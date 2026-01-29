prodigy написав:іхтанети були і всі окрім тебе і ЛАДа з цим згодні
Цікава позиція лада Полтавська битва 1709 року 30 000 шведів+ 7000 українських козаків проти 54 000 москалів+23000(калмики,буряти,донські козаки, уральські козаки)+4000 українських козаків.... Це яка війна? Громадянська (бій на території України, регулярні війська України(козаки) що на тій що на тій стороні Чи все таки окупаційна?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 10 кві, 2026 09:03, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И я уже напоминал о Северодонецком съезде.
ви знаєте поіменно цих людей? це на 90% члени партії регіонів і 10% комуняки так серед них були мери і директори(власник/директор футбольного клубу Зоря Луганськ) українські корумповані політики проросійського впливу, з 2014 опоблок , в 2019 ОПЗЖ -2місце на виборах у ВРУ
чому в Україні роками проросійські сили мали значну підтримку населення (і не завжди за гроші), тому що таких як ВИ у нас досі багато (для яких російська школа, російська ТБ важніше суверенітету країни)
дожили - в 2925 році хтось намагається стверджувати про громадянську війну в Україні. старість не радість...
щоб вважати війну громадянською, має бути саме місцевий спротив, якій очолюють місцеві лідери, а приймають участь та підтримують теж місцеві. так от, на Донбасі місцеві так підтримували, але керували руські, кістяк військових підрозділів руські (відпускники або інше, але руські). на блокпости поставили місцевих маргиналів, а типу керівниками призначили те місцевих, які від без команди взагалі не могли нічого вирішити, а коли знадобилось - зняли їх за один день. при громадянській війні місцевих командирів ніхто зовні не знімає. громадянська війна - це Сирія, Лівія, може Хезбола в Лівані(й то не факт, без втручання Ірану Ліван міг досі бути нормальною країною).
але хто хоче принести руську пропаганду - тим ніколи це не доведеш, хоч які аргументи їм не наводь. а місцеві підтримували - факт. але це підтримка, яка не переходить в дії. коли Гіркін залишив Слов'янськ - досі українське місто...
Ви завжди дуже нервуєте коли предметна розмова перетворюється в емоційні образи , заламування рук і насмішки. Ви вгамуєтесь з оцим «ну ви же не шаман а офіцер», «нє, вас взламалі» і тому подібні непотрібні сміттєві фрази.
Кстати, хотел сразу написать, в данном случае я больше имел ввиду не нашего шамана, а настоящих шаманов.
Я вам показав Херсоном, що коли нема сил які обороняють і захищають , то місто можуть брати будь хто. Населення допоможе , якщо є хоча б бойова основа, кістяк. Як було в Мико. Або не допоможе, як було в Херсоні, коли всі самоусунулися (а часто і залишили місто).
А я вам ответил, что сравнение не верное, но вы опять повторяете - Херсон захватывали вооружённые люди - армия. Безоружное население оказать сопртивление армии не сможет. В Харькове обладминистрацию захватывали такие же безоружные, как и всё остальное население.
Так в Криму теж громадянська війна була, коли росіяни захоплювали, а ЗСУ І НГУ мовчки спостерігали?
В Крыму не было никакой войны, его просто сдали. Сопротивление не оказало не только население, но и армия. И да, в Крыму основную роль сыграли "зелёные человечки" - росс. армия.
Ваше «к сожалєнію там були і харьковчанє» ніхто не заперечує. Питання знов те саме , хто зіграв ключові ролі. Хто організував, хто домовлявся з місцевими силовиками про не спротив (грошима чи залякуваннями). Хто привіз гроші, зброю і основне бойове ядро. Чий прапор в решті решт вивісили? Є відповіді?
Сколько раз надо повторить - в Харькове не було зброї. Прапор вывешивали не тогда, когда объявили "ХНР", а гораздо раньше - объявили 6 апреля, а прапор вывешивали 1 марта, и черех 15 минут сняли.
