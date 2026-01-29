Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 19:56

  ЛАД написав:Лавочники создают магазины и не могут себе даже представить, что заводы могут приносить прибыль. И думают, что вся промпродукция растёт на деревьях и продаётся в магазинах
Я ІНЖЕНЕР БУДІВЕЛЬНИК і до 4-го курсу проходив ті самі дисципліни що інженери-металообробки , чи інженери-легкої промисловості.
Тому
Як і що випускається-я знаю точно краще від теоретичного фізика, практичного парторга у фіз-інституті....
Тепер про ЗАВОД
Тут треба розділити дві гілки
Технології
Фінанси

Бізнес - створює МАШИНУ по виготовленні ДОДАНОЇ вартості....
І яка і на чому вона буде створюватись(додана вартість) для бізнес-мена - роді не грає
Він ОРГАНІЗОВУЄ фінансування ...
Під організацією фінансування - він НАБИРАЄ фахівців у потрібних йому галузях(знову ж не особисто а з допомогою якоїсь команди) і тому той самий АТБ по складності процесів - є СКЛАДНІШИМ ніж ПІВДЕНЬ-МАШ по тій простій причині , що складність бізнесу-це прибутки
а південь маш - це збитки...
Тому парторг зсодить слиною але не може зрозуміти , що створення аггропромислового комплексу, потребувало в рази менше початкового капіталу і давало в рази швидше і більше віддачі ніж будівництво заводів...
І до речі
Саме те що ЗАВОДИ треба було БУДУВАТИ з нуля ( а не називати ЗАВОДАМИ -БЕТОННІ КОРОБКИ) - і доводить те що під керівництвом парторга і внаслідок низької продуктивності праці тих ким він керував і відбулась амортизація заводів до рівня коли їх ВИГІДНІШЕ знести і на їх місці побудувати житловий масив чи торговий центр....

До речі
Парторг навіть не в курсі, що в залежності від зміни технологій, треба міняти розміри бетонних коробок
Адже коли корпус телевізора робили з фанерних плит , а модулі були на лампах і кінескоп важив 20 кг - то замість того щоб в корпусах ЕЛЕКТРОНА спробувати ВІДНОВИТИ випуск телевізорів - виявилось вигіднішим на території Електрона почати випуск елетротролейбусів, а для випуску телевізорів просто збудувати нові корпуси , які навіть по фізичним розмірам на порядок менші.
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 20:02

  ЛАД написав:Лавочники создают магазины и не могут себе даже представить, что заводы могут приносить прибыль. И думают, что вся промпродукция растёт на деревьях и продаётся в магазинах (последнее верно, продаётся). И не знают, что оборудование их магазинов, как ни удивительно, тоже произведено на заводах, которые никому не нужны. :)

Это парторги не знают, что торговое оборудование вполне производится в Украине.

На том самом производстве, которого, по словам парторга, не существует )

Только это не завод на сотни гектар, а вполне себе множество небольших производств торгового оборудования
Что позволяет гибко подходить к производимой продукции, а не клепать условный "торговый ларь ГОСТ 345-5456" десятилетиями )
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 20:26

доходи Бюджету 2020

Ладу, щоб зрозумів звідки його пенсія
Всього дохід Бюджету 2020 року _______________ 880млрд грн ,
880 це загальна частина, є ще 190+/-млрд місцеві Бюджети , але вони формуються як правило також з людей там частинка ПДФО , єдиний податок,збори за землю....
з них
ПДВ ___________________________________________400 млрд грн
Прибуток ПІДПРИЄМСТВ(це і магазин/перукарня)___118млрд грн
За надра(газовидобування)_______________________25млрд грн
Акциз сигарети__________________________________60млрд грн
Акциз алкоголь___________________________________9млрд грн
Акциз пальне+електрична+інші____________________70млрд грн
З зарплат ПДФО_________________________________265млрд грн
Військовий______________________________________23млрд грн
Відсотки ПДФО по депозитам_______________________5млрд грн

Ще є дохід пенсійного фонду
Від ЄСВ і всього іншого____________________________________281 млрд
Дотація з Бюджету (кожна пята гривня бюджету пішла в ПФ)___182 млрд

Прибуток від ПІДПРИЄМСТВ побачив? А в тому прибутку і прибуток агрохолдингів також присутній..
Тепер бачиш що податки на працівника +акциз+пдв = 90% доходу Держави
А раз так
то Державі фіолетово де ці податки отримує працівник, і якщо на вкладену гривню в робоче місце я даю можливість Державі з працівника отримати більше ніж інвестиція в робоче місце на ХТЗ - то Держава буде рада за мене...бо їй легше годувати таких невігласів як ти...
ПС
Зараз ще пошукаю розбивку доходів Бюджету по галузях , щоб ти зовсім скис...

