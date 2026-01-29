ЛАД написав:Коррупция, к сожалению, не единственная проблема.
є купа технічних проблем... а які ще принципові проблеми є для вступу в ЄС? певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами - їх не так багато...
Далеко не все проблемы "технічні". А "певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами" это вообще не проблема. Во-первых, как вы сами правильно пишете, "їх не так багато". Во-вторых среди экономически активного населения через 35 лет их вообще практически нет, т.к. они фактически не жили в СССР, а если и остались какие-то детские воспоминания, то только о последних годах Союза периода развала. Проблемой это является только для вас и будивельника. Да, ещё для prodigy. Подозреваю, что национал-радикалы представляют для ЕС гораздо бОльшую проблему. Получить ещё одну орбановскую Венгрию им вряд ли хочется.
й? жодної проблеми не вказали - тобто бачимо, що корупція - це головна проблема для вступу. а ні, забув популізм. в ЄС енергоносії дешевше собіварті населенню не продають. проблем дві - корупція та популізм. в Польщі останнього не було, було важко при переході, але без популізму...
ЛАД написав:Да о 60 млрд. там нет. Там есть о 4,1 млрд. долл. и о 120 000 беспилотников. Но это официальное заявление Министра обороны Великобритании Джона Хили, а не непонятно откуда появившееся ваше сообщение о 60 млрд. fler тут тоже много чего обещала.
Соскін розказував, що мова окремо нашкребти тих 60 воєнних витрат двосторонньому форматі партнерів щоб фортеця стояла https://www.pravda.com.ua/rus/news/2026/04/15/8030292/ Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обещает, что государства-члены Альянса в течение 2026 года предоставят Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов.
Источник: заявление Рютте в начале заседания "Рамштайна" 15 апреля в Берлине, передает "Европейская правда"
Но тут вопрос: "что такое военная поддержка на сумму"? - Штаты, например, разрешат свои Патриоты перепродавать?