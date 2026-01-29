budivelnik написав:1 Покажіть мені пальцем в ті робочі місця які мали вартість в 1991 році 250 млрд доларів.....
В мене немає машини часу. Але було передано 50 ГВт електрогенерації. Електрична, транспортна, інформаційна інфраструктура. Інфраструктура для освіти, медицини, науки,... з підготовленими кадрами. Ну і різні економічні об'єкти, якісь цінні, якісь не дуже, в цьому не розібратися.
Все це значно більше ніж 250 млрд.
Добре тип генерації________1990_________2014 теплова_______________211_________82 гідро__________________11__________9,3 атомні_________________76_________88 СЕС.ВЕС_________________0__________1,4 Всього млрд квт*год___300_________180 Якщо 5центів 1квт*год__15млрд$_____9млрд$
А тепер Поясніть Чому генерація ЗМЕНШИЛАСЬ тільки на ТЕС ? Може тому, що як я й писав ПРИМІЩЕННЯ було-а випустити кінцевий продукт, вартість якого була б вищою від вартості витрачених при цьому енергоносіїв - не вдалось. Тепер про інформатику Не смію питати - а чи був у вас дома телефон? Про транспорт У нас дороги стають непригодними кожної весни... Тобто ви стверджуєте що совок валився з 1985 по 1991 рік, і не маючи чим годувати людей і виплачувати зарплати - в той час ремонтував дороги?
Тому ще раз Оці оповідання про інфраструктуру - залиште при собі.. Особливо про здобутки в медицині... я до сьогодні не можу ходити до зубного бо мав приємність потрапити під радянську бурмашинку....
Ваша табличка не вірна. Я писав про потужність. Ресурс був, ним не змогли скористатись.
Оповідання можна залишити. Але всі ми користувались інфраструктурою все життя.
А я можу порівняти. Зараз все дуже добре. Наша медицина, та що успішна сьогодні, зробила себе сама. Так само як і ІТ кластер. Але це не самоучки. І не з неба впали. Вони зробили себе саме в цій системі.
vt313 написав:Звичайно передав, і значно більше. Інша справа, як цим скористатися. Скористатися не вийшло. Вірніше, не так як хотілося б.
1 Покажіть мені пальцем в ті робочі місця які мали вартість в 1991 році 250 млрд доларів..... Так , були споруди , в яких стояли технологічні лінії, які МОГЛИ випускати продукцію по ціні продажу вищій ніж вартість енергоресурсів які використовувались для випуску цієї продукції. Тому По БАЛАНСУ - це була якась БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ і можливо вона навіть була 250млрд.. А от по можливості використання її вартість була МІНУС , бо для того щоб стати ефективною в неї треба було вкласти якийсь капітал....якого у всій Україні не було навіть 10% від необхідного. 2 Якщо вони були -поясніть тоді чому ми їх просто не розпродали? Чому виявилось що працюючих тільки металургійні комбінати і ГОК + через 10 років виявилось що починають працювати ще агрохолдинги....
И вот тут на сцене появилась "могучая кучка" крепких безхозяйственников - которые (в отличии от той же Польше) нишмагли те рабочие места организовать. Почему? - ну все же фамилии известны - им и пиши - "чому ОНИ їх просто не розпродали?"
Тобі відома така штука як логіка? Ти можеш з допомогою ЛОГІКИ вибудувати ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ звязок?
Лови 1 Спочатку РОЗВАЛИВСЯ СОЮЗ ( він же совок) Юридично це відбулось в 26 грудня 1991 року.
Питання на засипку Якби було що красти , то тоді б чиновники СОЮЗУ ще б притримали розвал , бо вони керували-їм найлегше вкрасти?
Тому Якщо КЕРІВНИКИ СОЮЗУ розвал не втримали-значит на той момент вони вважали що вже красти нічого 2 Потім зявилась Україна... і тут раз ти такий розумний з заявкою Союз після себе залишив стільки багато(вт313 вважає що більше 250 млрд доларів) що ще 10 років червоні директори мали що красти..
Тобі не здається це чимось не логічним?
3 Потім пройшло ще 30 років і виявилось , що згідно списку ФОРБС 100 найбагатших українців володіють майном/капіталом на 30 млрд доларів..... В мене знову запитання То вони мали 250 млрд , потім 30 років тебе гнобили щоб в них залишилось 30 млрд....
vt313 написав:Ваша табличка не вірна. Я писав про потужність.