Естественно руковолит тот, чей "Бук". кто хорошо знает его возможности и применение
Ні, не «єстєсьвєнно». ТТХ бука не велика таємниця. А от ті, питання, як : - як провезти через територію днр . Хто це має знати? Логічно що командир з місцевих, який знає наземну обстановку. Але ні, опікуються 2 росіянина. - де саме поставити. Це вирішує той, хто знає повітряну обстановку, де літають українські літаки. Або знає які саме наземні сили треба прикрити. Чому знов ці питання вирішують росіяни? Про натискачів бойової кнопки (как пріменять) не дивно, тут все зрозуміло.
Знание ТТХ вертолёта не сделает человека пилотом. А то, что всё это требует и участия местных командиров, не отменяет того, что ведущую роль будут играть специалисты и те, кому принадлежит "Бук". Тех наших солдат и офицеров, которые работают на "Патриотах" наверняка не один день обучали и готовили к работе, а не просто сообщили ТТХ.
И я не понимаю, почему вы с таким упорством хотите доказать, что у нас не было никаких серьёзных внутренних конфликтов и "не замечаете" моих вопросов о северодонецком съезде, о том, что события в 2014 были не только в Донецке/Луганске, но и в Харькове, Одессе, Днепре. О том, что Оранжевая революция тоже, наверно, была не на пустом месте. И все как-то "забыли", что в 2014 заявления об отказе подчиняться центральной власти начались не на юго-востоке, а на западе. И ставить на колени милицию просить прощения начали тоже там. А приписать всё "Путину и ФСБ"... да, они, понятно, работали. Но основное мы делали сами. Не надо приписывать РФ возможности бога и делать из них почти всемогущих. А то у нас как-то странно - с одной стороны рассказывают, что РФ отсталая и слабая страна (разве что с ЯО, которое ещё не известно, пригодно ли к использованию), а с другой стороны, видят "руку Москвы" во всех мировых событиях.
P.s. И ваше возражение против личных выпадов... Почитайте, что приписывают мне шаман, продиджи, будивельник. Далеко ходить не надо, на той же странице, где ваш пост. Но вы ни разу не возразили. И, кстати говоря, у вас у самого очень много постов именно личные выпады, а не спор со взглядами и мнениями.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 10 кві, 2026 11:03, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Дефицит бюджета России в начале года уже превысил годовой план. Это следует из статистики, опубликованной Минфином РФ. По итогам января-марта 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4,58 трлн рублей, что на 2,62 трлн рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. Дефицит бюджета уже превышает весь годовой план (3,79 трлн руб). Компенсировать такой обвал не поможет даже рост цен на нефть.
Мадам, продолжите мысль чем это грозит и во что это выльется. Может от себя, на мове.
ЛАД написав:Shaman ... Я ни за кого не вболіваю в этой войне. Это не наша война. И к нам имеет только косвенное отношение. Правда, эта война ухудшает наше положение. Эта война - ошибка США и Израиля. Её не надо было начинать.
але по тому, як ви коментуєте, зрозуміло що відношення різне до учасників війни, але ви не визнаєте. те, що війна погіршує наш стан - чергова умовність. є негативні моменти, є позитивні. оскільки це вже сталося, то треба шукати можливості, а не розповідати "всьо пропало"...
Дальше вы, как обычно, врёте: "не так давно ви мені заперечували саме існування цих 15 пунктів - джерела бач не ті". Я не заперечував існування, а заперечував то, что они именно такие, как здесь писали. И они-таки до сих пор не опубликованы. А то, что вы пишете: "це Іран сказав, що за основу перемовин взяті іранські пункти? а США про це знає?", - так это сказал не я, а Трамп, и я в ночном посте приводил цитату: "Трамп заявил, что предложение Ирана представляет собой «работоспособную основу». Ещё и выделил жирным шрифтом.
ви з одного боку розповідаєте - 15 пунктів ніхто не бачив, але впевнено кажете - Трамп прийняв 10 пунктів. що мав на увазі Трамп знає сам Трамп. 10 пунктів Ірану виконані не будуть переважно
Припущень о ядерной программе у меня нет. Какие-то ограничения будут, но какие именно, сказать не возьмусь. Но на ограничения ядерной программы Иран соглашался и на переговорах перед войной и этого никто не отрицал. Проблема была в ракетной программе. То, что сегодня Иран согласится от неё отказаться, сильно сомневаюсь. Разве что согласится на ограничения по дальности.
