Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 17:11

непальці і бангладешці та трошки ШІ

  Xenon написав:
  ЛАД написав:
  Xenon написав:8)

["допомогати полегшити" можно очень долго. :)

Допомогти полегшити можна легко с помощью отказа в убежище мужикам прризывного возраста и + депортация :mrgreen:
Данные действия будут на благо самой Германии - уменьшив нагрузку на бюджет

непальці і бангладешці та трошки ШІ, і ніякого навантаження
flyman
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 17:12

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Тобі відома така штука як логіка?
Ти можеш з допомогою ЛОГІКИ вибудувати ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ звязок?
......
НУ ДЕ ЛОГІКА

Ну давай в четвертый раз попробую объяснить очевидную вещь... А в той же Польше - что такого ценного в 91м оставили? :roll:
Тебе загнали в один кут-ти вирішив зайти з другого
Тобі вже пояснювали переваги Польщі...
1 Там були ЛЮДИ з досвідом ПІДПРИЄМНИЦТВА ( яких в совку не було , бо поляки дозволяли приватну власність а совок вважав це підривом ідеології)
Тобто Польща хоч і була СОЦІАЛІСТИЧНОЮ - але мала інший досвід підприємництва
......

"Кто-то" пошел на третий круг? :roll:
Я же ровно про эту "могучую кучку" с самого начала сказал. Зачем еще раз повторять, что крепкие безхозяйственники в 91м (и дальше) понятия не имели, что делать? :shock:
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Кто-то" пошел на третий круг
Точно не я
Тому спробую в твоїй голові розірвати це коло
1 Є СОВОК
Там причина в тому що СОВОК сам себе розвалив до 1991 року... і так як НІЧОГО якісного (крім ладів) Україні не передав, то Лади виявились певним чином міною під благополуччям України , адже їх треба було годувати.
Тому
У нас НЕ БУЛО ПІДПРИЄМЦІВ ні коли ми були в совку, ні через 10 років після виходу з совка( бо наявність 0,5% населення під назвою ПІДПРИЄМЦІ -це не та кількість яка може швидко привести країну до процвітання, тому ми просто пробуємо одночасно як наростити кількість підприємців, так і наростити капіталізацію робочих місць) і перший і другий процес потребують десятилітть
2 Тепер по Польщі
В Польщі ніколи не було такої проблеми з підприємцями як в совку, по тій простій причині що на відміну від совка(де підприємець- відразу сидиш в буцегарні за незаконну діяльність) в поляків мілкий підприємець-це поважний член суспільства
Тому коли совок РОЗВАЛИВСЯ, для польських підприємців УМОВИ покращились...
В Україні після розвалу совка умови для підприємців також покращились ... з тим зауваженням що на момент розвалу у нас практично не було підприємців.
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а чого це в нас немає економіки, чого ніхто не хоче бути звичайним підприємцем?


багато з тих хто хотів, вже передумали

яскравий приклад: десь у 1999-2002 р турецькі шкіряні туфлі на 7 км коштували 50грн (при курсі 5), це 10-11 дол ( в Туреччині оптом з фабрики закупали по 5дол, +1 дол взятка митникам,+2дол доставка морем на судні, виходило 8дол (тобто 20% профіт на 100тис. пар), цифри умовні
десь у 2005р змінилась влада з Кучми на Ющенко, поміняли митників(приїхав новопризначений начальник чи з Києва, чи Харкова, а може з Донецька)
місцеві митники його не знають, схемами не діляться, то він каже-весь товар буду розмитнювати я сам особисто (тобто несіть мені всі декларації, і я буду дивитись, як ви (митники Одеси) нараховуєте мито, акциз і тд.
І ціна на туфлі стала 200грн (тобто 38дол), а в чому проблема? та новий митник примусив всіх платити повну суму розмитнення, а не взятку, це тривало не довго, коли до нього звернулись люди з 7км і домовились, ціна не повернулась на 50грн, а стала 150 (щось такі державі стало перепадати, але не все що за законом)
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 17:32

А обратиться за помощью (вплоть до "призвания варягов") к той же Польше - после развала - кто помешал? :roll:

Эти мелкие ньюансы сильно похожи на слабые попытки оправдаться :wink:
Что по факту: "могучая кучка" крепких безхозяйственников - 30 лет непойми чем занималась. В то время как та же Польша уже в 99м вступила в НАТО...
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:І ціна на туфлі стала 200грн (тобто 38дол), а в чому проблема? та новий митник примусив всіх платити повну суму розмитнення, а не взятку, це тривало не довго, коли до нього звернулись люди з 7км і домовились, ціна не повернулась на 50грн, а стала 150 (щось такі державі стало перепадати, але не все що за законом)
А тепер в залежності від місця сидіння того хто читає - і буде реакція..
1 Хто був ГОЛОВНИМ беніфеціаром купівлі туфель за 50ГРН ?
Митник? - отримав 5 грн
Торгівець? - накручував 10 грн з яких 5 віддавав митнику
Покупець? - купляв за 50 (тобто вигравав 100-150)
2 Ясно що коли туфлі стали 150-200 - то виявилось що НАЙБІЛЬШЕ на цьому заробляв ПОКУПЕЦЬ....

Але так вже повелось у нас, що саме найбільший беніфеціар від уникнення оподаткування -вимагає ЗБІЛЬШИТИ податки(мита).

От коли до людей дійде хоч трохи економічної грамотності і коли вони зрозуміють як це все функціонує ( і можна змусити митника бути кристально чесним і підприємця працювати даром) але все одно не вийде купити туфлі за 35.....
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 17:38

А обратиться за помощью (вплоть до "призвания варягов") к той же Польше - после развала - кто помешал? :roll:

Эти мелкие ньюансы сильно похожи на слабые попытки оправдаться :wink:
Что по факту: "могучая кучка" крепких безхозяйственников - 30 лет непойми чем занималась. В то время как та же Польша уже в 99м вступила в НАТО...
Звичайно що можна..
Але навіщо до Поляків?
Адже вони скажуть те саме що і я
Береш , працюєш 20 років, відкладаєш в модернізацію виробництва мінімум 20% від доходів. відмовляєшся від походів в ресторан, відпочинків в монако, дорогих автомобілів і шмоток...
І на твоє здивування-а нафуя так жити
-вони скажуть знову те ж саме що і я
так ми так і жили і іншого варіанту з грязі в князі - немає...
бо всі фантазії про прихід дядька який принесе гроші-закінчаться тим що той хто приніс-той і буде отримувати надприбутки , а ти як був найманим рабом так і залишишся....
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 17:46

Та вот именно поэтому: "страна советов" - никто нифига не знает, но с умным видом учить пытается :twisted:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... Poland.svg
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 17:46

  _hunter написав:А обратиться за помощью (вплоть до "призвания варягов") к той же Польше - после развала - кто помешал? :roll:

Це було в 2015. Результат негативний.
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 17:48

Ти показав графік росту....
Але якраз цей графік не заперечує мого АЛГОРИТМУ
Він там тому такий і є , що
а - було більше таких як я разів в 1000 ніж в Україні
б - було менше таких як ти разів в 100
От тому
Перші -пахали, другі не заважали -результат на лице.