Табличка не може бути не вірною, бо це СТАТИСТИКА генерації в рік.... А от Ви так і не можете зрозуміти Африка зїсть більше разів в 10 ніж може виростити Україна... але не може заплатити навіть за те що ми вирощуємо... Тому Якщо для виготовлення 1квт*год електроенергії -треба 0,5 кг вугілля А для того щоб видобути 0,5 кг вугілля - треба 2 квт*годенергії То не потрібна ні теплова генерація, ні шахта де видобувають вугілля для цієї теплової генерації Але при цьому і шахта і ТЕС є на балансі і навіть мають якусь балансову вартість....
pesikot написав:Кучма, которому любят петь диферамбы на этом форуме, как раз был тем самым "красным директором" и, будучи уже Президентом, проводил политику с менталитетом "красного директора"
Так. Щось виходило, щось ні. Але саме при Кучмі були створені ФОПи.
Плюс саме при Кучмі сальдо зовнішньої торгівлі було позитивним довгий час. Експорт у доларовому еквіваленті був більшим за імпорт. І за рахунок цього зовнішні борги зменшувались. По сьогодняшним міркам вони були майже нульові.
Кучма запровадив захисні імпортні мита та низький курс гривні до долара, як це робив Китай завжди, а мита Трамп ввів нещодавно. Так шо Кучма був дуже прогресивний макроекономіст. Економіка саме при Кучмі демонструвала зростання саме в натуральному вираженні.
Згадайте його схеми по заохоченню прямих іноземних інвестицій. Наприклад, у ЗАЗ, що дало довготривалі робочі місця на заводі та у багатьої сміжних підприємствах. Daewoo lanos українці довго не забудуть. Вкрай потрібний для мікроекономіки автомобіль виробляли саме в Україні, дякуючи Кучмі.
Помилки звісно були й у Кучми. Хто ж у нас без помилок?
_hunter написав:И вот тут на сцене появилась "могучая кучка" крепких безхозяйственников - которые (в отличии от той же Польше) нишмагли те рабочие места организовать. Почему? - ну все же фамилии известны - им и пиши - "чому ОНИ їх просто не розпродали?"
Тобі відома така штука як логіка? Ти можеш з допомогою ЛОГІКИ вибудувати ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ звязок? ...... НУ ДЕ ЛОГІКА
Ну давай в четвертый раз попробую объяснить очевидную вещь... А в той же Польше - что такого ценного в 91м оставили?
_hunter написав:И вот тут на сцене появилась "могучая кучка" крепких безхозяйственников - которые (в отличии от той же Польше) нишмагли те рабочие места организовать. Почему? - ну все же фамилии известны - им и пиши - "чому ОНИ їх просто не розпродали?"
Тобі відома така штука як логіка? Ти можеш з допомогою ЛОГІКИ вибудувати ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ звязок? ...... НУ ДЕ ЛОГІКА
Ну давай в четвертый раз попробую объяснить очевидную вещь... А в той же Польше - что такого ценного в 91м оставили?
Тебе загнали в один кут-ти вирішив зайти з другого Тобі вже пояснювали переваги Польщі... 1 Там були ЛЮДИ з досвідом ПІДПРИЄМНИЦТВА ( яких в совку не було , бо поляки дозволяли приватну власність а совок вважав це підривом ідеології) Тобто Польща хоч і була СОЦІАЛІСТИЧНОЮ - але мала інший досвід підприємництва 2 Внаслідок того що в Польщі були люди яким МОЖНА дати кредити бо ці люди кредити запустять у виробництво , то нічого дивного в тому , що ЄС перед тим як приєднати Польщу-дав полякам кредити. Нам такі самі кредити в 2006-2008 спробувала організувати Тимошенко і ми добросовісно підтвердили що ми не підприємці, ми совки , яким скільки не дай-все просремо і попросимо ще.
buratinyo написав:Плюс саме при Кучмі сальдо зовнішньої торгівлі було позитивним довгий час. Експорт у доларовому еквіваленті був більшим за імпорт. І за рахунок цього зовнішні борги зменшувались. По сьогодняшним міркам вони були майже нульові.
Кучма запровадив захисні імпортні мита та низький курс гривні до долара, як це робив Китай завжди, а мита Трамп ввів нещодавно. Так шо Кучма був дуже прогресивний макроекономіст. Економіка саме при Кучмі демонструвала зростання саме в натуральному вираженні.
Згадайте його схеми по заохоченню прямих іноземних інвестицій. Наприклад, у ЗАЗ, що дало довготривалі робочі місця на заводі та у багатьої сміжних підприємствах. Daewoo lanos українці довго не забудуть. Вкрай потрібний для мікроекономіки автомобіль виробляли саме в Україні, дякуючи Кучмі.
Помилки звісно були й у Кучми. Хто ж у нас без помилок?
Он Тимошенко одна суцільна помилка.
Скоріше так, але пройшло замало часу. Помилка мабуть не Тимошенко а Янукович.
Що однозначно, так те що він не пішов не 3 термін, як це зробили його колеги. І це переважує всі недоліки.