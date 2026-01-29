Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что США нужно перенять у Украины «совершенно новую концепцию ведения войны» — CBS News
После очередной поездки в Киев Петреус заявил, что у России «больше нет преимущества»: за последние два месяца украинцы продвинулись больше.
Преимущество Украины — не отдельные дроны, а экосистема вокруг них: платформа Delta объединяет разведку, целеуказание и удар, давая почти полный обзор и точное поражение целей на расстоянии около 30 км от фронта. Страна стремительно наращивает выпуск дешевых FPV: один производитель планирует 3 млн дронов в этом году против около 300 тыс. в США в прошлом.
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что США нужно перенять у Украины «совершенно новую концепцию ведения войны» — CBS News
После очередной поездки в Киев Петреус заявил, что у России «больше нет преимущества»: за последние два месяца украинцы продвинулись больше.
Преимущество Украины — не отдельные дроны, а экосистема вокруг них: платформа Delta объединяет разведку, целеуказание и удар, давая почти полный обзор и точное поражение целей на расстоянии около 30 км от фронта. Страна стремительно наращивает выпуск дешевых FPV: один производитель планирует 3 млн дронов в этом году против около 300 тыс. в США в прошлом.
практически все, кто за продолжение войны, сидят в глубоком тылу и в армию даже не собираются.
Саша з усіх форумчан хто зараз в ЗСУ мабуть найбільш бойовий. Він не хоче позорних перемовин де треба зливати все , за що 4 роки гинули
Крім того, він і бачить, і розуміє, що в ЗСУ вже є можливість перемагати технологічно. (Ми говорили тут ще у 2022-23рр, що мясом перемогти ми не зможемо, лише технологічно і що на це піде певний час, бо власна зброя не виробляється миттєво). Сьогодні у новинах промайнула цифра "1 млрд дол. за тиждень" - це збитки, які отримала рф лише від атак на нпз. А скільки ще до них додати, якщо за той самий тиждень покращилися заводи "Тольяттікаучук" та "КуйбишевАзот", туди ж затонувший сухогруз з пшеницею в Азовському морі, туди ж літаки Ан-26 і Су-30, РЛС і шо там ще було у списку.. Такі тепер тижні на рф, суворі. Проста кацапня і воєнкори, і деякі політики-бізнесмени виють у соцмережах, що треба закінчувати "сво", поки не стало гірше, але хто ж їх слухає.
практически все, кто за продолжение войны, сидят в глубоком тылу и в армию даже не собираются.
Саша з усіх форумчан хто зараз в ЗСУ мабуть найбільш бойовий. Він не хоче позорних перемовин де треба зливати все , за що 4 роки гинули
Крім того, він і бачить, і розуміє, що в ЗСУ вже є можливість перемагати технологічно. (Ми говорили тут ще у 2022-23рр, що мясом перемогти ми не зможемо, лише технологічно і що на це піде певний час, бо власна зброя не виробляється миттєво). Сьогодні у новинах промайнула цифра "1 млрд дол. за тиждень" - це збитки, які отримала рф лише від атак на нпз. А скільки ще до них додати, якщо за той самий тиждень покращилися заводи "Тольяттікаучук" та "КуйбишевАзот", туди ж затонувший сухогруз з пшеницею в Азовському морі, туди ж літаки Ан-26 і Су-30, РЛС і шо там ще було у списку.. Такі тепер тижні на рф, суворі. Проста кацапня і воєнкори, і деякі політики-бізнесмени виють у соцмережах, що треба закінчувати "сво", поки не стало гірше, але хто ж їх слухає.
Саме так. Зараз карти є. І є обережний оптимізм, що саме кацапи почнуть просити перемовини, а не як зараз: «для начала выведите войска с Донбаса, а потом начнем переговоры».
Якщо дивитись на фронт, то очевидно, що російсько-українська віна втратила сенс. Четвертий рік тисячі людей гинуть і сотні поселень руйнуються в боротьбі за сотні квадратних кілометрів. Розумні лідери давно б вже зрозуміли головний висновок цієї війни, доведений за допомогою трагічного експерименту: Росія нездатна захопити Україну, але й Україна також неспроможна знищити Росію. Добросусідства між нами ще довго не буде, але географія – це доля. А отже треба шукати modus vivendi і вчитися мирно співіснувати. Натомість сторони демонізують одна одну, представляючи цю віну як апокаліптичну битву за саме існування чи то української нації чи то «государства росийского». І таким чином, нездатні перемогти одна одну на фронті, сторони ведуть війну на виснаження, руйнуючи критичну інфраструктуру в тилу один одного. І це дуже ризикована гра. Бо з досвіду Першої світової відомо, що війна на виснаження завершується великою смутою. І нерідко на землях обох ворогуючих сторін. Тилова війна ухилянтів проти ТЦК, в якій з обох сторін давно не діє закон, – перші дзвоники такої війни. Як і 300 тис. випадків СЗЧ… Бо що таке громадянська війна? Це зникнення єдиного для всіх законодавчого поля (правил гри, причому необовʼязково справедливих) і дефрагментація єдиного національного простору на безліч динамічних спільнот, в яких «своя правда і сила і воля». А також втрата державою (владою) монополії на легітимне насильство. Отже, щойно в суспільній свідомості готовність силою стверджувати «свою правду й волю» починає домінувати над природнім бажанням бодай і недосконалого, але мирного співіснування, демона руїни випущено зі скрині Пандори… Свавілля ТЦК-шників, які не мають жодного законного права затримувати людей, силоміць витягувати їх з автівок, обмежувати їхню свободу, застосовувати фізичну силу (окрім випадків самозахисту) чи здійснювати інші функції правоохоронних органів, так само штовхають країну до громадянського протистояння, як і злочин тих, хто кидається на ТЦК-шників з ножами, ланцюгами чи бітами. І жодні потреби війни не можуть виправдати беззаконня що одної, що іншої сторони. Бо щойно беззаконня дозволяють одним – його дозволяють усім. А щойно зникає закон – один для всіх – у кожного зʼявляється «своя правда й воля» і правим стає той, за ким стоїть не правда (бо в кожного вона своя), а сила. Так єдина країна розпадається на десятки псевдореспублік, а єдина нація – на десятки спільнот, кожна з яких претендує на свою ексклюзивність… І безкінечна війна, без чіткої реалістичної мети, без жодних часових рамок, без відновлення навіть того, що ми давно відвоювали, без нормального життя на землях, які ми повернули і які ми не втрачали, війна в борг, війна з кричущою соціальною несправедливістю і з критичною залежністю від примхливих партнерів – це все шлях до виснаження, за яким наступає ланцюгова реакція громадянської війни та руїни. Тому – поки ми не перетнули цю межу – треба шукати контрольований вихід з цього порочного perpetuum mobile. Бо мало кому в Україні стане легше, якщо ми навіть зруйнуємо росію ціною нової руїни на своїх землях. Досвід Австро-угорської імперії нам у поміч…