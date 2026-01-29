Про здатність воювати 10 років я сказав приблизно. 200 тисяч на рік і робимо ротацію, - "слуга народу" Мережко

Голова комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва України, нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко у своєму висловлюванні про те, що Україна має ресурс воювати десять років, робив акцент на існуючому запасі міцності держави.



Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.



Він розказав, що в інтерв’ю The Independent звертав увагу на розрахунки: "Насправді, постійно виникає питання стосовно manpower, тобто нашого запасу міцності. Йшлося вже про конкретний контекст, пов’язаний із тими двома мільйонами, які нібито ухиляються. Я журналісту математично приблизно порахував. Я не стверджував точно, бо не знаю, скільки триватиме війна. Тут не про те. Йдеться про запас міцності з точки зору мобілізаційного ресурсу. Я кажу: прості розрахунки - беремо 2 мільйони, якщо буде правильна ротація, то там потрібно, скажімо, 200 тисяч, які безпосередньо пов’язані із участю у бойових діях. Я тут не фахівець, але приблизно так. Якщо поділити навіть два мільйони на двісті тисяч, то це вже виглядає як 10 років за умови правильної ротації. Ось яка була ідея. Це про те, що треба шукати стимули для людей, щоб у них виникало бажання, і вони не ухилялися, а навпаки. Ось тоді, якщо ми вирішимо цю проблему (яку я вважаю психологічною), у нас вирішиться питання з мобілізаційним ресурсом на багато років. Отже, коли я говорив про 10 років, то тут йдеться не про тривалість війни. Бо тоді постає питання: з якого моменту рахувати? Війна триває вже 12 років, а повномасштабна - чотири. Тут про запас міцності з точки зору мобілізаційного ресурсу. Це різні речі".