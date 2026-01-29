Shaman написав:чому вони не хочуть захищати ваше майно, мають такий обов'язок за законом. тому спочатку нехай ухилянти дадуть відповідь - а я не ухилянт.
Тобто мають воювати люди які без блата і не змогли зробити інвалідність як ви?
Тобто ви можете накинути лайна на вентилятор і звинуватити когось в корупції не маючи жодних доказів що ваш накид-вірний.. А я не можу спитати Вас чому ви ухилянт (бо у Вас відсутнє бронювання чи будь-яка інша підстава для того щоб ви могли не йти воювати)
Чи не здається що це труси хрестик? Може тихенько не відсвічуйте якщо самі в лайні....?
вопрос о том, когда человек собирается с оружием в руках штурмовать Покровск, видимо, считается то ли хамством, то ли оскорблением. Во всяком случае, 2 поста у меня вчера были удалены за этот вопрос
в черговий раз показуєтет свою дворушність? так, питання, як ви його задаєте - це хамство та накид. не образа, на що там ображатися?..
я вас теж питаю ввічливо - як швидко підготуєте документи на другу пенсію? чи вже готові? я ж не питаю, чи будете оформлювати... й ви ж не будете зустрічати "асвабадителей" червоно-чорним чи блакитно-жовтим прапором? тому я питаю - це буде триколір чи червоний?
а з приводу запитання, коли я буду воювати (це від людини яка начебто нікого не відправляє на фронт ). ви спочатку в своїх однодумців спитайте - чому вони порушили закон, чого втекли за кордон? або в закарпатських - чому вони не хочуть захищати ваше майно, мають такий обов'язок за законом. тому спочатку нехай ухилянти дадуть відповідь - а я не ухилянт.
Вопрос о том, когда человек пойдёт на фронт, это не обвинение в держзраді. А вопрос о 2-й пенсии и флаге это обвинение в держзраді или, пусть даже сформулируем чуть мягче, в нетерпеливом ожидании и желании оккупации. Разницу не видите, ума не хватает? У меня здесь практически нет однодумців, но вы на сегодня точно такой же ухилянт, как и все, о ком вы пишете. Ничем не отличаетесь, разве что ура-патриотическими речами. Без "не обычного экономиста" Ахметов во время войны вполне обойдётся. А я до войны жил вполне нормально и мне не нужна была никакая "2-я пенсия". Я потерял, конечно меньше, чем ВПЛ, но тоже очень много.
Основные выводы от Bloomberg AI - Согласно новому исследованию, чат-боты, работающие на основе искусственного интеллекта, примерно в половине случаев дают пользователям проблематичные медицинские советы. - Чат-боты показали сравнительно лучшие результаты при обработке закрытых вопросов и вопросов, связанных с вакцинами и раком, и худшие — при обработке открытых вопросов и в таких областях, как стволовые клетки и питание. - Исследование подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу того, как люди используют платформы генеративного искусственного интеллекта, которые не имеют лицензии на предоставление медицинских консультаций и не обладают клинической компетентностью для постановки диагнозов. .......Исследователи из США, Канады и Великобритании оценили пять популярных платформ — ChatGPT, Gemini, Meta AI, Grok и DeepSeek — задав каждой из них 10 вопросов по пяти категориям, связанным со здоровьем. Согласно результатам исследования , опубликованным на этой неделе в медицинском журнале BMJ Open, из общего числа ответов около 50% были признаны проблематичными, в том числе почти 20% — крайне проблематичными. .........Ответы часто давались уверенно и без сомнений, хотя ни один чат-бот не выдал полностью полный и точный список литературы в ответ на какой-либо запрос, заявили исследователи. Было всего два отказа ответить на вопрос, оба от Meta AI.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-14/ai-chatbots-give-misleading-medical-advice-50-of-the-time-study-finds?embedded-checkout=true Из личного опыта. Просил chatgpt найти видео и выдать текст. Сначала он просто дал неверную ссылку. Я нашёл сам и дал ему адрес. Он несколько раз задавал мне уточняющие вопросы и "уверенно и без сомнений" выдавал мне совершенно неверные тексты. Закончилось его признанием: "Ты прав по сути претензии: в предыдущих ответах я не имел проверенной транскрипции аудио, но при этом оформлял текст как цитату. Это недопустимо — выглядит как точная передача, хотя фактически это было догадочное восстановление, и оно привело к искажению. Извиняюсь за это." После этого: "Теперь честно о возможностях" и признался, что он не может выполнить задание.
Ок. І нехай тепер иследователи зададуть аналогічні питання українським лікарям "10 вопросов по пяти категориям, связанным со здоровьем". Я думаю від відповідей зів'януть вуха. Не розумію що означає у них слово "проблематичными", але думаю українські лікарі точно наберуть 80-90% "проблематичности".
ЛАД написав:Да о 60 млрд. там нет. Там есть о 4,1 млрд. долл. и о 120 000 беспилотников. Но это официальное заявление Министра обороны Великобритании Джона Хили, а не непонятно откуда появившееся ваше сообщение о 60 млрд. fler тут тоже много чего обещала.
Соскін розказував, що мова окремо нашкребти тих 60 воєнних витрат двосторонньому форматі партнерів щоб фортеця стояла https://www.pravda.com.ua/rus/news/2026/04/15/8030292/ Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обещает, что государства-члены Альянса в течение 2026 года предоставят Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов.
Источник: заявление Рютте в начале заседания "Рамштайна" 15 апреля в Берлине, передает "Европейская правда"
Спасибо. Теперь понятно, откуда ноги растут. Но в первоисточнике https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/04/15/7235526/ ещё много обіцянок и пропозицій. Посмотрим, что получится реально. Кстати, точно не помню, те 90 млрд. не на 3 года? И ещё, кстати, о донатах. Я когда-то предлагал сравнить суммы, которые тратит государство с суммами донатов. Можно сравнить и цифры западной помощи. Боюсь, что на этом фоне цифры донатов будут выглядеть... очень скромно. Помню, например, "народный спутник". Наверное, ЗСУ получает с него какую-то полезную информацию. Но он только один. И когда США перестали или пригрозили не давать развединформацию со своих спутников, то это было серьёзной угрозой. Мне почему-то порой кажется, что донаты это больше для очистки совести и самооправдания тех, кто в тылу. Возможно, ошибаюсь. Конечно, даже небольшая помощь лишней не бывает.
andrijk777 написав:\ ---------------------------- ЛАД Проблем нет. Но и вступления в ЕС почему-то тоже нет. И пока не очень просматривается. ---------------------------- Проблем немає в Шамана, напевно строчить з-за кордону. В України проблем маса, зокрема корупція. У нас корумповане все - влада, суди, ТЦК, навіть низи. Такої тотальної корупції немає ніде в ЕС. Я не вважаю корупцію прям такою великої проблемою, але в ЕС нас не візьмуть і все, бо це не відповідає вимогам ЕС.
Коррупция, к сожалению, не единственная проблема.
є купа технічних проблем... а які ще принципові проблеми є для вступу в ЄС? певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами - їх не так багато...
Далеко не все проблемы "технічні". А "певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами" это вообще не проблема. Во-первых, как вы сами правильно пишете, "їх не так багато". Во-вторых среди экономически активного населения через 35 лет их вообще практически нет, т.к. они фактически не жили в СССР, а если и остались какие-то детские воспоминания, то только о последних годах Союза периода развала. Проблемой это является только для вас и будивельника. Да, ещё для prodigy. Подозреваю, что национал-радикалы представляют для ЕС гораздо бОльшую проблему. Получить ещё одну орбановскую Венгрию им вряд ли хочется.