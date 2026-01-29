Журналіст розкрив деталі матеріалу, над яким він працював, але не мав достатньо даних для публікації. Але зважаючи на дії влади (яка, цілком можливо, планувала навіть запроторити його за ґрати) – вирішив діяти на випередження.



Як виявилося, Саболч Пані вже кілька місяців копав інформацію про те, що Кремль фінансує уряд Віктора Орбана. За його даними, угорські урядові та приватні літаки з Угорщини літали до Росії та поверталися завантаженими готівкою та коштовностями. Пані описав це у facebook-пості, де не став уточнювати, хто саме був кур'єром на цих рейсах, але проілюстрував допис фоткою міністра Сійярто біля літака. Варто також додати, що лише за час повномасштабної війни, коли російський уряд перебував у дипломатичній ізоляції майже для усіх країн ЄС, Сійярто продовжував регулярно літати до Росії нібито на переговори.



Угорські журналісти нарахували понад півтора десятка таких перельотів, що завжди викликало питання (адже потреба у цих візитах була, м'яко кажучи, сумнівною). Тепер з'явилася версія щодо їхньої причини.



Ця історія ще не добігла завершення.



Саболч Пані публічно звернувся до угорців – і цей заклик завдяки свавіллю влади широко розійшовся в опозиційних медіа – з проханням допомогти йому ідентифікувати конкретні механізми та випадки завезення грошей для Орбана з Росії урядовими літаками. Є висока імовірність, що він отримає і допомогу, і необхідні докази.