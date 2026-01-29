RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17432174331743417435>
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 13:23

  ЛАД написав:
  Shaman написав:гадаю він на мене натякає (можу помилятися :oops: ). бо я писав, що протоку треба розблокувати так чи інакше. точніше, що її у будь-якому разі розблокують. але вірогідність, що Іран буде отримувати якийсь кошти за прохід протоки - вони чимала...

два основних питання - ядерна зброя та статус протоки

Я "натякаю" на то, что пока что вместо разблокирования пролива вводится двойная блокада. Была только иранская, теперь будет ещё и США. :)

як елемент не силового тиску для розблокування протоки...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12377
З нами з: 29.09.19
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:два основних питання - ядерна зброя та статус протоки


ядерка? "поди знайди той ножичок(ніж)"(с)...нічого Іран з ядерки не віддасть

протока? так само

іранці це не араби, але схід діло тонке...
цим більше Трамп буде потребувати переговори, тим більшими будуть вимоги Ірану (вони вже бажають отримати від Трампа розблокування активів в банках Кувейту, Катару, Бахрейну

протока замінована, карта мінних полів втрачена
бажаєте розмінувати-дайте нам млрди репарацій
prodigy
 
Повідомлень: 13522
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 13:34

в своїх дописах щодо Угорщині я декілька разів жартома питав, чим обумовлена така їх лояльність до Раші. звідки в них такі познання, як возять корумповані гроші. дехто питав "какие ваши доказательства?"

а виявляється
Орбан йде до поразки. Як історія про "зраду", репресії та гроші з Росії перевернула Угорщину
Журналіст розкрив деталі матеріалу, над яким він працював, але не мав достатньо даних для публікації. Але зважаючи на дії влади (яка, цілком можливо, планувала навіть запроторити його за ґрати) – вирішив діяти на випередження.

Як виявилося, Саболч Пані вже кілька місяців копав інформацію про те, що Кремль фінансує уряд Віктора Орбана. За його даними, угорські урядові та приватні літаки з Угорщини літали до Росії та поверталися завантаженими готівкою та коштовностями. Пані описав це у facebook-пості, де не став уточнювати, хто саме був кур'єром на цих рейсах, але проілюстрував допис фоткою міністра Сійярто біля літака. Варто також додати, що лише за час повномасштабної війни, коли російський уряд перебував у дипломатичній ізоляції майже для усіх країн ЄС, Сійярто продовжував регулярно літати до Росії нібито на переговори.

Угорські журналісти нарахували понад півтора десятка таких перельотів, що завжди викликало питання (адже потреба у цих візитах була, м'яко кажучи, сумнівною). Тепер з'явилася версія щодо їхньої причини.

Ця історія ще не добігла завершення.

Саболч Пані публічно звернувся до угорців – і цей заклик завдяки свавіллю влади широко розійшовся в опозиційних медіа – з проханням допомогти йому ідентифікувати конкретні механізми та випадки завезення грошей для Орбана з Росії урядовими літаками. Є висока імовірність, що він отримає і допомогу, і необхідні докази.

тому зрозуміло, що могло прийти в голову цим людям, коли вони дізналися про перевезення мільйонів доларів та євро готівкою. я не здивуюсь, якщо вони щиро очікувати знайти, як з цих фургонів видавали гроші угорській опозиції - бо вони б робили саме так...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12377
З нами з: 29.09.19
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 13:39

  prodigy написав:
  Shaman написав:два основних питання - ядерна зброя та статус протоки

ядерка? "поди знайди той ножичок(ніж)"(с)...нічого Іран з ядерки не віддасть

протока? так само

іранці це не араби, але схід діло тонке...
цим більше Трамп буде потребувати переговори, тим більшими будуть вимоги Ірану (вони вже бажають отримати від Трампа розблокування активів в банках Кувейту, Катару, Бахрейну

протока замінована, карта мінних полів втрачена
бажаєте розмінувати-дайте нам млрди репарацій

тому на мій погляд вірогідний варіант домовленностей - з ядеркою дотиснуть. або будуть бомбити всі ядерні об'єкти до повного знищення...

