітці, але все пішло не за планом.

В Ірані часто затримують мандрівників, і навіть дрібна зачіпка стає приводом для звинувачення у шпигунстві. А ця стаття передбачає лише два вироки: довічне або страта. Там багато відверто абсурдних кейсів, науковці й туристи з Європи роками сидять за ґратами через селфі, де у кадр потрапила лінія електропередач.

— Розкажіть про суд.

— У коридорі я став свідком жорстокої сцени. З внутрішнього дворика завели групу ув’язнених іранців у сірих робах, в кандалах на ногах й наручниках. Коли вони піднімались на другий поверх, то перечепились через короткі ланцюги й впали. За наказом офіцеру КВІР їх лупцювали на очах у всіх. Крові було море.

Першим на суді виступив водій, потім я англійською пояснив, що подорожую і маю дозвіл на зйомку дроном. Суддя взагалі мене не слухав — скролив щось у смартфоні. Потім розписався й хлопнув печаткою. Водій мені переклав: громадянин України Артемій Сурін звинувачується у шпигунстві, суд постановив заарештувати. У мене перехопило подих. Я кричав, що я турист, але суддя наказав конвоїрам скрутити мене й вивести.

Перевіряли мої камери, ноутбуки, смартфон, акаунти в соцмережах, де переналаштували мову з української на фарсі. Раптом КВІРівець відкриває мою фотогалерею, гортає світлини й запитує: «Who is this?» [«Хто це?«] А на знімку — моя наречена Маруся. І мене понесло: я розказав йому про майбутнє весілля, що ми жили на сусідніх вулицях у Харкові, але до 38 років я не знав її. Усе підряд казав, сидячи перед монстрами, які можуть зробити з тобою що завгодно. Так важливо було, що хоча б хтось тебе слухає.

Він витримав паузу, відклав мій телефон, дістав свій і показав фото дружини й двох дітей. Я у шоці, а офіцер спокійно друкує бланк, підписує, б'є печаткою і кладе поверх рішення суду. Розвертається й каже, що у моїх діях немає нічого протизаконного і додає: «Welcome to Iran» [«Ласкаво просимо до Ірану»].
оце називається диво. але так трапляється дуже рідко... й показує - офіцер квіру може запросто відмінити рішення суду - про яке правосуддя йде мова?
Це люди середнього віку. Офіцери — ключова ланка, також є охоронці й технічний персонал. Серед інших іранців КВІРівці вирізняються — поводяться як «біла кістка». За понад 40 років Іран виховав розумну й жорстоку еліту: освічені, знають декілька мов, психологічно треновані. Й водночас фанатичні. Це небезпечна суміш. Система надзвичайно потужна: навіть убивство керівництва не паралізує структуру. Афганські таліби чи лівійські повстанці — діти порівняно з ними.
це вже більше на СС схоже
Після звільнення я зателефонував у посольство. Наші дипломати дуже здивувалися, ніхто не вірив, що таке можливо. До Тегерана автобусом їхати заборонили, наказали знайти безпечне місце, сховати документи й чекати. Щогодини я мав надсилати sms чи голосове повідомлення, що все гаразд. У хостелі я довго розглядав себе у дзеркалі, адже сильно схуд.

Дипломати приїхали вранці, ми ретельно перевірили речі й мерщій поїхали.

У Тегерані, коли заїхали у двір посольства, весь персонал зустрів нас оплесками. Залишатися в Ірані було небезпечно: матеріали справи могли дійти до начальників КВІР. Наступного ранку ми сіли в мікроавтобус із дипномерами й поїхали до Астари в Азербайджані. Пам’ятаю, як упав на азербайджанську землю — хронічний стрес підкосив ноги.

до речі, оце приклад - якщо рекомендують не їхати, ну не треба долю випробувати, не завжди так щастить... ще й купа людей залучена, щоб виправити ситуацію...
Shaman
Повідомлень: 12295
З нами з: 29.09.19
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 17:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Друкарські машинки коштували від 180 до 220 руб (треба було регіструвати в КГБ),
і навіщо вчителю така фігня

машинка "Москва" коштувала 135руб. В КДБ реєструвались (та здавались на свята у спец кімнату) професійні (6 копій), а маленькі "домашні" не треба. "Москва" була у продажу, а ось ГДРівську треба було по блату доставати. Ця машинка не зовсім хабар, я друкував для її класа усіякі матеріали, навчився 2ма пальцями, й це мені дуже допомогло у армії - мало хто вмів, сразу в штаб.
Повідомлень: 37
З нами з: 21.06.13
Подякував: 3 раз.
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:От чомусь про загиблих від "американської і ізраїльської воєнщини" ЛАД пише ...

Про загиблих від російськіх ударів - він мовчить, не бачить ...


