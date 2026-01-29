«Мы всё уладим. Мы начнём сотрудничество с Ираном в спокойном, неторопливом темпе, спустимся вниз и начнём раскопки с помощью крупной техники... Мы вернём всё это в Соединённые Штаты», — заявил Трамп в телефонном интервью.

Он упомянул «ядерную пыль» и добавил, что её извлекут «очень скоро».

Иран опроверг информацию о том, что он согласился на передачу обогащенного урана Соединенным Штатам.

«Иранский обогащенный уран никуда не будет переправляться; передача урана в Соединенные Штаты для нас не рассматривается», — заявил позже представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи государственному телевидению.

Упоминание Трампом «ядерной пыли» относится к тому, что, по его мнению, осталось после бомбардировки Соединенными Штатами и Израилем иранских ядерных объектов в июне прошлого года.

.....В ответ на сообщение о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сделки по обмену урана на 20 миллиардов долларов наличными, Трамп заявил: «Это полная ложь. Никаких денег не передается из рук в руки».