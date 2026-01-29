Додано: П'ят 10 кві, 2026 18:39

БудивэлЪныку

- Сколько народу с 52млн(в нынешних границах наверно 25млн скорее) надо для сохранения ВВП на душу пересичного чисто выращиванием рапса и подсолнечника, ну пусть и кур со свиньями немного, на уровне 1куе/мес/лицо или 12куе/ВВП на душу?

И при сохранении текущего количества чиновников с мусорьём ну и само собой армии хотя б в тысяч 600? С зарплатами больше пресловутых 1куе/мес.

Чую там мы Финляндиб с Норвегией отрицательно обгоним, а Монголию догоним.[/quote]Я на відміну від тебе-танцюю з іншого боку...

Тобі, як патентованому неробі, потрібно багато населення щоб забравши з кожного -отримати собі достатньо...

А в мене все просто..

Що я зароблю - те й буду мати...

І якщо бажаючих працювати буде 15 млн і вони захочуть займатись с/г і при цьому кожен з них буде задоволений... то навіщо мені ЗМУШУВАТИ задоволену людину займатись тим чим вона не хоче... бо барабошову це не подобається.[/quote][/quote]

о 15млн речь уже не идёт, скоро и 10 может будет дофига(автоматизация в с/х-ве достигла небывалых высот в секторе масличных и зерновых культур)

Да и вопрос больше в крайне качественном кормлении миллиона силовиков и прокуроров(а заодно и армии) при возможном кратном падении населения от нынешнего.

Вопрос о зарплатах врачей и учителей не ставлю.

Всё будет платным как и при твоём любимом Франце-Иосифе.

А пенсы передохнут с голода(но ты нет, будешь лучшим среди первых и в 90 лет)