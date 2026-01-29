Додано: П'ят 10 кві, 2026 17:22

Денят на Освобождението на България от османско иго 3 март е националният празник на България от 1991 г.[1] На този ден е подписан предварителен мирен договор, останал в историята като Санстефански договор за прекратяването на Руско-турската война от 1877 – 1878 г., който ознаменува символично Освобождението на България. Договорът е подписан на 3 март (19 февруари по стар стил) през 1878 г.

Ритуалы, связанные с празднованием этого праздника.

В этот день в Софии поднимают национальный флаг и возлагают венки к памятнику Неизвестному солдату в память о болгарах, погибших в борьбе за освобождение Отечества. Вечером на площади перед зданием Национального собрания, рядом с памятником царю-освободителю Александру II, проходит торжественное шествие на рассвете . Традиционные торжества также проводятся у памятника Шипке . Граждане по всей стране возлагают венки и цветы к памятникам тем, кто погиб за освобождение Болгарии. Это в основном солдаты армии Российской империи (представители разных национальностей и сословий ), а также многочисленные добровольцы, в том числе болгарские . Также возлагаются венки и цветы к памятникам армии Румынского княжества .

Сегодня разгорелись споры вокруг статуса праздника.

После нападения России на Украину в 2022 году и последующего объявления Болгарии враждебным государством возник вопрос, должна ли 3 марта оставаться лишь официальным праздником , а 24 мая стать национальным праздником , чисто болгарским торжеством, не разделяющим общество. Среди политических сил это предложение столкнулось с демагогией и популизмом, переросло в ожесточенный спор, подпитываемый традиционным глубоким разделением между русофилами и русофобами в Болгарии

Для специалистов -историков.Дальше гуглоперевод:Правда,Что интересно.Праздник не отмечался во время 1МВ (Болгария и Россия были врагами).После войны коммунисты и др. левые "выступали против восстановления праздника, рассматривая его как символ имперских амбиций Российской империи, ликвидированной большевиками". И был восстановлен в 1925 "подавления последующих коммунистических восстаний".В следующий раз был отменён после 2 МВ в 1951 и "был объявлен пережитком великого болгарского шовинизма и русского империализма". Был восстановлен к 100-летию в 1978 "Тодором Живковым ... (но не как официальный праздник) решением Политбюро".В 1990 стал официальным национальным праздником.P.s. Но, конечно, не спорю, Росс. империя ввязалась в ту войну не ради освобождения "братьев-болгар". Понятно, что цели были совсем другие. Как и у любой другой империи.