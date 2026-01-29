Вице-президент Джей Ди Вэнс отправился в Будапешт, чтобы раскритиковать Европейский союз за якобы вмешательство в выборы в Венгрии. Затем, за несколько дней до решающих выборов, он поддержал Виктора Орбана как образец лидерства для континента.
Выступая во вторник вместе с премьер-министром Венгрии, Вэнс заявил, что «вмешательство со стороны брюссельской бюрократии поистине позорно». Он не предоставил никаких доказательств своих утверждений. Ни один лидер ЕС не проводил предвыборную кампанию вместе с венгерской оппозицией в Будапеште.
«Я видел человека, который яростно отстаивает интересы Венгрии», — сказал Вэнс об Орбане в первый день двухдневного визита перед выборами в воскресенье. «Я здесь, чтобы помочь ему в этой избирательной кампании».
Позже, присутствуя на закрытом предвыборном митинге вместе с Орбаном, Вэнс вызвал Дональда Трампа с трибуны, поднеся выступающего к микрофону, чтобы президент США мог сказать толпе: «Я люблю Венгрию, и я люблю этого Виктора».
Вице-президент подтвердил свою позицию, призвав венгерских избирателей «прийти на избирательные участки и поддержать Виктора Орбана».
Этот визит вписывается в тенденцию к усилению интервенционизма в Белом доме при Трампе, который поддержал премьер-министра Японии Санаэ Такаичи на досрочных выборах в феврале и оказал финансовую помощь президенту Аргентины Хавьеру Милеи в размере 20 миллиардов долларов. Трамп также силой сместил лидера Венесуэлы, а его продолжающаяся бомбардировка Ирана привела к уничтожению руководства Тегерана. .......... Выступая во вторник на панельной дискуссии в боснийском городе Баня-Лука, Дональд Трамп-младший заявил: «Орбан был настоящим борцом за западные ценности». Сын президента США призвал венгров сделать «все возможное, выйти и проголосовать» за человека, которого он назвал своим другом. .......... Если отбросить геополитические аспекты, опросы показывают растущее недовольство среди венгров вялой экономикой, кризисом стоимости жизни, обветшалыми социальными службами и обвинениями в повсеместной коррупции среди нового класса сверхбогатых, имеющих политические связи с партией Орбана.
ЛАД написав:Статью вы, похоже, не посмотрели. Там говорится о том, что Байден так же вёл дело к госкапитализму, как это делает Трамп. Посмотрите статью, возможно, поймёте, почему я написал о "худшем варианте". А то, что Трамп "пробує вирішувати проблеми", никак не противоречит тому, что он идёт к госкапитализму. И речь там не о том, что "залізають в карман приватних компаній", а совсем даже наоборот. И я не писал о крахе США.
А я писав про крах США. Ще раз перечитав статтю. Там про Байдена(і Обаму) сказано дуже "розмито". Стаття спрямована саме проти Трампа, це очевидно. І головне - в статті немає причин, чому вони так роблять. Названа причина - протистояння Китаю - мені зовсім не зрозуміла. Під цю причину можна відвести ВСЕ: починаючи від тарифів, закінчуючи нападом на Іран. Тому стаття вірно фіксує факт(маючи статистику це напевно зробити легко) - але незрозуміло пояснює причину цього факту. Я пояснив цей факт трохи по-іншому.
flyman написав:не буде ніякого "втрата рівня життя", а буде те, що в інших країнах поступово, внаслідок глобалізації, підтягнеться рівень життя до рівня золотого мільярда (напр., ВВП у золотому мільярді росте +1%, а в іншому світі +4% щорічно)
Та це ВЖЕ відбувається останніх 20-30 років! Але все-рівно щоб догнати США такими темпами треба років зі 100, а деяким, типу України і 200. Саме тому я очікую "прискорення" цього процесу.
Якщо і Європа припинить нам допомогу, буде нам і прискорення, і пакращення в поганих сценаріях флаймену крім горіхів в парку прийдеться ще й червячків копати через дефіцит білку.
я все ще сподіваюсь на погоджені 90 млрд євро, але ризики вже набагато більші ніж декілька місяців тому.
buratinyo написав:....... Это Иран обещал при поддержке росии вогнать Ближний Восток в каменный век? Такие сообщения можно и нужно называть террористическими. .......
