Shaman написав:не було в 2022 році ніяких перемовин, умови були близькі до капітуляції, не треба вигадувати. й мене більш цікавить, що з перемовинами зараз - теж Україна розриває? чи вже всім очевидно, що всі чекаємо на Рашу, від них це залежить?..
згоден на 100%, але ЛАД и Banderlog(ясно з яким причин)-створили міф і плекають цю маячню 4 роки
-у Трампа тільки 2,5 перемовники (віткоф, кушнер і на пів-шишкі Венс), вони всі зараз зайняті Іраном
Україна бачить, що вільний від справ Рубіо, то міг би посприяти (бо це саме його обов'язки) і Зеленський звертався до США зі спробою залучити Рубіо(запрошував у Київ)
але Марко Рубіо порядніша людина ніж Венс (тим паче солодка парочка яка смоктала у путіна), тому Трамп боїться що Рубіо в Києві швидко дотиснуть і схилять на свою користь
я бачу це по іншому: -путін своїх умов "миру" не міняє(кардинально)-вивід ЗСУ з решти Донбасу -Трамп на ці умови погодився і м'яко тисне на Зеленського -Україна не згодна на територіальні поступки і тримається доки є сили
з Іраном нічого не вийшло (перемир'я трампа тривало менше доби-пару годин),Україна у США відійшла на другий план, який сценарій далі:
-якщо Трамп отримає фіаско у війні з Іраном, а все до цього йде, то відіграється на Україні (заморозить поставки зброї по системі PURL, або бюрократично буде тягнути резину до декілька місяців) ми вже чули-про ставлення до українських ноу-хау по БПЛА (типу, зроблено з LEGO)
-виділення 90млрд досі заблоковано, при поразці Орбана на факт що мадяр буде діяти на користь Україні (але шанси малі є)
-Україна продовжить нищити нафтову галузь і впк рф, немає іншого шляху (перемирия на Великдень не буде, у нас ПТ по 10+ раз на добу, кожні 2 години
Shaman написав:...... ps взагалі, коли бачите оце - "грантоїди","соросята" - можете не читати далі. нормальні автори цих слів не використовують, таке пишуть лише маніпулятори чи ІПСОшники
"нормальні автори" не употребляют и термин "узькі".
є невелика різниця між дискусією про напрямки економічного розвитку, й відношення до громадян країни, яка вбиває та катує українців. для ЛАДа це "какая разница", а для мене - велика різниця. узьким щоби стати руськими треба покаятися та пройти свою дерашизацію, а до тих пір - відношення відповідне...
buratinyo написав:Прикольное предположение из одного возможного сценария по развитию ситуации в росии. Ситуация вкратце представляется следующей. Цены на нефть в мире взлетели после начала сво Трампа против Ирана. кремль обнадежил путина о перспективе роста валютной выручки от продажи нефти, газа за рубеж. Но удары по всем основным нефтеналивным портам в росии, нанесенные ВСУ системно и неоднократно дальнобойными БПЛА, эту надежду оставили лишь надеждой, а не реальностью. Сейчас нефть падает в цене даже из-за вербальных интервенций в связи с началом переговоров с Ираном, следовательно эффективность указанных ударов ВСУ возросла еще больше.
Это вызовет массовое недовольство путиным в росии в ближайшее время. Его, как провалившего полномасштабную войну с независимой и миролюбивой Украиной, уже почти каждый в росии хочет больше не видеть. Как я уже говорил, объективно назревает проект замены путина на условного нового Горбачова 2.0. Горбачов 2.0 - это важнейший вопрос для росии и всего мира. Кто же им может стать, чтобы не раздражать в первую очередь украинцев, американцев, росиян и не представлять смертельную опасность для Патрушева и компанию фсбешников с ним?
На сколько мне известно, без указания источников данных, на роль Горбачова 2.0. уже рассматривают ... Дмитрия Нагиева. Это актер и человек, которого любят и в росии, и в Украине. Что касается США, то выбирать актеров на ключевые посты там, можно сказать, что традиция.
Shaman написав:........... на поточний момент, після всього того, що ми зараз знаємо. а саме повний безпредел влади з українськими інкасаторами, й спроби якось викрутитися. коли виявляться керівники Угорщини на підтанцовці в Раші - то це офіційна позиція цих діячів, а після виборів все це взагалі може бути кваліфіковане, як перевищення повноважень в кращому випадку.
Что будет поле выборов, будет видно. Ничего нового о тех событиях мы не узнали. Или у вас есть какие-то новые доказательства, опровергающие венгерские обвинения? Я не думаю, что там действительно были какие-то левые дела с нашей стороны, но и доказательств, что венгерские обвинения лживы, у меня нет. Если у вас есть, приведите.
