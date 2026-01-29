РИМ, 14 апреля (Reuters) - Экономическое давление на Россию остается «самым эффективным оружием» для оказания на нее давления с целью прекращения конфликта с Украиной, заявила во вторник премьер-министр Италии Джорджия Мелони, отвечая на вопрос о том, следует ли Европе ослабить запрет на импорт газа в Москву

Мелони выступил с заявлением в кулуарах винной выставки после того, как глава энергетической группы Eni (ENI.MI) заявил, что ограничения ЕС следует пересмотреть, поскольку блок борется с последствиями иранского конфликта в сфере поставок энергоносителей.

..........Москве грозит запрет на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам с 25 апреля и по долгосрочным контрактам с 1 января 2027 года. Генеральный директор Eni Клаудио Дескальци заявил, что пока неясно, как заменить 20 миллиардов кубометров российского СПГ.

Выступая в северном итальянском городе Вероне, Мелони, которая должна встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Риме в среду, заявила, что надеется на достижение прогресса в направлении мира до вступления запрета в силу.

Ее союзник, крайне правая партия «Лига», которая часто выражает пророссийские взгляды, также призывает ее возобновить поставки из Москвы.