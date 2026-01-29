Додано: Чет 09 кві, 2026 08:18

Shaman написав: не було в 2022 році ніяких перемовин, умови були близькі до капітуляції, не треба вигадувати. й мене більш цікавить, що з перемовинами зараз - теж Україна розриває? чи вже всім очевидно, що всі чекаємо на Рашу, від них це залежить?..

згоден на 100%, але ЛАД и Banderlog(ясно з яким причин)-створили міф і плекають цю маячню 4 роки-у Трампа тільки 2,5 перемовники (віткоф, кушнер і на пів-шишкі Венс), вони всі зараз зайняті ІраномУкраїна бачить, що вільний від справ Рубіо, то міг би посприяти (бо це саме його обов'язки) і Зеленський звертався до США зі спробою залучити Рубіо(запрошував у Київ)але Марко Рубіо порядніша людина ніж Венс (тим паче солодка парочка яка смоктала у путіна), тому Трамп боїться що Рубіо в Києві швидко дотиснуть і схилять на свою користья бачу це по іншому:-путін своїх умов "миру" не міняє(кардинально)-вивід ЗСУ з решти Донбасу-Трамп на ці умови погодився і м'яко тисне на Зеленського-Україна не згодна на територіальні поступки і тримається доки є силиз Іраном нічого не вийшло (перемир'я трампа тривало менше доби-пару годин),Україна у США відійшла на другий план, який сценарій далі:-якщо Трамп отримає фіаско у війні з Іраном, а все до цього йде, то відіграється на Україні (заморозить поставки зброї по системі PURL, або бюрократично буде тягнути резину до декілька місяців) ми вже чули-про ставлення до українських ноу-хаупо БПЛА (типу, зроблено з LEGO)-виділення 90млрд досі заблоковано, при поразці Орбана на факт що мадяр буде діяти на користь Україні (але шанси малі є)-Україна продовжить нищити нафтову галузь і впк рф, немає іншого шляху (перемирия на Великдень не буде, у нас ПТ по 10+ раз на добу, кожні 2 години