які дуже схоже добре обізнані, як саме підкупають чиновників. звідки такі пізнання? може вони ще й знають, скільки коштують прем'єр-міністр та міністр МЗС?
Может, и так. Но, во-первых, это проблемы венгров. Пусть они ими и занимаются. Во-вторых, доказательств у вас нет. А, значит, и говорить не о чем.
ось це доленосне відео
прикольне. навіщо вони оформлювали в туалеті документи - питання відкрите. але вони ж самі кепкують з цього приводу, власне навіщо відео й зняте. кажуть відео зняте давно. ви десь почули обговорення корупційних справ на відео, як стверджував речник угорського уряду? я ні. можу казати, що він збрехав?
ви ЛАД вчергове не бачите цих публікацій, де Сіярто узгоджує свої дії з Лавровим? яка щаслива людина, це треба вміти так щиро вдавати "не бачу". про "божью росу" - це точно про ЛАДа.
Shaman написав: закінчення війни залежить від Раші... ...вони знищують нас, ми знищуємо їх... ...чи вже всім очевидно, що всі чекаємо на Рашу, від них це залежить?..
Якщо закінчення війни залежить від Раші а ціль Раші - знищення України то невже так важко зробити елементарний висновок: Раша не буде закінчувати війну а буде воювати до знищення України. ВСЕ. А далі йдуть фантазії турбопатріотів що Раша не зможе. Україна, яка в 4-10 разів менша якось може воювати "вічно", а Раша не зможе.
Я понимаю, что если факты противоречат взглядам, то тем хуже для фактов. Переговоры весной 2022 всё же были, но вы можете и дальше отрицать факты. Условия были не блестящие, но сегодня точно хуже. А разрушений в Украине значительно больше. Львовяне этого могут не осознавать, но а Одессе это, по-моему, очевидно.
Повреждения портовой инфраструктуры на Балтике привели к падению экспорта из Усть-Луги и Приморска на первой неделе апреля до 115 тыс. тонн в сутки — минимума с начала года.
Морской экспорт нефти из портов Балтики с 30 марта по 5 апреля сократился на 33,2%.
Морские отгрузки российской нефти на прошлой неделе.
Порт Усть-Луга вел себя прилично и ничего не отгружал, а вот Приморск вернулся к обычному темпу работы.
Как дела в Новороссийске, узнаем через неделю.
Средняя за 4 недели цена на Юралс выросла до 85.7 долларов в Приморске и 84.1 в Новороссийске. На минимуме было 36.3 и 34.2 баксов.
То есть +50 баксов к январским минимумам. И это еще усредненные цифры, на пике было 116 баксов — максимум за 13 лет.
В итоге стоимость экспорта снова скакнула вверх.
А на картинке 3 можно полюбоваться результатом снятия санкций США с «зависшей» у берегов Индии российской нефти.
Эта нефть активно распродается: «в пути» было 140 млн баррелей, а сейчас чуть больше 100. Причем здесь отминусована только та нефть, которая уже выгружена в портах. Есть еще та, что продана, но пока находится на танкерах.
В общем, история так себе, но очень хорошо, что во время пиковых цен экспорт через Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск был частично парализован.
ЛАД написав:Оплата за прохождение пролива - прямое нарушение международных законов. Насколько знаю, никто, ни одна страна в мире не берёт плату за проливы. Это не Суэцкий канал, который построен людьми и требует постоянного ухода за ним.
Проход через Босфор и Дарданеллы согласно Конвенции Монтре бесплатный. Но Турция взымает сборы за маяки, буи, спасательную службу, санитарный контроль и т.д.
Shaman написав:....... є невелика різниця між дискусією про напрямки економічного розвитку, й відношення до громадян країни, яка вбиває та катує українців. для ЛАДа це "какая разница", а для мене - велика різниця. узьким щоби стати руськими треба покаятися та пройти свою дерашизацію, а до тих пір - відношення відповідне...
Да ради бога, называйте, как хотите. Но тогда не обижайтесь на "грантоїди","соросята". А для вас, видимо, "какая разница", где вы выступаете - на митинге или на форуме, который позиционирует себя как более-менее серьёзный финансовый. В Овальном кабинете вы тоже будете пользоваться такой терминологией?
Предложенное вами венгерское видео годится для того, чтобы поприкалываться. Но делать какие-то выводы о сути событий... Для вас, возможно, достаточно. Я же говорю -детский сад. То, что "Сіярто узгоджує свої дії з Лавровим", к задержанию наших денег в Венгрии имеет весьма слабое отношение. Или вы расскажете, что это было сделано по прямому указанию Путина?