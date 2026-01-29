flyman написав:обіцяли сьогодні в 20:00 (хз по якому часу) що вганятимуть БС в кам'яний вік
По восточному времени США или в 00.00 по Гринвичу. Или 02.00 у нас завтра.
За інформацією відкритих джерел, сьогодні кілька бомбардувальників B-52 Stratofortress злетіли з британської авіабази. У соціальних мережах швидко поширюється відео, на якому чітко видно інверсійний слід від літаків – експерти вважають це ознакою значного бойового навантаження, хоча офіційного підтвердження наразі немає. ...
flyman написав:не буде ніякого "втрата рівня життя", а буде те, що в інших країнах поступово, внаслідок глобалізації, підтягнеться рівень життя до рівня золотого мільярда (напр., ВВП у золотому мільярді росте +1%, а в іншому світі +4% щорічно)
Та це ВЖЕ відбувається останніх 20-30 років! Але все-рівно щоб догнати США такими темпами треба років зі 100, а деяким, типу України і 200. Саме тому я очікую "прискорення" цього процесу.
...... я все ще сподіваюсь на погоджені 90 млрд євро, але ризики вже набагато більші ніж декілька місяців тому.
Вот если бы хоть кто-то мог предположить год назад, что не стоит "экономичный фронт" хоронить...
ці гроші нічого не дадуть крім продовження агонії і повного цементування існуючого "дикобразо-фортечного державного" устрою. Також у наших трускавецьких менеджерів та різних Карасів розрахунок на те що з цими грошима можна протриматись до гіпотетичної перемоги демократів і повернення до "підтримки до останнього, але без ескалації"
в них свої проблеми на фронті, які помножені на практику "м'ясних" штурмів, а також типовим явищем за диктатури, що ніхто не хоче доповідати керівництву, особливо царю реальний стан речей
Зміни настрою відбулись не лише в голові у цього професійного пропагандиста. За останні два тижні критичні до Кремля дописи з’явилися у десятків російських «воєнкорів» — від нішевих фронтових блогерів до мільйонного каналу, який веде так званий «Рибарь».
Вони пишуть про те, що російський наступ зайшов у глухий кут, мобілізація в нинішніх умовах безглузда, командування приховує реальні втрати, а чиновники крадуть і відпочивають на курортах, поки бійці гинуть у дорозі до фронту. Також «воєнкори» згадують про цензуру — блокування ТГ, VPN і «білі списки» сайтів. І пишуть про те, що нагороди отримують не ті, хто воює, а ті, хто «правильно сидить».
Такий собі Z-письменник Алєксєй Суконкін у соцмережах прямо пише: російські командири по-старому витрачають рядових як поновлюваний ресурс, і жодна мобілізація з таким підходом ситуацію не врятує.
За даними автора російського каналу «Военкор Котенок», 80−90% втрат армії РФ відбуваються ще до бою — бійці гинуть у дорозі через атаки українських дронів.
Олександр Ходаковський, колаборант та засновник так званого «батальйону Восток», у соцмережах тепер попереджає читачів: повернення до масштабних атак збільшить втрати армії РФ у вісім разів, бо більшість бійців до передової просто не доїдуть.
Фронт фактично стоїть, але визнати це офіційно — значить, доповісти про це Путіну. Автор анонімного ТГ-каналу «Сократ на терриконах» формулює дилему так: «Відмова від просування — це неминучість. Якщо це не зроблять свідомо — просування зупиниться само. Розумного доля веде, а дурного тягне».
Незадоволених воєнкорів багато — і вони пишуть незалежно один від одного. Але рік тому такого не було.
Філіппов пояснює: нині фронтову реальність та величезні втрати неможливо приховати.
«Путін не вміє здавати назад, — додає журналіст. — Ні Валєрій Гєрасімов [начальник генштабу РФ], ні Андрєй Бєлоусов [міністр оборони РФ] не ризикнуть головами заради чесної доповіді. Їм простіше доповідати про успіхи — і тисячами класти солдатів у землю».