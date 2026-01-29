andrijk777 написав:Умовно половина форуму за продовження війни. Невже їм фіолетово на те що кожен день гинуть люди
Так от В гарячі фазі війни ми втратило сотні тисяч- швидко , за якісь роки.... Але в України є досвід мирної(тліючої фази війни з педерацією) називається ГОЛОДОМОР.... там ми втратили мільйони... Тому Так, сьогодні у війні ми втрачаємо сотні тисяч... АЛЕ Так, без війни ми в кінцевому випадку втратимо мільйони..
Тому Ти за яке вирішення За втрату сотень тисяч і шанс для збереження мільйонів.. Чи відразу хочеш щоб ми втратили мільйони , просто втрачали довше?
Він все розуміє, як і ЛАД, як і всі інші ...
Їм насрать, що мільйони загинуть, в разі втрати України, їм головне - себе, гіпотетично, захистити ...
Але історія, вона сувора ... Сталін починав зі своїх ... потім вже інших вбивав ....
andrijk777 написав:Умовно половина форуму за продовження війни. Невже їм фіолетово на те що кожен день гинуть люди, кожен день обстріли, кожен день Україна сповзає в диктатуру(з якої може вже і не вийти), кожен день твориться безпрєдєл в ТЦК, в судах, на фронті і т.д. Як так? Цим людям на це все пофіг.
Просто альтернативи ще гірші. Точніше єдина хороша альтернатива війні - це відкриття кордонів і еміграція десятків мільйонів патріотів з України в ЄС, але вона дуже малоймовірна. А просто здатись і перетворитись в Білорусь 2.0 ще й без міжнародного фінансування? Краще вже воювати і скочуватись в диктатуру до перемоги, а потім воювати з диктатурою...
Два вопроса: - чем вас так пугает Білорусь 2.0? - вы пробовали воювати з диктатурою? (хотя я пока что вариантов диктатуры не вижу) И обратите внимание - практически все, кто за продолжение войны, сидят в глубоком тылу и в армию даже не собираются.