ядерну програму придушать - це основна мета цього нападу. як перси погоджувалися, можу уявити, ще ті двулічні С... сини. десь писали (посилання не наведу) що на перемовинах вони прямим текстом казали - в нас урану на десять бомб...
Я не слышал о том, что Иран хочет "контролювати Ормузьку протоку ... під соусом компенсації на відновлення". Они, насколько вижу, требуют "котлеты отдельно, а мухи отдельно" - "контролювати протоку" само собой, компенсацию за разрушения - само собой.
Натомість Іран обіцяє завершити блокаду Ормузької протоки та використовувати її як засіб для відновлення країни, замість "репарацій" від США та Ізраїлю. Для цього Тегеран запровадить збір у розмірі приблизно 2 мільйони доларів за кожне судно, яке проходитиме через протоку. Цю суму Іран ділитиме з Оманом, який розташований на протилежному березі протоки.
Оплата за прохождение пролива - прямое нарушение международных законов. Насколько знаю, никто, ни одна страна в мире не берёт плату за проливы. Это не Суэцкий канал, который построен людьми и требует постоянного ухода за ним. Особенно умилило ваше: "надто жирно й не відповідає статусу Ірану. мені сподобалась пропозиція США - гроші збирайте - але половину - нам". Т.е., по-вашему, для распоряжения проливом надо иметь "статус". Был бы у Ирана "статус", то уж ладно? А то, что вам "сподобалась пропозиція США", меня не удивляет. Зарабатываете баллы на грин-карту? Какое отношение США имеют к Ормузскому проливу? Кроме "статусу"? Вы точно ещё не гражданин США и не активист MAGA? Да ещё и с имперскими замашками.
порушення. а як ви Іран змусите це не робити? тут або треба винищити все узберіжжя, або взяти контроль над їх Харком. вони вже це роблять, й просто їх не вмовити. якщо будуть блокувати далі - то блокаду знімуть. а компенсація за лоцманські послуги - чом й ні. там же цікава географія, є шлях й через води Ірану
"гарантії прості - перестаньте погрожувати Ізраілю, й ніхто Іран чіпати не буде" - детский сад. Вы серьёзно считаете, что США ввязались в эту войну ради защиты Израиля? Даже не смешно.
так, США пішли на війну через Ізраіль. те, що вони не оцінили наслідки, це інше питання. Ізраіль своєї мети досяг - Іран значно послаблено. заберуть цей уран - років на десять спокою вистачить.
"Японії та Німеччині в 45 році" ограничили вооружения после поражения и полной и безоговорочной капитуляции. С Ираном такого пока что нет.
Україні ви ж пропонуєте обмеження, хоча ситуація та сама...
А если не "нищити ані електростанції, ані іншу інфраструктуру", то что ещё остаётся США и Израилю? Пытаться и дальше выбивать верхушку? Как видим, это не много дало. И сейчас это будет намного сложнее. По признаниям США и Израиля подготовка первых, очень успешных ударов заняла не дни и даже не недели, а месяцы. Сегодня это будет ещё сложнее. Для выборов сына Хаменеи они даже отказались от принятого обычая собираться вместе.
я вже казав -взяти під контроль експорт нафти - або знищити цю можливість.
Уже говорил - повышайте свой уровень. Просто не интересно опровергать детсадовские аргументы.
ви можете скільки завгодно пихато розмовляти, але на економіці ви знаєтесь дуже погано, більше через призму Капіталу... ви спочатку спробуйте заперечити. зазвичай ви ховаєте голову - нічого не хочу бачити
в емісію коштів й в інфляцію. 90ті роки пам'ятаєте? (окрім того, як ви там з друзями содомітили)
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 10 кві, 2026 11:11, всього редагувалось 1 раз.