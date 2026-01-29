Water написав:С 1 мая 2026 года на московии могут быть полностью отменены пенсии. Об этом заявил президент московии хутин: «Хотелось бы подчеркнуть, чтобы кацапня уже сейчас, заранее, подготовились к отмене выплаты пенсий. Многие люди уверены, что государство им чего-то должно. Но это не так. Государство не резиновое. Пусть люди сами заблаговременно рассчитывают, на что они будут жить в старости».
Вы верите во все надписи на заборах?
Ось красномовне підтвердження того, кому на форумі не байдуже щодо пенсії від рф і хто дійсно про неї мріє
Ко Дню Независимости LIGA.net подготовила историю украинской приватизации стратегических активов, начиная с 90-х годов и по настоящее время. Приватизация без денег. Как государство избавлялось от стратегических предприятий
Фонд государственного имущества (ФГИУ) был создан Кабмином в 1991 году. А уже в следующем году Украина начала приватизацию государственных предприятий. ...... Для понимания приватизационных процессов в те времена нужно обратить внимание на Закон “О собственности”, который Рада приняла еще в 1991 году. Он просуществовал с изменениями до 2007 года. Этот закон давал руководителям государственных предприятий полную свободу действий в руководстве ими. А каких-либо существенных методов контроля не предусматривал.
Таким образом, в Украине возникла новая каста частных владельцев, которых называли “красными директорами”. Красные директора фактически получили предприятия в собственность, несмотря на то, что на эти должности их назначило государство.
Тут я полностью соглашусь с Франтом: "могучая кучка" крепких безхозяйственников бодренько спустила в трубу весь потенциал того времени (смотрим на Польшу, например).
...... А ЗВІДКИ В СОВКУ міг зявитись ПРИВАТНИЙ капітал в розмірах який міг модернізувати підприємство ?
Я ж там дату не зря оставил А так-то: в той же Польше - взялся же откуда-то? - может и крепким безхозяйственникам там же поискать нужно было?
_hunter написав:А так-то: в той же Польше - взялся же откуда-то?
Я це 100 разів пояснював.. 1 Капіталом потрібно ВМІТИ КЕРУВАТИ 2 В Польщі було а - память тих хто до 1945 керував капіталами б - все фермерське і мілкопромислове(сфера обслуговування) в Польщі навіть після 1945 року було ПРИВАТНИМ... Тобто в Польщі були ЛЮДИ яким МОЖНА довірити капітал і вони за нього спочатку а - куплять засоби виробництва б - повернуть кредит з відсотками в - почнуть покращувати свою якість життя 3 Для прикладу В 2005-2008 роках , Тимошенко набрала дешевих кредитів і через банківську систему ці кредити отримало населення..і що? Населення в 95% за ці гроші купило квартири/машини і коли прийшла криза 2008 - все населення з голою дупою і валютними кредитами прибігло під КабМін/ВР з ВИМОГОЮ зафіксувати курс доллара бо вони в сраці.
Тепер розумієш що порівнювати можна тільки порівнювальне? І те що в Африці абориген вміє виживати за 3 долара/рік... не говорить про те що такий розумник як ти ( в порівнянні з Африканцем) також виживе за 3 долара в рік.. Але якщо африканцю дати 1000 доларів... то він просто накриє ними дах хібарки а тобі 1000 доларів ( то в 1990 ти б купив магнітофон з мотоциклом , а вже в 2025 році я надіючь що б приглядав чи не варто купити якийсь станок.....)
ПС як ти собі уявляєш надання МЕНІ кредиту в 1991-2015... коли той хто НАДАЄ знає що крім відсотків по кредиту я в першу чергу повинен 42% віддати в пенсійний? При чому СПОЧАТКУ розрахунок по податкам і тільки після того ( як щось залишилось) розрахунок з банками.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 14 кві, 2026 09:22, всього редагувалось 1 раз.
А ЗВІДКИ В СОВКУ міг зявитись ПРИВАТНИЙ капітал в розмірах який міг модернізувати підприємство ?
Я ж там дату не зря оставил А так-то: в той же Польше - взялся же откуда-то? - может и крепким безхозяйственникам там же поискать нужно было?
Я це 100 разів пояснював.. 1 Капіталом потрібно ВМІТИ КЕРУВАТИ
Я же ровно это же еще в первом сообщении написал... С чем вы спорите-то?
З тим що згідно з Вашим припущенням - було що спускати і червоні директори -спустили( в 1991-2007)... Згідно з моїм припущенням - вже в 1991 році НЕ БУЛО ЧОГО СПУСКАТИ , бо Лад все проїв.....і тому совок розвалився....
Тобто Не в Україні- добили совкові підприємства Це СОВОК -спочатку замортизував свої підприємства до нуля. а вже потім спокійно розвалився бо не було що захищати...
А это - как к разговору относится в таком случае?
И, опять же - ну допустим: красные директора разбагатели в буквальном смысле продавая воздух. Бывает. Ахметов - так вообще в убыток работал... Но что стране помешало стать "второй (ладно, третьей - за Чехией) Польшей"? Может быть всетаки "могучая кучка"?