Іран союзник паРаші, на гебельс ТВ саме про це і мова...спалився дед-мопед
Повідомлень: 13468
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3400 раз.
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 17:27

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Shaman
Вам бы в Штаты переехать.
Такой преданный и активный член MAGA был бы!


Ещё недавно парторги и прочие полезные хомячки, в ассортименте, топили за Трампа ...

Сейчас, уже переобулись и ... занялись привычным делом, навешивать ярлыки своих убеждений на других ))


все по методичке: на соловьевТВ-Трамп наш слоняра-дух Анкориджа-рижий дьявол-сукин син бомбит детей
Повідомлень: 13468
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3400 раз.
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 17:31

Shaman
"А у вас негров линчуют!" Надо брать пример с КВИР?
Спецслужбы везде похожи.
Но с родичами (?) Лариджани решение принимали не спецслужбы, а вполне себе гражданская организация Госдеп США и лично госсекретарь Марко Рубио. Не сомневаюсь, что он похвастался перед Трампом своими решительными действиями (если сначала не попросил разрешение).
Всё-таки вам прямой путь в MAGA.
2
 
Повідомлень: 39649
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 17:36

:mrgreen: :shock:

Трамп:

Мы отправили некоторое количество оружия; оно должно было попасть к народу Ирана. Знаете, что произошло? Те, через кого мы его отправляли, оставили его себе.

Я очень недоволен определенной группой людей, и они за это дорого заплатят.
Повідомлень: 5845
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 17:40

  Schmit написав:
На 20+ хв. логічне пояснення, чому перемога Зе у 2019 році стала сигналом путіну до війни.

100% згідний з цим чуваком. Все правильно сказав.
Він навіть дає відповідь на фактично єдиний аргумент турбопатріотів(проти миру) - "Якщо путін знову нападьот".
Але, з Зеленським мені все зрозуміло.
Мене турбує інше питання:
Умовно половина форуму за продовження війни. Невже їм фіолетово на те що кожен день гинуть люди, кожен день обстріли, кожен день Україна сповзає в диктатуру(з якої може вже і не вийти), кожен день твориться безпрєдєл в ТЦК, в судах, на фронті і т.д.
Як так? Цим людям на це все пофіг.
Як може існувати нація з таким відношенням до інших людей? Ось існує така нація - руська. По-моєму - українці такі самі. Якоїсь принципової різниці я не бачу, особливо на фоні того, як американці спасали одного пілота.
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7644
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:до речі, оце приклад - якщо рекомендують не їхати, ну не треба долю випробувати, не завжди так щастить... ще й купа людей залучена, щоб виправити ситуацію...


у цього хлопця не всі дома... в наш час і навіть 20 років тому подорожувати у небезпечні країни за ради чого? відосік у ютуб викласти

років 30 тому мене проінструктували, що фотографувати в Африці (тим більше людей)
дуже небезпечно (або вб'ють відразу, або залетиш у тюрму на років 30 за шпигунство
-як людина не чорношкіра, то до неї ненависть і агресія
-вже будучи капітаном, десь у 2005р поїхав з агентом до лікаря(під час швартовки вітром у око сери надуло, стався опік ока)-дорогою через місто хотів зробити пару фоток з авто через скло проїздом -хлопці побачили, що фотографую , почали волати і кидатись на авто
-агент перелякався, каже не роби фото, як мінімум розтрощать автівку і скалічать...

якщо порахувати, то безпечних країн у десять раз менше, ніж навпаки
можна легко загинути в арабському Марселі, чи отримати кулю в Кливленді, Балтіморі, Детройті
Повідомлень: 13468
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3400 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 17:49

andrijk777
особливо на фоні того, як американці спасали одного пілота.


Не треба робити висновки по разовій акції.
Якби їх як в Україні в перший місяць гинуло щодня сотні на землі піхотинців, так ще кілька пілотів , то чи були б отакі ресурси для демонстративного порятунку . Але поки що вони собі так можуть дозволити.
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18569
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2602 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 17:50

  Romasha написав:
  prodigy написав:Друкарські машинки коштували від 180 до 220 руб (треба було регіструвати в КГБ),
і навіщо вчителю така фігня

машинка "Москва" коштувала 135руб. В КДБ реєструвались (та здавались на свята у спец кімнату) професійні (6 копій), а маленькі "домашні" не треба. "Москва" була у продажу, а ось ГДРівську треба було по блату доставати. Ця машинка не зовсім хабар, я друкував для її класа усіякі матеріали, навчився 2ма пальцями, й це мені дуже допомогло у армії - мало хто вмів, сразу в штаб.


мій брат також опанував друкарську машинку і почав листи слати з штабу частини надруковані(1987-1989), Маріуполь
-казав, що писати ручкою можна тільки у вечері, а коли друкуєш , то хто зна що ти робиш:
путевой лист
для шофера, або лист до матері?
Повідомлень: 13468
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3400 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
