Я ІНЖЕНЕР БУДІВЕЛЬНИК і до 4-го курсу проходив ті самі дисципліни що інженери-металообробки , чи інженери-легкої промисловості.
Тому
Як і що випускається-я знаю точно краще від теоретичного фізика, практичного парторга у фіз-інституті....
Тепер про ЗАВОД
Тут треба розділити дві гілки
Технології
Фінанси
Бізнес - створює МАШИНУ по виготовленні ДОДАНОЇ вартості....
І яка і на чому вона буде створюватись(додана вартість) для бізнес-мена - роді не грає
Він ОРГАНІЗОВУЄ фінансування ...
Під організацією фінансування - він НАБИРАЄ фахівців у потрібних йому галузях(знову ж не особисто а з допомогою якоїсь команди) і тому той самий АТБ по складності процесів - є СКЛАДНІШИМ ніж ПІВДЕНЬ-МАШ по тій простій причині , що складність бізнесу-це прибутки
а південь маш - це збитки...
Тому парторг зсодить слиною але не може зрозуміти , що створення аггропромислового комплексу, потребувало в рази менше початкового капіталу і давало в рази швидше і більше віддачі ніж будівництво заводів...
І до речі
Саме те що ЗАВОДИ треба було БУДУВАТИ з нуля ( а не називати ЗАВОДАМИ -БЕТОННІ КОРОБКИ) - і доводить те що під керівництвом парторга і внаслідок низької продуктивності праці тих ким він керував і відбулась амортизація заводів до рівня коли їх ВИГІДНІШЕ знести і на їх місці побудувати житловий масив чи торговий центр....
До речі
Парторг навіть не в курсі, що в залежності від зміни технологій, треба міняти розміри бетонних коробок
Адже коли корпус телевізора робили з фанерних плит , а модулі були на лампах і кінескоп важив 20 кг - то замість того щоб в корпусах ЕЛЕКТРОНА спробувати ВІДНОВИТИ випуск телевізорів - виявилось вигіднішим на території Електрона почати випуск елетротролейбусів, а для випуску телевізорів просто збудувати нові корпуси , які навіть по фізичним розмірам на порядок менші.