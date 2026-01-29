RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17459174601746117462
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 12:56

  ЛАД написав:[.
Далеко не все проблемы "технічні".
А "певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами" это вообще не проблема.
Во-первых, как вы сами правильно пишете, "їх не так багато". Во-вторых среди экономически активного населения через 35 лет их вообще практически нет, т.к. они фактически не жили в СССР, а если и остались какие-то детские воспоминания, то только о последних годах Союза периода развала. Проблемой это является только для вас и будивельника. Да, ещё для prodigy.
Подозреваю, что национал-радикалы представляют для ЕС гораздо бОльшую проблему. Получить ещё одну орбановскую Венгрию им вряд ли хочется.[/quote]

они фактически не жили в СССР, а если и остались какие-то детские воспоминания, то только о последних годах Союза периода развала.


вони жили або в школу ходили, але вата в голові засіла від їх батьків, і вони цю нелюбов до України навіть не скривають.
Яніна Соколова піднімає питання мови(в закладах, в публічній сфері і де інде)-мої спостереження, що українською в Одесі розмовляє 1-2%, це факт
Так, вас в кафе запитають українською, але навіть проміж себе офіціанти спілкуються російською. Українська мова як була, та залишилась мовою села(з великим відчаєм визнаю). Навіть діти 9-11 років біля мого мешкання розмовляють виключно російською.

я кожного дня читаю коменти на ФБ і бачу, що націоналістів-патріотів один на 30
і коментують (переважно) або жінки у віці 55-60, або чоловіки у віці 65+
про вік маю тільки догадуватись по фото(бо профілі у всіх закриті)

пишуть 99,9% російською
-при ссср Одеса мала великий флот 300 пасажирських суден
на 1990р всього було 320 суден (30 пасажирських, з яких більшість у віці 25+років)
-Одеса возвращайся в родную гавань куди в мордор?
-Маринеско багато зробив для Одеси і що саме він зробив крім того що навчався у ОМУ

люди і близько не розуміють , що 20% суден, які були закуплені у 1985-1990рр власником виявився Совкомфлот(Москва), а ЧМП -тільки мав ці судна в операторстві
не сперечаюсь, що флот розпродали швидко(менше 10 років) -за борги, борги часто створювали фіктивно (я про це писав років 10 тому і потім), спеціально не гасили борт (скажімо 50 тис. дол) а накопичували до 250-300 і потім на аукціоні судно замість 2млн дол. продавали за 800тисяч(гасили борги, судові витрати, юристи)-в залишку "рыбья чещуя"

тому ваші страхи націоналістів залишаються страшилками
prodigy
 
Повідомлень: 13530
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 13:44

  prodigy написав:..............
тому ваші страхи націоналістів залишаються страшилками

1. Одесса не вся Украина.
2. Если вы признаёте, что Одесса в массе говорит по-русски (Харьков тоже), то, может, этот факт надо признать и не считать их неполноценными гражданами Украины?
И привести законы в соответствие с реальностью?
А Янина Соколова имеет полное право "піднімати питання мови" и заботиться о развитии украинского языка, только не надо делать это силой. И дать возможность и право людям говорить на родном для них языке.
Понимаю, что вы можете слушать очень длинные видео Солонина, но Дацюка вы смотреть не будете.
А вообще, вам ещё не надоело "мовне питання"?
Сомневаюсь, что в Одессе (так же, как и в Харькове) много русскоязычных, которые мечтают о присоединении к РФ. А если их не будут считать "неполноценными гражданами", то будет ещё меньше.

P.s. Если вы сами пишете, что "українською в Одесі розмовляє 1-2%, це факт", то вряд ли в 2014 эти 1-2% сумели предотвратить образование какой-нибудь "Одесской народной республики" и "победили" 98-99% русскоязычных. Так же, как и в Харькове. Наверное, стоит всё же признать, что против этого в массе своей были и русскоязычные. Если это не так, то выводы надо делать намного более грустные.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 16 кві, 2026 13:52, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39820
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 13:59

  ЛАД написав:
  prodigy написав:..............
тому ваші страхи націоналістів залишаються страшилками

1. Одесса не вся Украина.
2. Если вы признаёте, что Одесса в массе говорит по-русски (Харьков тоже), то, может, этот факт надо признать и не считать их неполноценными гражданами Украины?
И привести законы в соответствие с реальностью?
А Янина Соколова имеет полное право "піднімати питання мови" и заботиться о развитии украинского языка, только не надо делать это силой. И дать возможность и право людям говорить на родном для них языке.
Понимаю, что вы можете слушать очень длинные видео Солонина, но Дацюка вы смотреть не будете.
А вообще, вам ещё не надоело "мовне питання"?
Сомневаюсь, что в Одессе (так же, как и в Харькове) много русскоязычных, которые мечтают о присоединении к РФ. А если их не будут считать "неполноценными гражданами", то будет ещё меньше.

P.s. Если вы сами пишете, что "українською в Одесі розмовляє 1-2%, це факт", то вряд ли в 2014 эти 1-2% сумели предотвратить образование какой-нибудь "Одесской народной республики" и "победили" 98-99% русскоязычных. Так же, как и в Харькове. Наверное, стоит всё же признать, что против этого в массе своей были и русскоязычные. Если это не так, то выводы надо делать намного более грустные.

а хто їх вважає неповноцінними громадянами? окрім ЛАДа щось більше ніде такого не бачу. й роблю інший висновок - оці всі розмови про утиски "язика" дуже перебільшені...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12421
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 14:09

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Далеко не все проблемы "технічні".
А "певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами" это вообще не проблема.
Во-первых, как вы сами правильно пишете, "їх не так багато". Во-вторых среди экономически активного населения через 35 лет их вообще практически нет, т.к. они фактически не жили в СССР, а если и остались какие-то детские воспоминания, то только о последних годах Союза периода развала. Проблемой это является только для вас и будивельника. Да, ещё для prodigy.
Подозреваю, что национал-радикалы представляют для ЕС гораздо бОльшую проблему. Получить ещё одну орбановскую Венгрию им вряд ли хочется.

й? жодної проблеми не вказали - тобто бачимо, що корупція - це головна проблема для вступу. а ні, забув популізм. в ЄС енергоносії дешевше собіварті населенню не продають. проблем дві - корупція та популізм. в Польщі останнього не було, було важко при переході, але без популізму...
Одну указал.
Но вы сделали вид, что не увидели.
В 90-е у нас было, возможно, важче, чем в Польше. И продолжалось дольше.
Но вот результаты...
...

ви серйозно вважаєте, що націоналісти проблема для ЄС? так вони в кожній країні є - й що? Орбан був проблемою, бо в першу чергу був корумпований автократ. Мадяр теж націоналіст так до відома...

то все, дві проблеми на вашу думку для вступу в ЄС - корупція та націоналісти?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12421
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 17459174601746117462
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Сибарит, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 3789
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 5529
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 271186
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11276)
16.04.2026 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.