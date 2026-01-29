Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 09 кві, 2026 08:18
Shaman написав:
не було в 2022 році ніяких перемовин, умови були близькі до капітуляції, не треба вигадувати. й мене більш цікавить, що з перемовинами зараз - теж Україна розриває? чи вже всім очевидно, що всі чекаємо на Рашу, від них це залежить?..
не було в 2022 році ніяких перемовин, умови були близькі до капітуляції, не треба вигадувати.
згоден на 100%, але ЛАД и Banderlog(ясно з яким причин)-створили міф і плекають цю маячню 4 роки
що з перемовинами зараз
-у Трампа тільки 2,5 перемовники (віткоф, кушнер і на пів-шишкі Венс), вони всі зараз зайняті Іраном
Україна бачить, що вільний від справ Рубіо, то міг би посприяти (бо це саме його обов'язки) і Зеленський звертався до США зі спробою залучити Рубіо(запрошував у Київ)
але Марко Рубіо порядніша людина ніж Венс (тим паче солодка парочка яка смоктала у путіна), тому Трамп боїться що Рубіо в Києві швидко дотиснуть і схилять на свою користь
всі чекаємо на Рашу, від них це залежить?
я бачу це по іншому:
-путін своїх умов "миру" не міняє(кардинально)-вивід ЗСУ з решти Донбасу
-Трамп на ці умови погодився і м'яко тисне на Зеленського
-Україна не згодна на територіальні поступки і тримається доки є сили
з Іраном нічого не вийшло (перемир'я трампа тривало менше доби-пару годин),Україна у США відійшла на другий план, який сценарій далі:
-якщо Трамп отримає фіаско у війні з Іраном, а все до цього йде, то відіграється на Україні (заморозить поставки зброї по системі PURL, або бюрократично буде тягнути резину до декілька місяців) ми вже чули-про ставлення до українських ноу-хау
по БПЛА (типу, зроблено з LEGO)
-виділення 90млрд досі заблоковано, при поразці Орбана на факт що мадяр буде діяти на користь Україні (але шанси малі є)
-Україна продовжить нищити нафтову галузь і впк рф, немає іншого шляху (перемирия на Великдень не буде, у нас ПТ по 10+ раз на добу, кожні 2 години
prodigy
Повідомлень: 13481
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3405 раз.
- Подякували: 3367 раз.
Профіль
Додано: Чет 09 кві, 2026 09:06
Повреждения портовой инфраструктуры на Балтике привели к падению экспорта из Усть-Луги и Приморска на первой неделе апреля до 115 тыс. тонн в сутки — минимума с начала года.
Морской экспорт нефти из портов Балтики с 30 марта по 5 апреля сократился на 33,2%.
Xenon
Повідомлень: 5857
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
Профіль
Додано: Чет 09 кві, 2026 10:19
ЛАД написав: Shaman написав:
......ps
взагалі, коли бачите оце - "грантоїди","соросята" - можете не читати далі. нормальні автори цих слів не використовують, таке пишуть лише маніпулятори чи ІПСОшники
"нормальні автори" не употребляют и термин "узькі".
є невелика різниця між дискусією про напрямки економічного розвитку, й відношення до громадян країни, яка вбиває та катує українців. для ЛАДа це "какая разница", а для мене - велика різниця. узьким щоби стати руськими треба покаятися та пройти свою дерашизацію, а до тих пір - відношення відповідне...
Shaman
Повідомлень: 12325
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 827 раз.
- Подякували: 1764 раз.
Профіль
Додано: Чет 09 кві, 2026 10:20
buratinyo написав:
Прикольное предположение из одного возможного сценария по развитию ситуации в росии. Ситуация вкратце представляется следующей. Цены на нефть в мире взлетели после начала сво Трампа против Ирана. кремль обнадежил путина о перспективе роста валютной выручки от продажи нефти, газа за рубеж. Но удары по всем основным нефтеналивным портам в росии, нанесенные ВСУ системно и неоднократно дальнобойными БПЛА, эту надежду оставили лишь надеждой, а не реальностью. Сейчас нефть падает в цене даже из-за вербальных интервенций в связи с началом переговоров с Ираном, следовательно эффективность указанных ударов ВСУ возросла еще больше.
Это вызовет массовое недовольство путиным в росии в ближайшее время. Его, как провалившего полномасштабную войну с независимой и миролюбивой Украиной, уже почти каждый в росии хочет больше не видеть. Как я уже говорил, объективно назревает проект замены путина на условного нового Горбачова 2.0. Горбачов 2.0 - это важнейший вопрос для росии и всего мира. Кто же им может стать, чтобы не раздражать в первую очередь украинцев, американцев, росиян и не представлять смертельную опасность для Патрушева и компанию фсбешников с ним?
На сколько мне известно, без указания источников данных, на роль Горбачова 2.0. уже рассматривают ... Дмитрия Нагиева.
Это актер и человек, которого любят и в росии, и в Украине. Что касается США, то выбирать актеров на ключевые посты там, можно сказать, что традиция.
Ссылок не будет. Это для тебя, ЛАД, примечание.
Мы давно так не ржали
Бетон
Повідомлень: 6161
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 539 раз.
Профіль
Додано: Чет 09 кві, 2026 10:23
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
на поточний момент, після всього того, що ми зараз знаємо. а саме повний безпредел влади з українськими інкасаторами, й спроби якось викрутитися. коли виявляться керівники Угорщини на підтанцовці в Раші - то це офіційна позиція цих діячів, а після виборів все це взагалі може бути кваліфіковане, як перевищення повноважень в кращому випадку.
Что будет поле выборов, будет видно.
Ничего нового о тех событиях мы не узнали. Или у вас есть какие-то новые доказательства, опровергающие венгерские обвинения?
Я не думаю, что там действительно были какие-то левые дела с нашей стороны, но и доказательств, что венгерские обвинения лживы, у меня нет.
Если у вас есть, приведите.
які дуже схоже добре обізнані, як саме підкупають чиновників. звідки такі пізнання? може вони ще й знають, скільки коштують прем'єр-міністр та міністр МЗС?
Может, и так.
Но, во-первых, это проблемы венгров. Пусть они ими и занимаются.
Во-вторых, доказательств у вас нет. А, значит, и говорить не о чем.
ось це доленосне відео
прикольне. навіщо вони оформлювали в туалеті документи - питання відкрите. але вони ж самі кепкують з цього приводу, власне навіщо відео й зняте. кажуть відео зняте давно. ви десь почули обговорення корупційних справ на відео, як стверджував речник угорського уряду? я ні. можу казати, що він збрехав?
ви ЛАД вчергове не бачите цих публікацій, де Сіярто узгоджує свої дії з Лавровим? яка щаслива людина, це треба вміти так щиро вдавати "не бачу". про "божью росу" - це точно про ЛАДа.
Shaman
Повідомлень: 12325
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 827 раз.
- Подякували: 1764 раз.
Профіль