протоку теж дотиснуть - надто багато країн залежить від цього. до розмінування якраз можуть долучитися багато хто, але після закінчення поточної стадії війни.

але якусь оплату на користь Ірану можуть залишити - на відновлення (ну й США - "за беспокойство" :lol: )
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 13 кві, 2026 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12377
З нами з: 29.09.19
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 13:39

Shaman не виключаю, що проти Орбана/Сіярто відкриють кримінальні справи...можливо восени після оновлення парламенту

Мадяру треба перезавантажити парламент, президент Угорщини має розпустити парламент і оголосити нові вибори, тим часом Мадяр буде формувати новий уряд. Після виборів до парламенту, можна починати переслідувати "злочинну владу" Орбана
prodigy
 
Повідомлень: 13522
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 13:40

Як аграрна держава Україна більше не виживе, потрібна неоіндустріалізація.- Буданов

Глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна більше не виживе як сировинна й малорозвинена аграрна держава. За його словами, після руйнування енергетики країні потрібен не просто ремонт, а повний перехід до виробництва, переробки і нової індустріалізації.

«До повномасштабної війни це був поганий варіант, але можливий. Але більше ні. Тому ось вам і відповідь – неоіндустріалізація. Реіндустріалізація, якщо хочете. Але відповідь тут», - каже він.
Xenon
 
Повідомлень: 5866
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 13:46

непальцями і бангладешцями

  Xenon написав:
Як аграрна держава Україна більше не виживе, потрібна неоіндустріалізація.- Буданов

Глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна більше не виживе як сировинна й малорозвинена аграрна держава. За його словами, після руйнування енергетики країні потрібен не просто ремонт, а повний перехід до виробництва, переробки і нової індустріалізації.

«До повномасштабної війни це був поганий варіант, але можливий. Але більше ні. Тому ось вам і відповідь – неоіндустріалізація. Реіндустріалізація, якщо хочете. Але відповідь тут», - каже він.

непальцями і бангладешцями
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42746
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 13:52

  flyman написав:
  Xenon написав:
Як аграрна держава Україна більше не виживе, потрібна неоіндустріалізація.- Буданов

Глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна більше не виживе як сировинна й малорозвинена аграрна держава. За його словами, після руйнування енергетики країні потрібен не просто ремонт, а повний перехід до виробництва, переробки і нової індустріалізації.

«До повномасштабної війни це був поганий варіант, але можливий. Але більше ні. Тому ось вам і відповідь – неоіндустріалізація. Реіндустріалізація, якщо хочете. Але відповідь тут», - каже він.

непальцями і бангладешцями

flyman вже здався, робота не буде? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12377
З нами з: 29.09.19
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 13:53

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Как-то заявление центрального командования вооруженных сил США противоречит заявлению Трампа.
В чому протиріччя?
США має конфлікт з Іраном, тому блокує іранські суда і не блокує суда тих з ким не має конфлікту..
Правда Трамп не знає що його так дотошно слухають совки , а тому не вважає за потрібне оголошуючи фразу
США буде БЛОКУВАТИ пролив
розшифровувати що блокування буде стосуватись тільки для ворога.

Можно быть троллем, но при этом не обязательно быть настолько ... непонятливым.
Трамп также заявил, что американские войска будут перехватывать суда, которые заплатили пошлину Ирану, даже если эти суда сейчас находятся в международных водах. «Никто, кто платит незаконную пошлину, не будет иметь безопасного прохода в открытом море», — написал Трамп в Truth Social.
Пошлину платят, наверное, не иранские суда.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39771
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 14:01

  prodigy написав:Shaman не виключаю, що проти Орбана/Сіярто відкриють кримінальні справи...можливо восени після оновлення парламенту

Мадяру треба перезавантажити парламент, президент Угорщини має розпустити парламент і оголосити нові вибори, тим часом Мадяр буде формувати новий уряд. Після виборів до парламенту, можна починати переслідувати "злочинну владу" Орбана

Ми ще багато почуємо про "гонєнія на Орбана" ... )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13881
З нами з: 31.08.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 17432174331743417435>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11256)
13.04.2026 11:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.