Додано: Суб 18 кві, 2026 08:19
Нащо ти гуляв уроки історії? А твої пращури були такі як зараз росіяни, загарбали чуже, місцевих вигнали з їх житла і забрали собі.
Lwów miasto
Polacy 198212 (63,48%)
Żydzi 75316 (24,12%)
Ukraińcy 35137 (11,25%)
Додано: Суб 18 кві, 2026 08:25
А що наявність окупантів в місті переводить автоматично місто під чужу юрисдикцію?
Подумай, якщо є чим
ПС
Ти живеш в якомусь гуртожитку в Польщі...
Думаю що це найдешевший щурятник і тому там таких як ти більшість...
То ти будеш стверджувати що до моменту поки ви там не зміните громадянство - той щурятник автоматично підпадає під юрисдикцію України?
ПС
для розвитку
Харків, переписи
Динаміка національного складу населення Харкова за даними переписів населення, % (курсивом позначено мовний склад населення).
____________1897___1926___1939_____1959_____1989______2001[27]
українці ____25,9__ 38,6__48,5_____48,4_____50,4______62,8
росіяни _____63,2___37,2__32,9_____36,1_____42,0______33,2
євреї_________5,7___19,5__15,6______8,7______3,0_______0,7
А тепер своєю логікою поясни
А чого це москалі вважають Харків -російським містом ?
Додано: Суб 18 кві, 2026 08:29
Додано: Суб 18 кві, 2026 08:33
Додано: Суб 18 кві, 2026 08:33
BIGor
Ясно
цей зломався, типовий космополіт, здриснувший на захід..
В принципі добре
Своє лайно забрав з собою.
Додано: Суб 18 кві, 2026 08:39
Ти зараз за кордоном що робиш?
Віджимаєш житло в місцевих?
Чи обхезався і заховався поки внуки членів УПА допомагають ЗСУ захищати Україну?
ПС
Хоча частково ти правий
В мене дід по Матері, кадровий військовий який воював ще на Халгін-Голі , КВДЖ - визволяв Львів
В той самий час другий дід по-Батьку - Львів ЗАХИЩАВ...
Додано: Суб 18 кві, 2026 08:44
Додано: Суб 18 кві, 2026 08:51
Додано: Суб 18 кві, 2026 09:15
Союз кормил 8млн армию?
Та не гони капитан
После ВУЗа(в 70е) знаю точно всех врачей(кроме особо блатных) забирали проходить интернатуру подальше от наших тёплых краёв в СА и потом стимулируя зарплатой рублей 300 и выше оставаться лечить военных и проводить опыты далеко не в Крыму, Затоке или Бердянске(хотя и там были случаи удачного попадания на должность)
Тот же Тигипко после ВУЗа пошёл работать в СА командиром танкового взвода в 83м, но ни его, ни Дубилета с Турчиновым, не выдёргивали с процесса обучения, а дали защититься и получить погоны(Беня вроде мог откосить по зрению, не в курсе командир танка он или нет), а потом никто из них в афган не попал.
В Кандагаре и Джелялябаде некому воевать было? Там контингент был меньше 150тыс. И потери, якобы намного большие, чем 15тыс официально, за 83-84годы, не объясняют выдёргивание студентов с вузов(особенно математических и медицинских) по 88й вроде год.
С инфиза мясную десантуру можно было набрать, верю, ну и возможно крепких сельских штурмовиков с сельхозвузов.
|