Faceless написав:........ Не варто підміняти тему - можете, наприклад, ознайомитись з критеріями, що є громадянською війною. Якісь внутрішні конфлікти з різних причин є в будь-якому суспільстві, але це не робить з будь-якої події громадянську війну.
Да, не каждый внутренний конфликт приводит к гражданской войне. Но когда этот конфликт годами (и десятилетиями) не решается, а, наоборот, разжигается политиками, то когда-то он должен решиться. И если это не делается мирными способами, то, в конце концов, решается насильственными.
Більшість конфліктів в суспільстві не вирішується ніколи, бо в принципі не мають вирішення. І це не призводить до насильницьких дій і громадянських війн. Не існує суспільства, де не виникає чи не існує якихось конфліктних питань. Але це нічого не означає. Сама теза про якісь там критичні конфлікти, "що не вирішувались роками" це і є деза, вкинута рос пропагандою. Нагадаю, на той момент навіть питання мови не могло стояти, бо діяв регіональний мовний закон. Хоч і це питання було перебільшене
ЛАД написав:события на Донбассе (и вообще, на юге и востоке Украины) как гражданский конфликт. И это был результат Майдана. Точнее, изменения его характера к концу по сравнению с декабрём-началом января, когда поддержка его была значительно шире (или, по крайней мере, сопротивление слабее). Понятно, что Донбасс не мог противостоять всей Украине.
Це вам так хочеться. Не скажу за весь йухо-васток, але до нас якось приїхала група "гражданскіх" з прапорами, нак наше місто їм прапори у дупу позасовували, на цьому "гражданскій конфікт" і здувся. Місцевих граждан там була парочка місцевих божевільних. Так шо мрійте далі.
А я где-то написал, что все жители Донбасса поддерживали сепаратистов? Понятно, что везде были разные люди с разными взглядами. И на Донбассе, и в Харькове, и в Одессе, и во Львове. Жизнь, как и география, не чёрно-белые.
"Наша секретна служба вже зв'язалася з вашими службами, і ми поділимося всією інформацією, яку зібрали в ході розслідування", – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто іранському колезі Аббасу Арагчі телефоном 30 вересня 2024 року. ... Однак цей дзвінок – і очевидна готовність Сійярто підлещуватися перед міністром закордонних справ Ірану – порушують незручні питання щодо відносин уряду Орбана з Іраном у той час, коли адміністрація президента США Дональда Трампа перебуває у стані конфлікту з Тегераном, а Білий дім одночасно надає підтримку передвиборчій кампанії Орбана на виборах з високими ставками.
Цей дзвінок також суперечить офіційній політиці уряду Орбана щодо підтримки Ізраїлю, який часто розходиться зі своїми європейськими колегами. Будапешт підтримує Ізраїль у голосуваннях Радбезу ООН і оголосив про вихід з Міжнародного кримінального суду у квітні 2025 року під час візиту до Будапешта прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, на якого видано ордер на арешт.
А что является громадянською війною разберитесь всё же вы.
Еще один почитатель альтернативной истории появился. Наверное, второй по счету. А первый это, конечно же, путин. Его экскурсы тоже были очень яркие и всем понравились.
Незалежна, європейська держава Угорщина ... ))
час Сійярто вивчити зсередини Гуантанамо? чи може Моссад забезпечить явку на допит?
"На той момент регіональний мовний закон" был в первый же день отменён. Но после того, как это вызвало взрыв возмущения, через пару дней отмену отменили. Но уже было поздно.
И да, конфликты есть и будут всегда. И должны быть, иначе не будет развития. Но они должны решаться, а не консервироваться десятилетиями. Если есть такой "тлеющий" конфликт, то в конце концов он превращается в костёр, даже если сам по себе не критичен. Конфликт, который не решается мирно, решается насильственно. Отсюда все бунты, восстания, революции и пр. "радости жихни".
в Україні не було жодного глобального конфлікту, не треба тут жахи розповідати про бідний Донбас. до приходу руських всі конфлікти спокійно вирішувались, а саме руські спровокували всі ці вбивства та кровопролиття.
на п'ятий рік війни ЛАД користується руською - чи в нього є проблеми? але як розповідає про утиски...