ППС
Лінь для Лада старатись
він любить ссилки
нехай сам розбирається
https://mof.gov.ua/storage/files/2_Budget_of_Ukraine_2020_(for_website).pdf
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 16 кві, 2026 20:40, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 20:38

  pesikot написав:На том самом производстве, которого, по словам парторга, не существует )
В нього ІСНУЄ/НЕ ІСНУЄ - залежить від того совкове-чи Українське
На його переконання-СОВОК передав нам ПІДПРИЄМСТВА - значить існує
Але ми їх розграбували і знищили - значить не існує....
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 21:02

  budivelnik написав:На його переконання-СОВОК передав нам ПІДПРИЄМСТВА - значить існує
Але ми їх розграбували і знищили

Мало того що знищили, так ще й знущаєтесь над йухо-восточними російськомовними фрезерувальниками шостого класу, яких на заході України ніколи не було і не буде. :lol:
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 21:06

pesikot
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 21:18

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Презрение к предкам и пренебрежение ими не очень украшает даже полуграмотных шаманов и строителей.

твердий дідусь ніяк не зрозуміє, за що його час від часу макають. тільки вчергове відпльовується та починає верещати фальцетом :lol:

От твёрдого шанкра вы уже избавились?
Или процесс зашёл уже далеко и отражается на мозгах?
Даже не хватило ума сообразить, что об уважении к предкам я писал не о себе.
Я не ваш предок и мне ваше уважение ни к чему.

але хоч трохи самоповаги треба мати? а так суцільна брехня та особисті накиди нічого доброго вам не дадуть :lol: й ти так й не зрозумів, що не треба на інших накидати, щоб назад не поверталося ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 22:24

Коментуючи питання міграції, Буданов наголосив, що жоден українець не повернеться додому "просто так". Ключовими факторами для відновлення людського капіталу є створення робочих місць та безпекове середовище.

"Маємо відкинути усі ілюзії. Ніхто не повернеться просто так. Люди чекають реальних гарантій безпеки та створеного економічного підґрунтя", - зазначив керівник ОП.

Буданов додав, що виживання держави у війні на виснаження залежить від переходу до експорту готової продукції з високою доданою вартістю.

На його думку, саме економічна стабільність стане магнітом для повернення людей.
https://www.rbc.ua/rus/news/maemo-vidkinuti-ilyuziyi-budanov-nazvav-umovi-1776272310.html
Буданов, пожалуй, поумнее местных "экономистов" и ЕШБ не освоил.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 22:30

  ЛАД написав:Буданов, пожалуй, поумнее местных "экономистов" и ЕШБ не освоил.
А продовження тривалості життя залежить від покращення стилю життя , яке в свою чергу тягне за собою підняття вартості цього покращення.

Перевожу для совка
Краще бути багатим і здоровим
ніж бідним і хворим

Перевожу другу похідну
Для того щоб створювати товари из високою доданою вартістю ТРЕБА більше вкладати в робочі місця(технології)....але вкласти більше ніж є - неможливо...
Тому
спочатку ті вкладення які дають найбільшу віддачу на мінімальні вкладення... і коли грошей(капіталів) стає настільки багато що немає куди їх дівати-переходимо до моменту коли вкладаємо туди де більші вкладення дають меншу віддачу....
І так до моменту, поки вартість грошей не перевищить розмір прибутку, тоді перестаємо вкладати і починаємо споживати..

ПС
Совок, твоя проблема в ідеології, яка ГАРНО навчила ЯК ПОДІЛИТИ
єдине чого твоя ідеологічна платформа так і не пояснила - це ЗВІДКИ взяти те що ти вже поділив.

ППС
пояснюю на пальцях
В тебе є гроші на мішок насіння.....
Ти його купуєш, смажиш і продаєш .... отримуєш+300% від цієї операції і купуєш три мішка насіння , миєш, смажиш,продаєш ... але так як сам продати в три рази більше не можеш-наймаєш працівника за рахунок прибутку і тоді отримуєш всього 200%
купуєш 6 мішків....., наймаєш другого прапцівника і отримуєш +150%
купуєш 9 мішків і бачиш що місця на базарі для продавців смаженого насіння-немає , тоді купуєш ручний прес яким давиш насіння на олію , але прес дорогий тому отримуєш вже +100%
і так ще оборотів 100 і накопичеш гроші для будівництва заводу по випуску олії , який буде давати по насінню+500%... але тобі буде залишатись +10% і ти будеш щасливий...
Питання чи міг ти ВІДРАЗУ купити завод?

В мене процес накопичення первинного капіталу з збільшенням разів в 100-150 ( від початкової суми)- зайняв 20 років... і при цьому в 1991 на ті гроші що в мене були я не міг би купити й 5% того що в мене зараз.
Я напевно не правильний і школа леніна показує як це треба було зробити правильніше..
але на жаль в мене не було червоних революційних галіфе,шкірянки і маузера......
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 22:40

  Shaman написав:..........
але хоч трохи самоповаги треба мати? а так суцільна брехня та особисті накиди нічого доброго вам не дадуть :lol: й ти так й не зрозумів, що не треба на інших накидати, щоб назад не поверталося ;)

Самоповагу я маю.
А вот вы уважение (и не только моё) уже давно утратили.
И если вы вопрос "когда пойдёте на фронт?" воспринимаете как "особистий накид" и даже оскорбление, то ничего другого вы не заслуживаете.
Первостатейный ужилянт.
С глубоким неуважением, ЛАД.
ЛАД
